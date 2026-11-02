عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات هذا الأسبوع بفوز ساحق على ديبورتيفو ألافيس 6-1. وفي المقابل، واصل ريال مدريد مجاراة برشلونة بعد فوز سهل على مضيفه راسينج سانتاندير 3-0. وفي الطرف الآخر من جدول الترتيب، حقق فالنسيا فوزًا كان في أمسّ الحاجة إليه على ملعب إلتشي.