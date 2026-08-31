بعد تألقه في كأس العالم، بدأ ميكل أويارزابال في نقل ذلك المستوى إلى الموسم الجديد من الدوري الإسباني مع ريال سوسييداد، ناديه المحبوب. وقدّم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً تمريرتين حاسمتين في هدفي فريقه خلال الفوز على إسبانيول 2-1 في عطلة نهاية الأسبوع. وكان ذلك دفعة معنوية يحتاجها سوسييداد بشدة، بعدما خسر أول مباراتين له.