CM Grafica san siro stadio inter milan 2026

ملعب سان سيرو الجديد: انطلاق إجراءات التقييم البيئي، خطوة حاسمة لإنتر وميلان

يدخل مشروع إنتر وميلان لتحويل منطقة سان سيرو مرحلة جديدة من الناحية الشكلية، ولكنها ليست جوهرية

كانت هذه الأخبار متداولة منذ فترة، والآن أصبحت رسمية: وفقاً لما أوردته صحيفة «كالتشيو إي فينانزا»، بدأت بلدية ميلانو في إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي (VAS) للخطة العمرانية المسماة «GFU سان سيرو»، التي قدمتها شركة «ستاديو سان سيرو» المحدودة، المالكة لأغلب المساحات المعنية. 

وهي الإجراء الذي يسبق الموافقة على الخطة التنفيذية التي ستحدد بالتفصيل مستقبل المنطقة المحيطة بالملعب التاريخي Stadio Giuseppe Meazza، بما في ذلك إنشاء منشأة جديدة وجميع الأنشطة المصاحبة لها لتمكين المنطقة من "العيش" طوال أيام الأسبوع وليس فقط أثناء المباريات. 

  • ما المقصود بـ VAS؟

    التقييم البيئي الاستراتيجي، المنصوص عليه في التشريعات الأوروبية والإيطالية، هو إجراء يهدف إلى التحقق من الآثار التي قد يحدثها أي مخطط حضري على البيئة قبل الموافقة عليه. 

    يتم خلال التقييم الاستراتيجي البيئي تحليل جوانب مختلفة، مثل حركة المرور، وجودة الهواء، والتأثير على المنطقة، وإدارة المياه، ووجود المساحات الخضراء. ويشمل هذا الإجراء أيضًا الهيئات العامة والسلطات البيئية، التي يمكنها إبداء آرائها وملاحظاتها بشأن المشروع. 

  • الخطوات التالية

    بموجب القرار الإداري الذي نشرته البلدية، تم الشروع في إجراءات تقييم الأثر البيئي (VAS). وستتوفر جميع الوثائق على المواقع الإلكترونية الرسمية للبلدية ومنطقة لومبارديا، في حين ستُعقد خلال الأشهر المقبلة اجتماعات التقييم مع الهيئات المختصة. 

    وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيتمكن المخطط من متابعة مساره الإداري والوصول إلى الموافقة النهائية، وهي خطوة ضرورية لبدء عملية تحويل منطقة سان سيرو. 

