ملكية KSI "التحويلية" لنادي داجنهام آند ريدبريدج تجعل النادي الذي يلعب في الدرجة السادسة "يجرؤ على الحلم" بالصعود إلى الدوري الممتاز
عصر جديد في فيكتوريا رود
وقد حضر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي تقدر قيمته بـ 80 مليون جنيه إسترليني، إلى فيكتوريا رود يوم السبت ليشهد فوز فريقه 1-0 على متصدر الدوري دوركينج واندررز. وكان لحضوره تأثير فوري على المجتمع، حيث تضاعف عدد الحضور في يوم المباراة إلى 2281 مشجعًا. وشوهد كسي في المدرجات إلى جانب مهاجم ليفربول وإنجلترا السابق آندي كارول، الذي يعمل كلاعب ومساهم أقلية في النادي.
الانضمام إلى موجة ملكية المشاهير
بعد أن أصبح مالكًا لنادي كرة قدم، انضم KSI إلى قائمة متزايدة من النجوم البارزين الذين يستثمرون في كرة القدم البريطانية. وهو يحذو حذو رايان رينولدز وروب ماك في وريكسهام، وتوم برادي في برمنغهام سيتي، ومايكل ب. جوردان في بورنموث. بالنسبة لرجل بنى إمبراطوريته على مقاطع فيديو ألعاب FIFA، تمثل هذه الخطوة لحظة إكمال الدائرة في مسيرته المهنية التي شملت الموسيقى والملاكمة وشركته Prime Hydration.
يعتقد جون جرابوسكي، المساهم الأكبر في Daggers والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، أن مشاركة المؤثر ستغير قواعد اللعبة بالنسبة للفريق الذي يلعب في الدرجة السادسة. في حديثه إلى SunSport، قال جرابوسكي: "إنها فرصة رائعة للنادي، ومثيرة للغاية. أعتقد أننا رأينا بداية ذلك في مباراة دوركينج. نأمل جميعًا في المزيد من الأمسيات مثل تلك، وأعتقد أننا إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فستكون هناك الكثير من الابتسامات على وجوه الناس هنا".
طموحات كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز
بينما يحتل النادي حاليًا المركز الأوسط في جدول الدوري الوطني الجنوبي، لم يتردد KSI في الإعلان عن أهدافه طويلة المدى. فقد أعلن نجم الإنترنت بثقة أن هدفه النهائي هو الوصول بفريق Daggers إلى الدوري الممتاز، مدعيًا أنه قادر على وضع فريق شرق لندن على "المسرح العالمي". إنها رؤية جريئة استحوذت على خيال قاعدة المشجعين وجمهور كرة القدم الأوسع.
أما غرابوفسكي، فهو أكثر حذراً فيما يتعلق بالجدول الزمني، لكنه يتفق على أن التأثير سيكون هائلاً. وأضاف: "أريد فقط أن نتحسن قليلاً كل يوم. هذه هي مهمتي. يمكننا أن نجرؤ على الحلم، لكن مهمتي هي محاولة مساعدة هذا النادي على أن يتحسن قليلاً كل يوم. لكن [وصول KSI] سيحدث تحولاً جذرياً. إنه تحول جذري". يظل التركيز على النمو المستدام مع الاستفادة من الانتشار العالمي الهائل الذي توفره KSI.
البناء من أجل المستقبل
هبط فريق داغرز من الدوري الوطني الموسم الماضي، ويخوض حالياً عملية إعادة بناء تحت قيادة المدير الفني لي برادبري. ويحتل الفريق المركز الثاني عشر في الترتيب، بفارق ست نقاط عن مراكز الملحق، مع تبقي 10 مباريات على نهاية الموسم. وفي حين أن الدوري الممتاز لا يزال حلماً بعيد المنال في الوقت الحالي، تركز إدارة النادي على الحفاظ على روح النادي مع احتضان هذا الفصل "التحولي" الجديد من تاريخه.
وفي معرض حديثه عن التوازن بين التقاليد والاستثمارات الجديدة، قال جرابوسكي، المولود في فيلادلفيا: "يكون نادي كرة القدم غير المنتمي إلى الدوري ناجحًا إذا استطاع الاستمرار في الوجود لمدة 25 إلى 50 عامًا بفضل المجتمع المحلي ومشجعيه. لا يمكنك التهاون في هذا الأمر، ولا يمكنك الاستخفاف بالمشجعين. عليك أن تلتزم بترفيههم والترحيب بالمشجعين الجدد. وأعتقد أن مشاركة JJ [KSI] هنا تحقق هذين الأمرين".
