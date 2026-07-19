Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty
محمود خالد

ميسي ويامال بلا جوائز: بقيادة رودري .. اكتساح إسباني لـ"الأفضل في كأس العالم"!

إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
رودري
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
باو كوبارسي
أوناي سيمون

تعرف على أبطال الجوائز الفردية في كأس العالم 2026..

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026، عن قائمة الفائزين بالجوائز الفردية، في النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، التي أسدل الستار عليها، بتتويج منتخب إسبانيا بطلًا للمونديال.

إسبانيا بطل كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه، بعد 2010، وتبقى لعنة حامل اللقب حاضرة، فبعد البرازيل (1994-1998) وفرنسا (2018-2022)، يأتي المنتخب الأرجنتيني، ليكرر لعنة خسارة البطل، لنهائي النسخة التالية، بهدف نظيف حمل توقيع فيران توريس، في الدقيقة 106.

مباراة أكملها المنتخب الأرجنتيني بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 90+3، قبل اللجوء للوقت الإضافي، بعد طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني، كما تعرض المدافع ليساندرو مارتينيز للإصابة.

وفيما يلي، نستعرض قوائم الفائزين بالجوائز الفردية في كأس العالم 2026، على النحو التالي..

  • RodriGetty

    * أفضل لاعب: رودريجو "إسبانيا"

    وتوج متوسط ميدان منتخب إسبانيا، رودري، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعدما لعب "رمانة الميزان"، دورًا بارزًا في قيادة "لاروخا"، للتتويج باللقب.

    نجم مانشستر سيتي، الذي توج بالكرة الذهبية عام 2024، أثبت خطأ من اعتقدوا بأنه "انتهى" بعد غيابه مطولًا بسبب إصابة الرباط الصليبي، فيما تألق رودري بشكل لافت في البطولة، حيث أظهر سيطرة واضحة في خط الوسط، وبلغت نسبة دقة تمريراته القصيرة (93%) والطويلة (79%)، فضلًا عن مساهماته الدفاعية المتميزة، حيث بلغ معدل استخلاص الكرة "1.4" واسترداد "5" كرات كل مباراة.

    • إعلان
  • kylian mbappe frankreich englandgetty

    * هداف المونديال: كيليان مبابي "فرنسا"

    فاز النجم الفرنسي كيليان مبابي، بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في كأس العالم 2026، بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف، وصناعة 4 تمريرات حاسمة.

    وحقق مبابي جائزة الهداف للمرة الثانية تواليًا، وبات أول لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة، من الألماني جيرد مولر عام 1970، فضلًا عن تزعمه صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بوصوله إلى 22 هدفًا.

    في المقابل، جاء ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، في المركز الثاني في سباق الهدافين، حيث فاز بالحذاء الفضي، بتسجيله 8 أهداف، بينما حصد نجم إنجلترا، جود بيلينجهام، جائزة الحذاء البرونزي، برصيد 7 أهداف.

  • Pau Cubarsi Lamine Yamal Spain GFXGOAL

    * أفضل لاعب شاب: باو كوبارسي "إسبانيا"

    وفاز مدافع برشلونة، باو كوبارسي، بجائزة أفضل شاب في مونديال أمريكا الشمالية، متفوقًا على الجميع، بفضل تحقيق جدار دفاعي صلب، فضلًا عن انطلاقاته إلى ملعب الخصم، للمساهمة في صنع الفرص، حيث تمكن من استخلاص الكرة بمعدل "3.9"، كما بلغ معدل استرداد الكرة "3.6" كل مباراة، وكما بلغت دقة تمريراته (96%)، وقدم "معدل" تمريرة مفتاحية في كل لقاء.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Unai Simon David Raya SpainGetty

    * أفضل حارس مرمى: أوناي سيمون "إسبانيا"

    ورد أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بيلباو، على كل المنتقدين، لاختياره كحارس عرين المنتخب الإسباني في كأس العالم، ليحقق رقمًا إعجازيًا في البطولة، بالحفاظ على نظافة شباكه عبر 7 مباريات.

    وعلى مدار رحلته في البطولة، لم يستقبل أوناي سيمون، سوى هدف وحيد، في مباراة بلجيكا، في الدور ربع النهائي، بينما حافظ على شباكه نظيفة، أمام كاب فيردي، السعودية، أوروجواي، النمسا، البرتغال، فرنسا، ثم الأرجنتين في النهائي.

  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    طريق إسبانيا نحو الذهب

    وخاض منتخب إسبانيا، مسيرة خالية من الهزائم، على مدار مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، رغم أنه استهل رحلته بتعادل سلبي مع كاب فيردي، في مباراة عُرفت بتألق الحارس فوزينيا، قبل أن يستعيد توازنه باكتساح المنتخب السعودي برباعية نظيفة، ثم ضمن التأهل بالفوز على أوروجواي بهدف دون رد.

    وواصل المنتخب الإسباني طريقه، بالفوز على النمسا (3-0) في دور الـ32، ثم تخطي عقبة البرتغال في الدقائق الأخيرة، بهدف نظيف، في دور الـ16، ومن ثم إنهاء رحلة بلجيكا في ربع النهائي، بنتيجة (2-1).

    وبينما اعتمد المنتخب الإسباني على الأداء الدفاعي خلال مشواره في البطولة، إلا أنه قدم أداء تكتيكيًا "مذهلًا" أمام فرنسا في نصف النهائي، حيث نجح في تعطيل أسلحة الديوك والسيطرة على زمام المباراة، ليحقق فوزًا بنتيجة (2-0)، ويصعد إلى المباراة النهائية.

    وحقق المنتخب الإسباني سيطرة كاملة على مجريات لقاء الأرجنتين، في النهائي، حيث منع ميسي ورفاقه من تسديد أي كرة على المرمى، طوال اللقاء، مع اللجوء للوقت الإضافي، قبل أن يحقق اللقب، بفوزه بهدف نظيف.