Roberto Baggio
Alessandro De Felice

ملف ال900 صفحة لإنقاذ الكرة الإيطالية .. خطة روبرتو باجيو التي تجاهلتها إيطاليا!

من مشروع «تجديد المستقبل» إلى المائة منطقة اتحادية: ما الذي تضمنه الخطة التي قُدمت في عام 2011 ثم لم يُتبعها أي إجراء.

في كل مرة يغرق فيها المنتخب الوطني في أزمة جديدة، يعود اسم روبرتو باجيو إلى الظهور، ومعه الملف المكون من 900 صفحة الذي أُعدّ للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، وهو خطة لإعادة البناء كان من المفترض أن تُحدث تغييراً جذرياً في أسس كرة القدم الإيطالية.

وقد تم إعداد هذا الملف في أعقاب كارثة كأس العالم في جنوب أفريقيا: في 24 يونيو 2010، خسرت إيطاليا 3-2 أمام سلوفاكيا وخرجت من دور المجموعات، وبعد ما يزيد قليلاً عن شهر، في 4 أغسطس 2010، وبناءً على اقتراح من رئيس الاتحاد آنذاك جيانكارلو أبيتي وبالاتفاق مع رئيس الاتحاد الإيطالي للمدربين (AIAC) رينزو أوليفييري، تم تعيين باجيو رئيسًا للقطاع الفني في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

من هناك بدأ عمل استمر لأكثر من عام وتم تطويره مع أكثر من 50 متعاونًا، حتى تم تقديم خطة في نوفمبر-ديسمبر 2011 تستند إلى نماذج فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا.

لكن ذلك التقرير لم يدخل أبدًا في دائرة اتخاذ القرار الاتحادية: أوضح باجيو لـ Tg1 أن المشروع "ظل هناك لمدة عام" وأنه لم يكن يحب "احتلال المناصب"، وكشف أن العرض استغرق خمس ساعات في غرفة الانتظار وأقل من ربع ساعة لتوضيح العمل.

  • ملف باجيو

    تشكلت هذه الدراسة في وقت كان فيه كرة القدم الإيطالية، رغم فوزها بكأس العالم عام 2006 قبل أربع سنوات فقط، تظهر بالفعل بوادر أزمة هيكلية.

    كان الهدف من المهمة الموكلة إلى باجيو هو إعادة تنظيم الحركة، وتحليل سلسلة التدريب، وتحديد الإجراءات اللازمة لتغيير المسار.

    وأوضح الحائز السابق على جائزة الكرة الذهبية أن نقطة الانطلاق كانت "تدريب المدربين" وتحديث القطاع الفني، لأن المسار الذي يمتد من قمة الاتحاد إلى رعاية الشباب لم يعد من الممكن أن يستغني عن مراجعة عميقة للنظام.

    تم تطوير المشروع من قبل مجموعة تضم أكثر من 50 شخصاً من المدربين والمدربين البدنيين والمتعاونين، كما تشير العديد من الروايات الواردة في المواد المقدمة، وتم تجميعه في وثيقة قُدمت على أنها شيء أوسع بكثير من مجرد تقرير فني.

    الهدف؟ وضع خطة شاملة ومفصلة وعملية للتدخل في كرة القدم للشباب، وتدريب المدربين، واكتشاف المواهب، والبنية التحتية، والرقمنة.

  • التركيز على الجانب الفني: تكتيكات أقل، لعب أكثر

    كان أحد المحاور الرئيسية في الملف هو تغيير النموذج التربوي المتبع في فئات الناشئين. فقد انتقد باجيو الانجراف نحو كرة قدم تتسم بطابع بدني وتكتيكي متزايد حتى في مرحلة الطفولة، واقترح إعادة التركيز على المهارات الفردية.

    كانت الفكرة هي تقليل أهمية الخطط التكتيكية في الفئات العمرية الأصغر، لإفساح المجال للإبداع والحدس والتفاعل المباشر مع الكرة.

    أصر المشروع على تدريبات محددة تتعلق بالتمرير، والتحكم، والتوقف، والمراوغة، والتسديد، والتمرير، ورؤية اللعبة، بهدف تكوين لاعبين قادرين على التفكير وتفسير اللعبة، وليس مجرد منفذين.

    في إحدى إعادة البناء، يُشار أيضًا إلى مبدأ "الاختبارات المختلطة، البدنية والفنية"، المنسوب إلى خطة باجيو، مع فكرة أن التقييمات الرياضية وحدها كانت "منفصلة تمامًا عن سياق اللعب".

    كانت الخطوط التي أشار إليها الملف واضحة: تقليل الجهد البدني المفرط، وزيادة الذكاء الكروي وحرية التعبير.

  • التعليم والأخلاق والمدربون

    لم يقتصر التقرير على الجانب الفني فحسب. فقد كان أحد المحاور الأساسية للخطة يتعلق بالتنشئة الأخلاقية للشباب، وقبل ذلك، تنشئة البالغين المكلفين بتوجيههم.

    في قطاعات الشباب، ركز باجيو على مصطلحات مثل القيم والسلوك والشعور بالمسؤولية والتوازن، وهي عناصر يُشار إليها في إعادة البناء على أنها جزء لا يتجزأ من المشروع المقدم في كوفيرتشيانو.

    كان هذا النهج يشمل بشكل مباشر مدرسة المدربين. فقد تم طلب معايير اختيار أكثر صرامة، ومسارات دراسية أطول وأكثر تعمقاً، وشهادات أكثر انتقائية، ومهارات تربوية محددة.

    كما شدد باجيو على ضرورة تدريب مدربين اتحاديين حاصلين على شهادات جامعية، ولديهم خبرة احترافية ومهارات تربوية، مع ضرورة أن تكون الامتحانات النهائية أكثر صرامة وأن يكون القبول على أساس الجدارة.

    كان الهدف من المشروع الذي قدمه باجيو بعد استقالته هو "تجديد تدريب الأطفال والشباب من الأساس" لتربية "لاعبين جيدين، ولكن قبل كل شيء أشخاص جيدين".

  • شبكة الكشافة

    ومن بين المقترحات الأكثر واقعية في الملف، كان هناك إعادة تنظيم عملية اكتشاف المواهب على الصعيد الوطني. وكان باجيو يأمل في تقسيم إيطاليا إلى 100 منطقة اتحادية، يكون لكل منها مسؤولون فنيون وحضور مستمر على أرض الواقع.

    كان الهدف هو تجاوز العمل المجزأ للمراقبين، وبناء شبكة منهجية ومستمرة ومنسقة، قادرة على اكتشاف المواهب ومتابعتها بمرور الوقت.

    كان المشروع يتضمن تعيين ثلاثة مدربين اتحاديين لكل منطقة وإمكانية مشاهدة ما يصل إلى 50,000 مباراة سنويًا، بالتنسيق اليومي مع أقسام الشباب. كان الملف يهدف إلى الحد من ضياع المواهب وإنشاء نظام مراقبة منظم لتقدم اللاعبين الشباب، مما يقلل من الاعتماد على الصدفة والمنطق المتشتت الذي كان يميز النظام.

  • البيانات والفيديو والأرشيف: البيانات الضخمة

    كان أحد المحاور الرئيسية الأخرى للخطة يتعلق بتحديث تكنولوجيا المعلومات في كرة القدم الإيطالية. فقد تصور باجيو إنشاء أرشيف رقمي اتحادي ضخم يضم البيانات والاختبارات ومقاطع الفيديو ومباريات مسجلة وتدريبات وإحصاءات عن اللاعبين الشباب.

    كانت هذه الرؤية سباقة لدور محللي البيانات وتحليل الأرقام في كرة القدم اليوم.

    لم يكن للرقمنة، في الـ 900 صفحة المخصصة للمشروع، قيمة تكنولوجية فحسب، بل تنظيمية أيضًا: فقد كانت ستسمح بمتابعة نمو المواهب، وتفسير الأداء بشكل أفضل، ووضع منهجيات تدريب موجهة، وإزالة التمييز بين مركز كرة القدم وأطرافها.

    أراد باجيو إتاحة الأدوات والمعلومات والرصد في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب تعزيز البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التطوير المعلوماتي.

    من هذا المنظور، كانت قاعدة البيانات الوطنية ستصبح الأساس لقراءة أكثر حداثة وعلمية للعبة.

  • الجامعات والبحوث

    لم يكن المقصود من المشروع أن يكون مبادرة منفردة من جانب القطاع الفني. بل كان الهدف هو إقامة تعاون مستمر مع الجامعات والباحثين والمتدربين، الذين دُعوا للعمل جنباً إلى جنب مع المدربين الفنيين التابعين للاتحاد.

    كان باجيو وفريقه يتصورون إنشاء مركز دراسات دائم قادر على جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، وكذلك على تطوير منهجيات جديدة للتدريب والتأهيل.

    كانت الفكرة هي تشكيل مجموعة دراسة دائمة تتألف من باحثين اتحاديين وجامعيين على اتصال دائم مع العاملين في الميدان.

    وفي موضع آخر، يوصف مركز الدراسات بأنه المكان الذي كان من المفترض أن يتحاور فيه النظرية والتطبيق لبناء نموذج ديناميكي ومحدث وقادر على مواكبة المدارس الأوروبية الأكثر تقدماً.

    وبذلك، دخلت الأبحاث العلمية، في هذا المخطط، في البنية اليومية لكرة القدم الإيطالية.

  • المراكز الاتحادية والمنشآت

    إلى جانب إصلاح النظام التدريبي والرقمنة، خصص التقرير مساحة واسعة لموضوع المرافق. وأشار باجيو إلى ضرورة تزويد النظام بـ«مرافق رياضية ملائمة» وبما يقارب مائة مركز اتحادي موزعة على أنحاء البلاد، تكون قادرة على استضافة التدريبات والاختبارات والأنشطة التعليمية ومتابعة الشباب.

    كان من المفترض أن تدعم هذه الشبكة البنيوية عمل المناطق وتضمن معايير أكثر اتساقاً في جميع أنحاء البلاد.

    كان الهدف من الاقتراح تعزيز وجود الاتحاد على مستوى البلاد وإنشاء نقاط مرجعية دائمة لتنمية قدرات الشباب. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالملاعب أو المباني، بل بنظام لدعم التدريب الفني والتربوي والعلمي للحركة.

  • استقالة باجيو

    لكن الملف لم يدخل مرحلة التنفيذ فعليًا. وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد خصص أموالًا للمشروع، لكن العمل توقف تدريجيًا.

    روى باجيو أنه بعد تسليم المشروع، مرت عشرة أشهر دون رد، وأنه، باستثناء مبادرة في توسكانا اعتُبرت إيجابية وحضرها أندية مثل بيزا وبونتيديرا، لم يحدث شيء آخر. وفي يناير 2013، جاءت الاستقالة.

    في برنامج Tg1، عرض النجم السابق الملف وقال: "900 صفحة، بحث وبرنامج لتجديد كرة القدم الإيطالية. قدمته في عام 2011 وبقي هناك لمدة عام. استخلصت النتائج. أنا لا أحب شغل المناصب، لكنني أحب العمل".

    وفي تصريح آخر، أضاف: «حاولت أداء الدور الذي عُهد إليّ، لكن لم يُسمح لي بذلك»، موضحاً أنه عمل على «تجديد التشكيل من الأساس» وأنه قرر المغادرة «على مضض».


  • مشروع لم يكتمل

    كان المحتوى المنسوب إلى ملف باجيو يدور حول عدد قليل من المحاور المتسقة: أهمية الموهبة، وإصلاح مراكز تكوين اللاعبين الشباب، والتدريب الفني والأخلاقي، واختيار المدربين بشكل أكثر صرامة، والكشافة الشاملة، والمراكز الاتحادية، والرقمنة، وأرشيف البيانات، والتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث.

    كان من المفترض أن تصبح الصفحات الـ 900 التي أُعدت بين عامي 2010 و2011 أساساً لإصلاح هيكلي لكرة القدم الإيطالية.

    لكنها بقيت، على حد تعبير اللاعب السابق رقم 10 الذي وصف مصير المشروع، "حبرًا على ورق".