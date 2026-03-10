Goal.com
علي رفعت

مناصر فرانكو وخائن مبادئ كتالونيا وبعبع اللاعبين.. من هو ايتشيفاريا الذي وضعه لابورتا في كل مكان ببرشلونة؟!

كشف غموض رجل الظل في النادي الكتالوني!

شهدت الساعات الـ 48 الماضية حالة من الغليان الكبير في الأوساط الرياضية التابعة لنادي برشلونة، حيث عاد اسم أليخاندرو إيتشيفاريا ليتصدر العناوين الرئيسية بعد سلسلة من التصريحات المثيرة التي أدلى بها رئيس النادي جوان لابورتا وقبله المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

حاول لابورتا في ظهوره الإعلامي الأخير شرعنة الوجود الدائم لصهره السابق في كافة مفاصل النادي، مبررًا ذلك بكونه الشخص الأكثر موثوقية لديه. 

هذا الدفاع المستميت جاء في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول تغلغل هذا الرجل في القرارات المصيرية دون أن يمتلك أي مسمى وظيفي يسمح بمحاسبته أو مراقبته، مما جعله لغزًا يثير رعب البعض وحفيظة الآخرين داخل جدران الكامب نو.

وقد أكد لابورتا أن إيتشيفاريا يتواجد بصفته الشخص الموثوق، وهو ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة الأدوار التي يؤديها خلف الكواليس دون سند قانوني واضح.

    الرجل الذي يحكم بلا منصب رسمي

    في محاولة لتهدئة العاصفة، أكد لابورتا علنًا أن إيتشيفاريا لا يتقاضى أي راتب من النادي، وأنه يعمل متطوعًا لخدمة الكيان بصفته صديقًا مقربًا ومستشارًا شخصيًا، أو كما قال أحد الكومبارسات في فيلم النجم عادل إمام الشهير التجربة الدنماركية: "أنا نسيبه".

    ورغم محاولات تصويره كجندي مجهول يعمل مجانًا، إلا أن الواقع داخل النادي يشير إلى امتلاكه صلاحيات تتجاوز مديري الإدارات المعتمدين تمامًا. 

    فهو يتواجد في غرف الملابس، وعلى متن طائرات الفريق، وفي الاجتماعات الفنية والتعاقدية، مما يجعله المحرك الفعلي للسياسات الرياضية.

    لابورتا اعترف بأن إيتشيفاريا فعال جدًا ولا يكلف الخزينة شيئًا، لكن التكلفة المعنوية والإدارية تبدو باهظة في ظل غياب المساءلة. 

    هذا الدور المحوري في القرارات المصيرية يجعله بمثابة الرئيس الفعلي الذي يهمس في أذن لابورتا بكل كبيرة وصغيرة، بعيدًا عن أعين الرقابة أو الجمعية العمومية التي لا تملك سلطة عليه كونه لا يشغل منصبًا رسميًا.

  • فضيحة مؤسسة فرانكو وتاريخ من الصدامات

    لا يمكن فهم حالة الرفض الواسعة لوجود إيتشيفاريا دون العودة إلى عام 2005، حينما تفجرت أزمة كبرى أدت لاستقالته من مجلس إدارة برشلونة خلال ولاية لابورتا الأولى وهو ما قد يفسر عدم وجوده في السجلات الرسمية للنادي كموظف حقيقي. 

    في ذلك الوقت، ثبت تورط إيتشيفاريا في عضوية مؤسسة فرانسيسكو فرانكو التي تمجد الديكتاتور الإسباني الراحل، وهو أمر يعد بمثابة الخطيئة الكبرى في نادي يرفع شعار أكثر من مجرد ناد ويعتبر نفسه حصنًا للهوية الكتالونية.

    هذا الانتماء الفكري شكل صدمة للجماهير واعتبره الكثيرون خائنًا للمبادئ التي تأسس عليها النادي، ورغم مرور سنوات طويلة، إلا أن عودته للسيطرة على المشهد حاليًا أعادت للأذهان تلك الفضيحة، وأثرت تساؤلات حول كيفية السماح لشخص بهذا الفكر بالتحكم في مستقبل النادي مرة أخرى، خاصة وأنه يتحرك الآن في مساحة رمادية تمنحه القوة دون مسؤولية.

  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    "فياريو" برشلونة وبعبع غرف الملابس

    تحول وجود إيتشيفاريا داخل أروقة النادي إلى ما يشبه الحالة البوليسية التي تثير رعب اللاعبين والموظفين على حد سواء. 

    كشفت تقارير صحفية حديثة نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعبين يطلقون عليه لقب "فياريو"، في إشارة إلى مفوض شرطة إسباني شهير ارتبط اسمه بقضايا التجسس وإدارة الدولة العميقة. 

    اللاعبون يرون في إيتشيفاريا عينًا للرئيس تراقب تحركاتهم وتنقل أدق تفاصيل حياتهم اليومية، وهو ما خلق جوًا من عدم الثقة داخل الفريق. 

    وصل الأمر لاستخدام اللاعبين لأسماء حركية في أحاديثهم السرية لتجنب الرقابة، حيث يلقبون المدير الرياضي ديكو باسم "مينديش" إشارة لعلاقته بالوكيل الشهير، بينما يطلقون لقب السمّاك على مسؤول قطاع الشباب لعمل عائلته في تجارة الأسماك، ولقب "بيولين" على اللاعب الذي يعتقدون أنه يسرب الأخبار للصحفيين باستمرار، مما يعكس مناخ الخوف والارتباك.

  • هندسة الأزمات والسيطرة على سوق الانتقالات

    يعد إيتشيفاريا المسؤول الأول في نظر الكثيرين عن تسميم الأجواء التي أدت لرحيل المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

    تشير التسريبات إلى أن إيتشيفاريا كان المحرك الأساسي لحملة التشكيك في قدرات المدرب الفنية والبدنية في الشهور الأخيرة، وهو ما أكده لابورتا تلميحًا حين ذكر أن صهره السابق كان ضمن فريق العمل الذي قيم وضع الفريق وقرر التغيير. 

    لم يتوقف دوره عند هذا الحد، بل امتد للسيطرة على ملف الصفقات، حيث تمر كافة العقود الكبرى عبر فلتر إيتشيفاريا أولًا قبل اعتمادها. 

    علاقته الوثيقة بوكلاء لاعبين مؤثرين، وعلى رأسهم البرتغالي جورج مينديش، جعلت دوره يتضخم لدرجة تهميش الإدارة الرياضية الرسمية في بعض الأحيان. 

    ويقال إنه هو من سرب للاعبين قائمة الأسماء التي كان يرغب تشافي في رحيلها، مما تسبب في فتنة داخلية كبيرة وشرخ لم يلتئم إلا برحيل المدرب والتعاقد مع هانزي فليك.

  • FBL-ESP-BARCELONAAFP

    بيت القصيد

    الخطر الحقيقي الذي يمثله أليخاندرو إيتشيفاريا في عام 2026 يتمثل في المساحة الرمادية التي يتحرك فيها داخل النادي الكتالوني.

    غيابه عن الهيكل الوظيفي الرسمي يجعله غير قابل للمحاسبة من قبل أي جهة، فهو يمتلك القوة المطلقة في اتخاذ القرارات دون أن يضطر لتبريرها أمام الجمعية العمومية أو وسائل الإعلام بصفته موظفًا رسميًا.

    هذا الوضع جعل منه الشخصية الأكثر غموضًا وإثارة للجدل، حيث يصفه البعض بأنه الكل في الكل في برشلونة حاليًا بدون ورقة رسمية واحدة تثبت ذلك.

    استمراره في هذا الدور يضع لابورتا في مواجهة مباشرة مع جماهير النادي التي تخشى من ضياع الهوية المؤسسية لصالح إدارة عائلية غامضة يديرها رجل الظل من وراء الستار، مما يهدد استقرار النادي فنيًا وإداريًا في المستقبل القريب.

