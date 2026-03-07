Getty Images Sport
منافسو لوس أنجلوس غالاكسي يواجهون مشكلة كبيرة في الحصول على التأشيرات، حيث سيُمنع 10 لاعبين من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في مباراة كأس الأبطال
ماونت بليزانت تكافح لتشكيل فريق تنافسي
تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 10 لاعبين قد رُفضت تأشيراتهم، مما أثار جدلاً حاداً بشأن قيود السفر وتأثيرها على الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها الولايات المتحدة، حيث تعمل CONCACAF مع النادي للطعن في القرار قبل موعد مغادرتهم إلى لوس أنجلوس يوم الأحد. وقد تسببت هذه العقبة الإدارية في صعوبة تكوين تشكيلة تنافسية لبطولة CONCACAF Caribbean Cup العام الماضي في المباراة الأولى في Dignity Health Sports Park.
ماونت بليزانت يعتمد على الشباب
الآثار الرياضية على الجانب الجامايكي خطيرة، حيث حذر النادي من أنه قد يضطر إلى تشكيل فريق مؤقت. في تعليقات نقلتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أعرب المدير الرياضي بول كريستي عن إحباطه قائلاً: "لا نريد أن نحضر المباراة فحسب، بل نريد أن نكون قادرين على المنافسة، لكننا لا نُمنح الفرصة لتقديم أفضل ما لدينا". إذا فشلت الاستئنافات، سيضطر النادي إلى سد الفراغ بسبعة أو ثمانية لاعبين من أكاديمية الشباب التابعة له لإكمال تشكيلة المباراة في ذهاب الدور الأول في ديجنيتي هيلث سبورتس بارك.
مخاوف بشأن تأشيرات الدخول إلى البطولات المستقبلية
وقد أثار هذا الوضع مخاوف بشأن بطولات كبرى أخرى، بما في ذلك كأس العالم القادم. وقال ديفيد ج. بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو: "يثير هذا القرار قلقًا بالغًا بشأن استعداد الإدارة للالتزام باتفاقيتها وتصريحاتها بشأن إصدار تأشيرات دخول لحضور كأس العالم. إن إعلان الرئيس يستثني بوضوح الرياضيين وموظفي الدعم الضروريين لـ "الأحداث الرياضية الكبرى". ولكن يبدو أن هذا الاستثناء لا ينطبق في جميع الحالات".
التأثير على عالم كرة القدم بشكل عام
تتجاوز أزمة التأشيرات منطقة البحر الكاريبي، حيث واجهت دول مثل إيران والسنغال في السابق عقبات مماثلة في المباريات الدولية. بالنسبة لفريق لوس أنجلوس غالاكسي، لا يزال التركيز على الملعب، على الرغم من أن الاستعداد لمواجهة خصم مجهول يضم العديد من اللاعبين الشباب يمثل تحديات فريدة. ما لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة، فإن إحدى المباريات المرموقة في المنطقة ستطغى عليها أزمة سياسية تجعل أحد المتنافسين يقاتل ويده مقيدة خلف ظهره.
