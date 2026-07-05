"أعلى من قمة جبل إيفرست" .. "بكائيات" إعلام إنجلترا على ملعب أزتيكا في المكسيك بين الحقيقة والمبالغة!

لا مجال للحديث عن الأمور الفنية، ولا حالة اللاعبين المعنوية، ولا ما يحتاج المنتخب معالجته بعد العبور الصعب أمام الكونغو الديمقراطية، فلا صوت يعلو فوق صوت البكاء على قمة "أزتيكا" في الإعلام الإنجليزي!
المنتخب الإنجليزي بقيادة توماس توخيل من المقرر أن يلتقي فجر غدٍ الإثنين، أمام نظيره المكسيكي، ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.
لكن الخوف ليس من قوة أصحاب الأرض؛ المنتخب المكسيكي، الفنية بقدر ما سيطر على الإنجليز تجاه ملعب المباراة؛ أزتيكا .. فهناك من يدعي أن الأمور وصل باللاعبين إلى عقار "الفياجرا" للتغلب على ارتفاع الملعب (2.200 متر عن سطح البحر)، وهي التقارير التي سخر منها اللاعب المخضرم جوردان هندرسون ومدربه توماس توخيل.