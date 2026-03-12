تهديدات الزعماء للمنتخبات والأندية عرض مستمر.. دونالد ترامب ينضم إلى مسلسل "مأساة برشلونة وعقوبات الثكنة العسكرية"

بينما صُممت كرة القدم لتكون لغة العالم الموحدة للسلام؛ يثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا أن صافرة الحكام، تقف وراؤها الكثير من التهديدات السياسية.

واليوم ونحن نستعد لانطلاق بطولة كأس العالم 2026؛ نجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخرج برسالة مُثيرة للجدل، تحمل "تهديدات مبطنة" لنجوم منتخب إيران الأول لكرة القدم.

وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، أعلن في الساعات القليلة الماضية؛ اتجاه المنتخب الوطني الأول لعدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تصريحات دنيامالي؛ تأتي على خلفية الحرب المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، منذ يوم 28 فبراير الماضي.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على تصريحات دنيامالي؛ حتى كتب ترامب عبر حسابه الرسمي بمنصة "تروث سوشيال": "المنتخب الإيراني مُرحب به في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أن وجودهم مناسب، حفاظًا على سلامتهم وحياتهم".

وبالطبع.. رسالة ترامب اُعتبِرت بمثابة "التهديد المبطن" للإيرانيين؛ وذلك بتخويفهم بأن حياتهم ستكون مهددة، إذا تراجعوا وقرروا المشاركة في كأس العالم.

Truth Social

وقبل ترامب.. كرة القدم كانت مليئة بعديد التهديدات الصريحة أو المبطنة من الحكام والسياسيين، ضد منتخبات وأندية مختلفة؛ سنحاول استعراض بعض النماذج السريعة منها، في السطور القادمة..