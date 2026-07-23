فيران توريس و"المعاقب" من النصر: نجوم حرموا أندية روشن من إنجاز كأس العالم .. والهلال والأهلي "أكبر مستفيد"!

قبل عامين، كان دوري روشن السعودي يتغنى بإنجاز اثنين من نجومه، بعدما عاد المنتخب الإسباني من غياب، ليتوج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، إلا أن السيناريو اختلف تمامًا، عند المُقارنة بإنجاز الماتادور الحالي، بفوزه بكأس العالم 2026.

القادسية والنصر، احتفلا بالإنجاز التاريخي الذي حققه ناتشو فيرنانديز وإيمريك لابورت، عندما توجا بلقب اليورو، إلا أن الوضع صار مختلفًا؛ فرغم امتلاك أندية دوري روشن، للاعبين إسبانيين، إلا أنهم غابوا عن كتيبة دي لافوينتي، التي قدمت أداءً تمتع بالسيطرة التكتيكية والتنظيم الدفاعي، وصنعوا إنجاز المونديال، بهدف في مرمى الأرجنتين.

أندية الدوري السعودي كان ليحالفها الحظ، بأن تتزين بأسماء أبطال العالم، إذا ما تمت بعض الصفقات التي لم يُكتب لها النجاح، في المواسم السابقة، إلا أن ما يمكن قوله، إن مشاركة 49 نجمًا من دوري روشن، في بطولة كأس العالم 2026، كان إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، إلا أنه ربما كانت "الخطوة الأخيرة"، العائق وراء إتمام صفقات، لو تمت لصرنا نقول اللاعب من نادي (...) السعودي يتوج بطلًا للعالم.

في هذا التقرير، نستعرض معًا، بعض نجوم المنتخب الإسباني، الذين ارتبط اسمهم باهتمام أندية دوري روشن، من الفائزين بكأس العالم، ناهيك عن أبرز مكاسب أندية روشن من المشاركة في المونديال..