انطلق موسم 2026-27 من الدوري الإسباني بطريقة ارتجالية بعض الشيء، مع عودة ريال مدريد وبرشلونة في وقت متأخر عن بقية الفرق. وقد أسفرت مباريات الجولة الثالثة عن 30 هدفًا حتى الآن، مع بقاء مباراتين تقامان مساء الاثنين. لنلقِ نظرة عن قرب على جميع النتائج.
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ملخص الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح مالاجا ليزيد الضغط على برشلونة
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راسينغ سانتاندير 3-2 إلتشي
انطلقت أمسية الجمعة بشكل رائع، بعدما تفوق سانتاندير على إلتشي في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف. وسجل المهاجم المغربي ياسر زاهيري هاتريك مذهلًا في غضون 15 دقيقة خلال الشوط الأول، لكن الضيوف جعلوا المواجهة متوترة بتسجيلهم هدفين خلال دقيقتين فقط في الشوط الثاني. وبات رصيد سانتاندير الآن أربع نقاط من ثلاث مباريات. ويحتل إلتشي المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من مبارياته الثلاث.
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ديبورتيفو ألافيس 1-0 فياريال
كان المهاجم الأرجنتيني لوكاس بويي صاحب الهدف الوحيد، ليواصل ألافيس بدايته من دون هزيمة بفوز ضيق 1-0 على فياريال في ملعب مينديزوروزا. ويملك ألافيس سبع نقاط من ثلاث مباريات، واستقبل هدفًا واحدًا فقط في تلك المواجهات.
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ليفانتي 5-2 ريال بيتيس
قاد اندفاع هجومي في الشوط الثاني لليفانتي إلى الفوز على ريال بيتيس 5-2 في مواجهة ممتعة على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وبرز الجناح روجر بروغيه في صفوف أصحاب الأرض بتسجيله هدفين
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ريال سوسيداد 2-1 إسبانيول
بعد تألقه في كأس العالم، بدأ ميكل أويارزابال في نقل ذلك المستوى إلى الموسم الجديد من الدوري الإسباني مع ريال سوسييداد، ناديه المحبوب. وقدّم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً تمريرتين حاسمتين في هدفي فريقه خلال الفوز على إسبانيول 2-1 في عطلة نهاية الأسبوع. وكان ذلك دفعة معنوية يحتاجها سوسييداد بشدة، بعدما خسر أول مباراتين له.
- AFP
إشبيلية 1-3 أتلتيكو مدريد
تألق بطل كأس العالم أليكس باينا مع أتلتي، ليحقق الفريق فوزًا لافتًا بنتيجة 3-1 على إشبيلية. وسجل باينا هدفين، إلى جانب هدف أديمولا لوكمان في الدقيقة 26، ليرتقي فريق دييغو سيميوني إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد سبع نقاط. ومرة أخرى، استُبعد المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من قائمة أتلتي، في ظل سعيه للرحيل عن النادي.
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ريال مدريد 4-0 مالاجا
واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم بتحقيقه الفوز الثالث توالياً تحت قيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو، بعدما سحق الوافد الجديد مالاجا 4-0. وسجل جود بيلينجهام هدفاً فردياً رائعاً افتتح به التسجيل، كما كان كيليان مبابي وأردا جولر بين المسجلين، فيما صنع نجم ليفربول السابق ترينت ألكسندر-أرنولد هدف مبابي في الدقيقة 30 بكرة مقوسة ممتازة. كما دخل ترينت ألكسندر-أرنولد، وأنطونيو روديجر، وإدواردو كامافينجا، وبراهيم دياز جميعهم إلى التشكيلة الأساسية، بعدما أجرى مورينيو عدة تغييرات على تشكيلته قبل جدول مزدحم بالمباريات.
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ديبورتيفو لا كورونيا 3-1 فالنسيا
ألحق الوافد الجديد ديبورتيفو بفالنسيا هزيمته الثانية هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 3-1 في ريازور، وشهدت المباراة تسجيل المهاجم المخضرم بيير إيميريك أوباميانغ لأصحاب الأرض، الذين حافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم بعد ثلاث مباريات.
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سيلتا فيجو 0-2 أتلتيك بلباو
يملك سيلتا نقطة واحدة فقط بعد ثلاث مباريات، عقب خسارته على أرضه بنتيجة 0-2 أمام أتلتيك بيلباو. وكانت هذه النتيجة مرحبًا بها للضيوف، الذين حصدوا أول نقاطهم في الموسم.
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