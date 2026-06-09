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علي رفعت

مليارات مهدرة وتقلبات هرمونية.. 40 يومًا من الأرق في كأس العالم 2026 تنذر نصف الكرة الأرضية!

فقرات ومقالات
بلجيكا ضد مصر
بلجيكا
مصر
كأس العالم
السعودية ضد أوروجواي
السعودية
أوروجواي
البرازيل ضد المغرب
البرازيل
المغرب
السويد ضد تونس
السويد
تونس
قطر ضد سويسرا
قطر
سويسرا
الأردن ضد فلسطين
الأردن
العراق ضد النرويج
العراق
النرويج

حين تسرق كرة القدم نومنا!

تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس. 

تشهد هذه النسخة مشاركة 48 منتخبًا سيخوضون 104 مباريات خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.

لكن هذا التجمع الرياضي الضخم يضع سكان نصف الكرة الشرقي وتحديدًا المنطقة العربية وأوروبا أمام تحديات جغرافية وزمنية قاسية جدًا. 

ويعود ذلك إلى الفارق الزمني الكبير الذي يعني أن أوقات الذروة في البث الفضائي داخل الدول المضيفة ستتزامن مع ساعات متأخرة من الليل والفجر لدينا مما سيحول البطولة إلى موسم للسهر المتواصل ويفرض نمط حياة جديدًا يمتد لحوالي 40 يومًا.


  • مواعيد المباريات وتأثيرها الإقليمي


    ولترجمة هذا النمط الجديد على أرض الواقع يكفي أن ننظر إلى طريقة توزيع مباريات البطولة عبر مناطق أمريكا الشمالية المختلفة لنجد أنها تبدأ في أوقات تتراوح بين منتصف الليل وحتى السابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة. 

    هذا التوزيع الزمني القاسي يشير بوضوح إلى أن المشجع العربي سيضطر لكسر دورة نومه الطبيعية بشكل يومي تقريبًا.

    فعلى سبيل المثال تلعب مصر مبارياتها ضد بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في أوقات متأخرة تصل إلى الرابعة والسادسة صباحًا. وينطبق هذا الوضع تمامًا على منتخبات الأردن والسعودية وقطر والعراق والمغرب والجزائر وتونس حيث تقام معظم مبارياتها في التوقيت ذاته مما يضطر الجماهير للاستيقاظ قبل شروق الشمس لمتابعة مجريات اللعب أو حتى السهر دون نوم انتظارًا لتلك المواجهات.


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  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    التأثيرات الصحية للحرمان من النوم


    ونتيجة لهذا التغير المفاجئ في نمط الحياة اليومي يتحول السهر المستمر حتى الفجر إلى اعتداء مباشر على إيقاع الساعة البيولوجية لجسم الإنسان.

    وفي هذا السياق تحذر هيئات الصحة الرسمية إلى جانب مجلات وبحوث طبية تابعة لجامعات عريقة من أن الحرمان من النوم يسبب انخفاضًا حادًا في الأداء العام وضعف التركيز بصورة ملحوظة. 

    كما يؤدي هذا النمط المنهك إلى ارتفاع مستويات هرمونات الإجهاد مما يسبب تقلبات مزاجية وزيادة في الوزن بمرور الوقت. ولتأكيد هذه المخاطر أظهرت بيانات مسجلة عبر أجهزة التتبع الصحي خلال بطولة عام 2018 أن المجتمع الياباني فقد في المتوسط 17 دقيقة من النوم في الليلة التي تزامنت مع مباراة متأخرة لمنتخبهم فما بالكم بثلاث مباريات لكل فريق عربي. 

    ولا يقف الأمر عند مجرد الاستيقاظ قبل الموعد بل تتفاقم الأزمة بصعوبة النوم بعد المباريات بسبب إفراز هرمونات تساعد على الاستفاقة المؤقتة سواء بسبب نشوة الفوز أو الحزن من الخسارة.


  • تراجع الإنتاجية وخسائر الاقتصاد


    ولا تتوقف تبعات هذا السهر عند حدود الصحة الفردية بل ترتبط منظومة الصحة بالأداء الاقتصادي العام للمجتمعات بشكل وثيق حيث يمثل هذا التعب المتراكم صدمة صامتة لقطاعات العمل بسبب التغيب المباشر للموظفين أو حضورهم الجسدي مع الغياب الذهني التام. 

    وتؤدي قلة النوم بطبيعة الحال إلى تراجع الكفاءة في التشغيل وزيادة الأخطاء المهنية وفي بعض القطاعات الخطرة قد تزيد حوادث العمل بشكل مقلق. 

    ورغم صعوبة تقديم قياس دقيق مقدمًا للخسائر الاقتصادية المباشرة المرتبطة بقلة النوم خلال الحدث القادم يمكن الاستعانة بنماذج أخرى لتقدير ضخامة الأثر. 

    فعلى سبيل المثال تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض المنقولة بالغذاء وحدها أدت إلى خسائر في الإنتاجية متمثلة في الوقت الضائع بعيدًا عن العمل بلغت حوالي 310 مليارات دولار عالميًا في عام 2021. 

    بالطبع ارتبط ذلك العام بانتشار الوباء العالمي وليس مقياسًا طبيعيًا لكن إذا تم إسقاط نماذج الخسائر هذه على فترات الحرمان الجماعي من النوم في الشرق الأوسط وأوروبا حيث تشارك ملايين القوى العاملة في مشاهدة المباريات بانتظام فإن الخسائر المترتبة على الإرهاق وضعف التركيز قد تقدر بملايين الدولارات لتشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا.


  • raphinha hakimi(C)Getty images

    تحولات قطاع المقاهي وصعود الاستراحات


    وفي قلب هذه الأزمة الاقتصادية يواجه قطاع المقاهي والمطاعم تحديات غير مسبوقة بعد أن اعتاد تحقيق أرباح طائلة خلال بطولات كرة القدم السابقة.

    فالمباريات التي تقام في الثالثة أو الرابعة صباحًا تتطلب تكلفة تجهيزية عالية واستهلاكًا مضاعفًا للطاقة وتراخيص استثنائية للعمل طوال الليل. 

    وبسبب قلة العائد المادي المتوقع مقارنة بتكلفة التشغيل الباهظة ومخاطرات مخالفة قوانين ساعات العمل من المتوقع أن يكون عدد المقاهي العاملة في تلك الأوقات معدودًا على أصابع اليد الواحدة. 


  • تدخلات حكومية لاحتواء الأزمة


    وأمام هذه التداعيات المعقدة صحيًا واقتصاديًا أدركت بعض الحكومات حجم الأزمة وتدخلت سريعًا لحماية الإنتاجية وصحة المواطنين. 

    ففي الأردن ومع تأهل المنتخب الوطني قررت الحكومة تأخير بدء الدوام الرسمي حتى الساعة العاشرة صباحًا في الأيام التي تلي مباريات الفريق لتخفيف إرهاق الموظفين ومنحهم قسطًا من الراحة.

    وفي المكسيك تقرر منح طلاب العاصمة عطلة رسمية يوم افتتاح البطولة تجنبًا للغياب الجماعي، كما انتشرت شائعات قوية حول إعلان دولة نيوزيلندا يوم عطلة تزامنًا مع مباراتها ضد مصر ورغم عدم صحة ذلك لتزامنه مع عطلة رأس السنة المحلية هناك إلا أن انتشار الشائعة يعكس حجم الهوس الجماهيري والبحث عن أي متنفس هربًا من ضغوط العمل.


  • Salem Al-Dawsari Saudi Arabia 2026Getty Images

    اقتصاديات البث وصراع المصالح


    وبينما تحاول الدول إيجاد حلول محلية تبقى الأزمة الحقيقية كامنة في سياسات اللجان المنظمة حيث تخضع جدولة المباريات لمصالح تجارية معقدة وعقود بث بمليارات الدولارات.

    يمثل تحديد المواعيد توازنًا دقيقًا يستهدف ضمان سلامة اللاعبين من حرارة الظهيرة مع تحقيق نسب مشاهدة عالية محليًا في القارة الأمريكية لإرضاء المعلنين مما يأتي حتمًا وراء الكواليس على حساب الراحة والنوم لمليارات المشاهدين في القارات الأخرى الذين يتحملون وحدهم ضريبة هذا التوازن المالي.


  • بيت القصيد


    في النهاية يمثل الحدث الرياضي الأبرز لعام 2026 اختبارًا مجتمعيًا واقتصاديًا بالغ القسوة لنصف سكان الأرض.

     سيضطر المشجع لدفع ضريبة فادحة من صحته البدنية واستقراره النفسي وإنتاجيته المهنية قربانًا لهذه المتابعة. 

    وستتحمل الدول عبئًا صامتًا ناتجًا عن تراجع الكفاءة في العمل مما يؤكد مجددًا أن كرة القدم تحولت إلى ظاهرة تتحكم في إيقاع الحياة والنوم لملايين البشر متجاوزة حدود الملاعب لتصبح جزءًا أساسيًا في يومياتنا.