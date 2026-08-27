انطلق موسم 2026-27 من الدوري الإسباني بشكل مرتبك بعض الشيء، مع عودة ريال مدريد وبرشلونة في وقت متأخر مقارنة ببقية الفرق، ومشاركة عدة أندية في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي. ومع ذلك، إليكم جولة على أبرز النقاط المثيرة للحديث في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم حتى الآن.
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ملخص أبرز نتائج الدوري الإسباني 2026-27: نجم مفاجئ ينقذ ريال مدريد من ورطة
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إلتشي 0-5 برشلونة
دفع هانسي فليك، مدرب برشلونة، بكل من أدامي ورافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وإسبارت أساسيين في المهمة الافتتاحية للأبطال أمام إلتشي، وكان برشلونة متفوقًا بفارق كبير على مضيفه، ليخرج فائزًا بنتيجة 5-0. وسجل رافينيا وفيرمين هدفين لكل منهما، كما دوّن الوافد الجديد كريم أديمي اسمه على قائمة الهدافين، بينما قدّم المنضم الجديد الآخر أنتوني جوردون تمريرتين حاسمتين بعد مشاركته من مقاعد البدلاء.
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ريال مدريد 4-1 ريال سوسيداد
احتاج ريال مدريد، تحت قيادة جوزيه مورينيو للمرة الثانية، إلى هدف في الدقيقة 90 من البديل كارلوس إيسبي، المنضم حديثًا مقابل 22 مليون جنيه إسترليني من ليفانتي، ليحقق فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على إسبانيول في افتتاح موسمه. وسجل جود بيلينجهام هدفهم الأول، بصناعة صانع الألعاب التركي الموهوب أردا جولر. وكانت الأمور أسهل كثيرًا في الفوز 4-1 على ريال سوسيداد يوم الأربعاء، بفضل ثلاثية من كيليان مبابي وهدف من فينيسيوس جونيور.
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أتلتيكو مدريد 2-2 فياريال
احتاج أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني إلى هدف متأخر من جوليانو، نجل المدرب، لإنقاذ نقطة أمام فياريال على ملعب واندا ميتروبوليتانو. وسيعتبر الفريق هذه النتيجة نقطة جيدة، بالنظر إلى أنه لعب آخر 15 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد روبين لو نورماند. ولا يزال مستقبل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير واضح، في ظل رغبة لاعب مانشستر سيتي السابق في الانتقال إلى برشلونة.
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فالنسيا 0-1 ريال بيتيس
استهل فالنسيا الموسم بشكل متذبذب، بعدما تعادل 0-0 مع سيلتا وخسر 0-1 أمام ريال بيتيس. وخلال 180 دقيقة من اللعب على أرضه من دون تسجيل أي هدف، بدأ جمهور ميستايا بالفعل يشعر ببعض القلق.
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مالاجا 1-1 ديبورتيفو لا كورونيا
عانى مالاجا، الصاعد حديثًا، من بداية صعبة، إذ خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد ثم تعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا، الصاعد مثله. وكانت هذه المباراة استعادة لذكريات الماضي من نواحٍ عديدة، إذ هبط الفريقان من الدوري الإسباني في 2018، وأخيرًا عاد كلاهما إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم الإسبانية.
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أتلتيك بلباو 1-3 إشبيلية
تلقى أتلتيك بيلباو هزيمة بنتيجة 3-1 أمام إشبيلية على ملعب سان ماميس في مباراته الافتتاحية. وتلقى يوري بيرتشيشي بطاقة حمراء مباشرة بعد 11 دقيقة فقط، ما جعلها أمسية صعبة على الفريق الباسكي. ولا تبدو الأمور أسهل كثيرًا، إذ ينتظر رجال إدين ترزيتش مواجهة أمام برشلونة على ملعب كامب نو. وجاءت أهداف إشبيلية عبر أوسو، وتشيديرا إيجوكي، وإسحاق روميرو. ويُعد إشبيلية واحدًا من ثلاثة فرق فقط حققت العلامة الكاملة بعد مباراتين، إلى جانب جاره في المدينة ريال بيتيس وريال مدريد.
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