Alexia Putellas GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

وداعًا ملكة برشلونة: من برج خليفة إلى معادلة إنجاز ليونيل ميسي.. أليكسيا بوتياس تختار طريق تشافي "المشرف"!

برشلونة يخسر أسطورة جديدة..

ثمة لحظات في تاريخ كرة القدم يتوقف فيها الزمن؛ لكن ليس بسبب هدف في الدقيقة التسعين، بل بقرار كتب سطر النهاية لحقبة كاملة.

نعم.. ففي الوقت الذي كانت فيه منصات التتويج بإقليم كتالونيا لا تزال ساخنة، والكؤوس الأربعة التاريخية تلمع تحت أضواء البلوجرانا؛ انطلقت من المكاتب المغلقة لنادي برشلونة رصاصة الوداع الصامتة، وهي: "رحيل الملكة أليكسيا بوتياس رسميًا".

وهذا ليس مجرد رحيل للاعبة كرة قدم عادية، عن فريق سيدات برشلونة الأول لكرة القدم؛ وإنما وداع لاسم أسطوري في تاريخ النادي.

بوتياس صنعت مجد كرة القدم النسائية في برشلونة، لمدة 14 سنة كاملة؛ لتقرر وهي في عمر الـ32، الرحيل عن النادي وخوض تجربة احترافية جديدة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد إعلان أليكسيا بوتياس الرحيل عن نادي برشلونة، في الصيف الحالي..

  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    أليكسيا بوتياس.. من "الطرد" إلى أسطورة برشلونة الخالدة!

    عندما يتم ذكر اسم النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس؛ فنحن نتحدث هُنا عن أسطورة خالدة، في تاريخ العملاق الكتالوني برشلونة.

    لكن الحقيقة أن بوتياس، قبل أن تصبح أسطورة برشلونة الخالدة؛ مرت بالكثير من الصعاب، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تجوّلها وهي طفلة بين عديد الألعاب المختلفة؛ مثل تنس الطاولة والهوكي، وحتى رقص الفولكلور الشعبي.

    * ثانيًا: تعرضها لـ"الطرد" من نادي برشلونة؛ وهي لا تزال في سن الثانية عشر، قبل العودة فيما بعد.

    وإذا ركزنا على النقطة الثانية تحديدًا، سنجد أن بوتياس انضمت إلى برشلونة عام 2005، وهي في سن الحادية عشر؛ إلا أنها اضطرت للرحيل بعد عامٍ واحد فقط، بسبب إلغاء النادي الفئة العمرية التي كانت تلعب فيها وقتها.

    وبعد الرحيل عن برشلونة؛ ذهبت أليكسيا إلى إسبانيول ثم ليفانتي، قبل العودة إلى العملاق الكتالوني من جديد في 2012.

    ومنذ عودتها للنادي في 2012، وحتى إعلان الرحيل نهائيًا عام 2026؛ كتبت بوتياس تاريخها الشخصي، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 507.

    * أهداف: 232.

    * الدوري الإسباني: 10.

    * كأس ملكة إسبانيا: 10.

    * كأس السوبر الإسباني: 7.

    * دوري أبطال أوروبا: 4.

    ويضاف إلى ذلك.. 7 ألقاب حققتها بوتياس في كأس كتالونيا؛ ليكون إجمالي بطولاتها مع فريق سيدات برشلونة الأول لكرة القدم، هو "38".

    كما تحصلت بوتياس على جائزة "الكرة الذهبية"، كأفضل لاعبة في العالم؛ وذلك في مناسبتين 2021 و2022.

    ولا ننسى أن هذه النجمة الإسبانية؛ كانت أول امرأة يتم وضع صورتها على "برج خليفة" في دبي، وذلك بعد تتويجها بجائزة "جلوب سوكر" 2021.

  • Lionel Messi Barcelona 2007 El ClasicoGetty

    أليكسيا بوتياس.. الاسم الوحيد الذي "عادل" إنجاز ميسي في برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يكفي القول إن النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس، هي الوحيدة التي عادلت إنجاز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في لعبة كرة القدم بنادي برشلونة.

    ونحن نتحدث هُنا عن إنجاز الألقاب؛ دون المقارنة بين كرة القدم في فئتي "الرجال والنساء"، بالطبع.

    وأصبحت النجمة الإسبانية في 2025-2026، أكثر لاعب أو لاعبة كرة قدم في تاريخ برشلونة، تتويجًا بلقب الدوري الإسباني؛ بالتساوي مع ميسي "10 بطولات"، على النحو التالي:

    * ليونيل ميسي: 2004-2005، 2005-2006، 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، 2012-2013، 2014-2015، 2015-2016، 2017-2018 و2018-2019.

    * أليكسيا بوتياس: 2012-2013، 2013-2014، 2014-2015، 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023، 2023-2024، 2024-2025 و2025-2026.

    وكان بإمكان بوتياس، أن تتجاوز رقم ميسي حتى، إذا استمرت موسم إضافي مع سيدات برشلونة؛ خاصة في ظل السيطرة المحلية الكبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها قررت الرحيل في النهاية الصيف الحالي.

  • Barcelona Victory ParadeGetty Images Sport

    أليكسيا بوتياس.. رحيل "مشرف" على طريقة تشافي هيرنانديز

    والآن.. لننتقل إلى لحظة رحيل النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس، عن العملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث سنجد أنها اختارت السير على خطى مواطنها تشافي هيرنانديز هذه المرة، وليس الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    ميسي رحل عن برشلونة، بشكلٍ لم يتخيله أحد أبدًا؛ حيث لا يزال هذا الأمر "شوكة في حلق" كل عاشق لهذا النادي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الرحيل بعد التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا فقط، في موسمه الأخير.

    * ثانيًا: الرحيل بدون توديع الجماهير في الملعب، مع الاكتفاء بمؤتمر وداعي فقط.

    والجميع يعلم أن برشلونة، لم يكن يمر بفترة جيدة في مسيرته، عندما رحل الأسطورة الأرجنتينية؛ لذلك.. لم يستطع الفريق التتويج ببطولة كبيرة عام 2021، والاكتفاء بالكأس فقط.

    أما بخصوص توديع الجماهير، فهذا الأمر كان مستحيلًا؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" آنذاك؛ حيث كانت المباريات تلعب بدون حضور المشجعين في المدرجات.

    لكن على العكس تمامًا؛ فإن الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز رحل عن العملاق الكتالوني صيف عام 2015، بأفضل طريقة ممكنة.

    تشافي رحل بعد موسم توّج فيه برشلونة، بالثلاثية التاريخية "الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا"؛ كما سنحت له الفرصة لتوديع الجماهير، بشكلٍ سيظل مخلدًا في تاريخه كـ"لاعب".

    والآن.. بوتياس قررت الرحيل على طريقة تشافي؛ حيث كان ذلك بعد موسم توجت فيه سيدات برشلونة، بالرباعية التاريخية "الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس ملكة إسبانيا والسوبر الإسباني".

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    كلمة أخيرة.. برشلونة سيبقى حتى بعد رحيل أساطيره الكبار

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن صيف عام 2026، يبدو أنه سيظل مخلدًا في ذاكرة جماهير العملاق الكتالوني برشلونة؛ لأنه شهد رحيل أسماء كبيرة للغاية، سواء في فريق الرجال، أو حتى السيدات.

    وقبل أيام قليلة للغاية، أعلن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل عن برشلونة؛ بعد 4 سنوات ارتدى فيهم قميص هذا الفريق العملاق.

    ورغم كل الانتقادات التي تعرض لها ليفا، في موسمه الأخير مع برشلونة "2025-2026"؛ إلا أنه كان محبوبًا للغاية من الجماهير، وهو ما ظهر عند وداعه.

    ولم تمر سوى أيام قليلة؛ حتى ودع العملاق الكتالوني أسطورة فريق السيدات أليكسيا بوتياس، في صدمة جديدة.

    لكن كما يُقال: برشلونة كان موجودًا قبل بوتياس وليفا، وحتى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ وسيظل هكذا بعدهم أيضًا.

