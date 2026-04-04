ملف ال900 صفحة لإنقاذ الكرة الإيطالية .. خطة روبرتو باجيو التي تجاهلتها إيطاليا!

في كل مرة يغرق فيها المنتخب الوطني في أزمة جديدة، يعود اسم روبرتو باجيو إلى الظهور، ومعه الملف المكون من 900 صفحة الذي أُعدّ للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، وهو خطة لإعادة البناء كان من المفترض أن تُحدث تغييراً جذرياً في أسس كرة القدم الإيطالية.

وقد تم إعداد هذا الملف في أعقاب كارثة كأس العالم في جنوب أفريقيا: في 24 يونيو 2010، خسرت إيطاليا 3-2 أمام سلوفاكيا وخرجت من دور المجموعات، وبعد ما يزيد قليلاً عن شهر، في 4 أغسطس 2010، وبناءً على اقتراح من رئيس الاتحاد آنذاك جيانكارلو أبيتي وبالاتفاق مع رئيس الاتحاد الإيطالي للمدربين (AIAC) رينزو أوليفييري، تم تعيين باجيو رئيسًا للقطاع الفني في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

من هناك بدأ عمل استمر لأكثر من عام وتم تطويره مع أكثر من 50 متعاونًا، حتى تم تقديم خطة في نوفمبر-ديسمبر 2011 تستند إلى نماذج فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا.

لكن ذلك التقرير لم يدخل أبدًا في دائرة اتخاذ القرار الاتحادية: أوضح باجيو لـ Tg1 أن المشروع "ظل هناك لمدة عام" وأنه لم يكن يحب "احتلال المناصب"، وكشف أن العرض استغرق خمس ساعات في غرفة الانتظار وأقل من ربع ساعة لتوضيح العمل.