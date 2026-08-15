منبوذو ريال مدريد.. ماتانتونو يتألق وجارسيا يجد نفسه وعثرة تقف في طريق أقلهم حظًا!

فرضت التحولات التكتيكية والاقتصادية الكبرى في نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 واقعًا جديدًا على العديد من الأسماء، حيث اضطرت إدارة النادي إلى إعادة هيكلة التشكيلة لضبط التوازن المالي وتطبيق متطلبات اللعب النظيف بعد إبرام صفقات ضخمة.

كان من نتائج هذه السياسة خروج ثلاثة لاعبين تباينت مساراتهم ودوافع رحيلهم، وهم الموهبة الأرجنتينية الشابة فرانكو ماتانتونو، ولاعب الارتكاز ماريو مارتين، والظهير الأيسر فران جارسيا.

لم تنتظر الجماهير الملكية طويلًا لمتابعة هؤلاء اللاعبين في تجاربهم الجديدة، إذ سجل الثلاثي ظهورهم الأول خلال الـ 24 ساعة الماضية بين مباريات رسمية وودية في إيطاليا وإسبانيا، في مشهد استقطب اهتمام عشاق النادي الملكي الراغبين في معرفة مصير مواهبهم السابقة.