أحمد فرهود

تهديدات الزعماء للمنتخبات والأندية عرض مستمر.. دونالد ترامب ينضم إلى مسلسل "مأساة برشلونة وعقوبات الثكنة العسكرية"

السياسة تواصل تشويه الرياضة..

بينما صُممت كرة القدم لتكون لغة العالم الموحدة للسلام؛ يثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا أن صافرة الحكام، تقف وراؤها الكثير من التهديدات السياسية.

واليوم ونحن نستعد لانطلاق بطولة كأس العالم 2026؛ نجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخرج برسالة مُثيرة للجدل، تحمل "تهديدات مبطنة" لنجوم منتخب إيران الأول لكرة القدم.

وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، أعلن في الساعات القليلة الماضية؛ اتجاه المنتخب الوطني الأول لعدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تصريحات دنيامالي؛ تأتي على خلفية الحرب المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، منذ يوم 28 فبراير الماضي.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على تصريحات دنيامالي؛ حتى كتب ترامب عبر حسابه الرسمي بمنصة "تروث سوشيال": "المنتخب الإيراني مُرحب به في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أن وجودهم مناسب، حفاظًا على سلامتهم وحياتهم". 

وبالطبع.. رسالة ترامب اُعتبِرت بمثابة "التهديد المبطن" للإيرانيين؛ وذلك بتخويفهم بأن حياتهم ستكون مهددة، إذا تراجعوا وقرروا المشاركة في كأس العالم.

Donald Trump Truth SocialTruth Social

وقبل ترامب.. كرة القدم كانت مليئة بعديد التهديدات الصريحة أو المبطنة من الحكام والسياسيين، ضد منتخبات وأندية مختلفة؛ سنحاول استعراض بعض النماذج السريعة منها، في السطور القادمة..

  • FOOTBALL-ITALY-MEAZZA-WORLD CUPAFP

    الفوز أو الموت.. تهديدات موسوليني للمنتخب الإيطالي

    قبل نهائي كأس العالم 1938؛ أرسل الديكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني، "برقية" إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

    هذه "البرقية" التي تم إرسالها إلى المنتخب الإيطالي؛ تضمنت جملة "الفوز أو الموت"، في إشارة إلى ضرورة تحقيق لقب كأس العالم 1938.

    وكان الهدف من الضغط على الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الإيطالي؛ هو الحفاظ على سمعة "الفاشية"، في ذلك الوقت.

    وبالفعل.. حقق منتخب إيطاليا الفوز (4-2) على المجر، في نهائي كأس العالم 1938؛ وذلك بعد أن عاش اللاعبين والجهاز الفني، ساعات من الرعب.

    ورغم أن بعض لاعبي هذا الجيل، نفوا تلقيهم تهديدات مُباشرة بـ"القتل" من موسوليني، حال عدم تتويجهم باللقب العالمي؛ إلا أن القصص والحكايات حول هذه المباراة، ترسخت كـ"واحدة من أكثر اللحظات ضغطًا" في تاريخ كرة القدم.

    ولنا في تصريح أنتال سابو، حارس مرمى منتخب المجر وقتها، خير دليل على ذلك؛ حيث قال: "أنا تلقيتُ 4 أهداف في شباكي، لكنني أنقذت حياة 11 إنسانًا على الأقل"، في إشارة إلى لاعبي إيطاليا.

  • FC Barcelona TeamHulton Archive

    مأساة برشلونة.. إعدام الرئيس وواقعة الـ"1-11" ضد الريال

    لا يُمكن لأي عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة، أن ينسى واقعتين سياسيتين تعرض لهما الفريق الأول لكرة القدم، ومسؤولي النادي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إعدام رئيس نادي برشلونة

    مع بداية الحرب الأهلية في إسبانيا عام 1936؛ تم إلقاء القبض على رئيس نادي برشلونة وقتها جوسيب سونيو، من قِبل الديكتاتور فرانكو.

    سونيو لم يخضع لأي محاكمة؛ حيث تم إعدامه "رميًا بالرصاص"، بسبب ميوله السياسية الكتالونية.

    بعدها.. تم الضغط على مسؤولي برشلونة؛ لإجبارهم على تغيير هوية النادي الكتالونية، وشعاره الرسمي.

    * ثانيًا: خسارة الـ"1-11" ضد الريال

    تُعتبر مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 1943، مثالًا حيًا على التهديد السياسي الرياضي؛ حيث كان برشلونة قد فاز (3-0) على نادي ريال مدريد، ذهابًا.

    إلا أن الأمور تغيّرت تمامًا "إيابًا"، وذلك بخسارة برشلونة (1-11) أمام الفريق العاصمي ريال مدريد؛ بعد تلقي نجوم البلوجرانا تهديدات صريحة، من مدير أمن نظام الديكتاتور فرانكو.

    وحسب الروايات المُخلدة تاريخيًا؛ دخل مدير أمن نظام فرانكو إلى غرفة ملابس لاعبي برشلونة، وقال لهم: "تذكروا أن البعض منكم يلعب كرة القدم، بفضل سخاء النظام الذي عفا عنكم، لعدم وطنيتكم".

    ورغم أن البعض اختلف على تواجد مدير الأمن في غرفة ملابس برشلونة، من عدمه؛ إلا أن الحقيقة المؤكدة هو تلقي نجوم البلوجرانا تهديدًا - بشكلٍ أو آخر -، ما جعلهم يدخلون المباراة وهم يشعرون بالرعب.

    وحتى الآن.. لا يريد أنصار برشلونة، الاعتراف بهذه الخسارة التاريخية؛ لأنهم يؤكدون أنها جاءت تحت التهديدات السياسية، وليست في إطار المنافسة الرياضية.

  • Goalkeeper Muamba Kazadi from Zaire (C) punches thAFP

    موقعة البرازيل.. منتخب زائير وسياسة "إهدار الوقت" بعد التهديدات

    منتخب زائير سابقًا أو الكونغو الديمقراطية حاليًا، تلقى تهديدات من الدكتاتور موبوتو سيسي سيكو؛ والذي استشاط غضبًا بعد الخسارة (0-9) ضد يوغوسلافيا، في بطولة كأس العالم 1974.

    سيكو وجّه رسالة إلى لاعبي منتخب زائير، وأفراد الجهاز الفني، عبر حرسه الرئاسي وقتها، بأنه لن يسمح لأي منهم بالعودة إلى البلاد؛ حال الخسارة في المباراة الأخيرة ضد البرازيل، بأكثر من 3 أهداف.

    وبالفعل.. خسر منتخب زائير (0-3) من البرازيل؛ حيث ظهر اللاعب إيلونجا مويبو وهو يهدر الوقت رغم التأخُر في النتيجة، خوفًا من تسجيل السامبا الرابع.

    ومن ناحيته.. اعترف بعض من لاعبي هذ الجيل، مثل باسلوا موامبا؛ أن الكثير من أفراد المنتخب خافوا من العودة إلى البلاد بعد كأس العالم 1974، بسبب غضب سيكو.

  • NIGERIA-ABACHA-AIRPORTAFP

    جيل نيجيريا الذهبي.. تنفيذ قرار أباتشا وإلا التعرض لـ"الاعتقال"

    قرر الدكتاتور النيجيري ساني أباتشا، منع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 1996، في جنوب إفريقيا.

    أباتشا اتخذ هذا القرار؛ بسبب خلافات سياسية عنيفة مع الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، في ذلك الوقت.

    وحاول عدد من نجوم الجيل الذهبي لمنتخب نيجريا آنذاك، أن يقنعوا أباتشا بالتراجع عن قراره، والسماح لهم بالمشاركة في البطولة الإفريقية.

    لكن.. الدكتاتور النيجيري تمسك بموقفه؛ وهدد نجوم المنتخب الوطني بـ"الاعتقال"، حال مخالفة تعليماته.

    وحُرِم الجيل الذهبي للمنتخب النيجيري بذلك، من فرصة الدفاع عن لقبه الإفريقي؛ إلى جانب معاقبته بالحرمان من المشاركة في "نسخة 98"، بسبب الانسحاب. 

  • Iraq-Faces-UAE-In-BasraAFP

    عذاب العراقيين.. من سجن الرضوانية إلى الكرات الخرسانية

    في التسعينات وأوائل الألفية، كان عدي صدام حسين - نجل رئيس العراق وقتها -، يرأس اللجنة الأولمبية في البلاد.

    وحسب روايات الكثير من اللاعبين، أمثال شرار حيدر وحبيب جعفر، كان عدي يُهدد الرياضيين العراقيين بشكلٍ مباشر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التهديد بالحبس في "سجن الرضوانية"؛ حال الخسارة.

    * ثانيًا: إجبارهم على ركل "كرات خرسانية"؛ حال الأداء السيئ.

    هذه التهديدات كانت تهدف لضمان "الولاء المطلق"، وتحقيق نتائج جيدة؛ تحت ضغط ترهيب اللاعبين، والرياضيين العراقيين.

  • IVORY COAST-GUEI-ANNOUNCEAFP

    تأديب عسكري.. احتجاز بعثة منتخب كوتِ ديفوار بسبب كأس إفريقيا

    في أعقاب خروج منتخب كوتِ ديفوار، من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا عام 2000؛ قام الحاكم العسكري للبلاد آنذاك روبرت غوي، باحتجاز كامل أفراد البعثة في "ثكنة عسكرية".

    احتجاز لاعبي منتخب كوتِ ديفوار، إلى جانب أفراد الجهازين الفني والإداري، لمدة يومين كاملين في "ثكنة عسكرية"؛ جاء بحجة تعليمهم الانضباط.

    وخاطب غوي أفراد البعثة الإيفوارية وقتها؛ بالقول: "أنتم تحتاجون للانضباط العسكري؛ حتى تحترموا شعار الدولة".

  • President Trump Convenes Board Of Peace's Inaugural MeetingGetty Images News

    كلمة أخيرة.. واقعة دونالد ترامب نقطة في بحر فقط!

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس إلا أمثلة قليلة للغاية، من تهديدات الرؤساء والحكام للأندية والمنتخبات؛ عبر تاريخ الساحرة المستديرة.

    وبالطبع.. هُناك العديد من الأمثلة الأخرى؛ مثل ما حدث مع نجوم منتخب المجر قبل نهائي كأس العالم 1954، أمام ألمانيا الغربية.

    وقام الحزب الشيوعي المجري بتهديد اللاعبين، بأن الفشل في النهائي سيُعد بمثابة "خيانة عمل"؛ وهو ما دفع عديد اللاعبين برفض العودة إلى بودابست، بعد الخسارة (2-3).

    وبصفةٍ عامة.. تمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التدخل الحكومي في شؤون الرياضة؛ حيث تم فرض عقوبات على كثير من الاتحاد الوطنية، بسبب هذا الأمر.

    وبالرغم من ذلك؛ نجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الخلط بين السياسة والرياضة دائمًا، وآخرها بـ"التهديدات المبطنة" إلى لاعبي المنتخب الإيراني.

    ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. "ماذا سيكون رد فعل (فيفا) بعد أزمة مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 وتهديدات ترامب المبطنة؟!".

