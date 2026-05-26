وداعًا ملكة برشلونة: من برج خليفة إلى معادلة إنجاز ليونيل ميسي.. أليكسيا بوتياس تختار طريق تشافي "المشرف"!

ثمة لحظات في تاريخ كرة القدم يتوقف فيها الزمن؛ لكن ليس بسبب هدف في الدقيقة التسعين، بل بقرار كتب سطر النهاية لحقبة كاملة.

نعم.. ففي الوقت الذي كانت فيه منصات التتويج بإقليم كتالونيا لا تزال ساخنة، والكؤوس الأربعة التاريخية تلمع تحت أضواء البلوجرانا؛ انطلقت من المكاتب المغلقة لنادي برشلونة رصاصة الوداع الصامتة، وهي: "رحيل الملكة أليكسيا بوتياس رسميًا".

وهذا ليس مجرد رحيل للاعبة كرة قدم عادية، عن فريق سيدات برشلونة الأول لكرة القدم؛ وإنما وداع لاسم أسطوري في تاريخ النادي.

بوتياس صنعت مجد كرة القدم النسائية في برشلونة، لمدة 14 سنة كاملة؛ لتقرر وهي في عمر الـ32، الرحيل عن النادي وخوض تجربة احترافية جديدة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد إعلان أليكسيا بوتياس الرحيل عن نادي برشلونة، في الصيف الحالي..