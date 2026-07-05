"أعلى من قمة جبل إيفرست" .. "بكائيات" إعلام إنجلترا على ملعب أزتيكا في المكسيك بين الحقيقة والمبالغة!

كما ذكرت لك، فالإعلام الإنجليزي لا حديث له سوى عن مدى صعوبة اللعب على ملعب أزتيكا، بالنظر لارتفاعه عن مستوى سطح البحر وقلة الأكسجين به.

لكن لتقريب الصورة لك إلى أي مدى وصل الحال بالإعلام الإنجليزي، نأخذ شبكة "بي بي سي" كمثال، حيث بعثت مراسلة خاصة، للركض في شوارع مدينة مكسيسكو والتي ترتفع عن مستوى سطح البحر 2000 مترًا، حيث يقع استاد أزتيكا.

تلك التجربة التي أجبرت "بي بي سي" مراسلتها عليها، رغم أنها اعترفت أنها ليست باللياقة نفسها التي يتمتع بها الرياضيون، انتهت بالسيدة وهي تشعر بصعوبة في التنفس مع الإصابة بالدوار.

وبعيدًا عن واحدة من أكبر الشبكات الإنجليزي، هناك آخرون لجأوا لتقريب الصورة للجمهور الإنجليزي بشأن ما سيعانيه اللاعبون في مواجهة المكسيك على ملعب أزتيكا، عبر صور أقرب لـ"الكاريكاتير" – لمن يدرك حقيقة الموقف بالتأكيد – وليس في نظر الإعلام الإنجليزي..

الصورة الأولى رصدت ارتفاع أعلى قمم جبلية في العالم عن مستوى سطح البحر؛ من جبل ماكينلي (دينالي) 6.190 متر، إلى جبل كانشينجونجا 8.586 متر، وصولًا لجبل K2 8.611، وحتى الأعلى على الإطلاق جبل إيفرست 8.848 متر.. وفي الأخير ادعت أن صعوبة اللعب على أزتيكا تعادل وقوفك على على ارتفاع 10.058 متر!





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أما الصورة الثانية فكانت أكثر جرأة، حيث أظهرت أزتيكا وكأنه مركبة فضائية في أعلى ارتفاع بالسماء (15.551 متر)، مقارنة بجبل إيفرست وارتفاع طائرة 11.890 مترًا عن مستوى سطح البحر.





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