شهدت الجولة العاشرة من موسم 2026/27 للدوري الفرنسي أحداثًا مثيرة في أنحاء فرنسا، أبرزها فوز مارسيليا المهم خارج أرضه على لانس في ملعب بولار ديليليس. وانتزع باريس سان جيرمان فوزًا ضيقًا على أرضه ليحافظ على زخمه، وحصد ليل النقاط الثلاث في رين، بينما فرض لو مان الصاعد حديثًا تعادلًا شاقًا على موناكو الساعي للفوز باللقب.
ملخص الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي: مارسيليا يتغلب بصعوبة على لانس في بولار، وباريس سان جيرمان يحافظ على سجله المثالي في نوفمبر، وموناكو يتعثر في لو مان
- AFP
لانس 1-2 أولمبيك مارسيليا
حصد أولمبيك مارسيليا النقاط الثلاث في مواجهة حماسية مساء الأحد على ملعب بولار ديليليس. ومنح أمين غويري مارسيليا بداية مثالية بتسجيله في الدقيقة الثانية. وردّ لانس في الدقيقة 20 عندما سجّل فلوريان توفان هدف التعادل الذي أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد. وظلت المباراة متكافئة حتى الدقيقة 82، حين سجّل البديل كيليان عبد الله هدف الفوز الحاسم لمارسيليا، ليُسكت جماهير أصحاب الأرض.
- AFP
باريس سان جيرمان 1-0 إي إس تروا إيه سي
حقق حامل اللقب باريس سان جيرمان فوزًا احترافيًا بنتيجة 1-0 على إي إس تروا إيه سي في ملعب حديقة الأمراء. وسيطر فريق لويس إنريكي على الاستحواذ طوال المباراة، فكسر التعادل ثم تحكم في إيقاع اللعب ليحرم تروا من أي فرصة واضحة للعودة إلى اللقاء.
- AFP
ستاد رين 1–2 ليل
قدّم ليل أداءً منضبطًا خارج أرضه على ملعب روازون بارك ليفوز على ستاد رين 2-1. واستغل ليل فرص التحول الهجومي في كلا الشوطين ليفرض سيطرته، ورغم رد رين في الشوط الثاني، ليل صمد أمام الضغط المتأخر ليحصد النقاط الثلاث.
- AFP
لومان 1-1 موناكو
تعادل لومان إف سي الصاعد مع موناكو 1-1 على ملعب ماري مارفينغت. وصنع موناكو فرصًا لحسم المباراة، لكن دفاع لومان المنظم أحبط محاولاته، ليحصل كل فريق على نقطة، ويتراجع موناكو في سباق صدارة الترتيب.
- AFP
ستاد بريست 29 2-0 أولمبيك ليون
قدّم ستاد بريستوا 29 أداءً مهيمنًا على أرضه في ملعب فرانسيس لو بليه، وتغلّب على أولمبيك ليون 2-0. ونجح بريست في الحد من خطورة هجوم ليون طوال 90 دقيقة، واستغل أفضل فرصه ليخرج فائزًا بشباك نظيفة.
- AFP
أنجيه ٠-٢ نيس
واصل أو جي سي نيس تألقه خارج أرضه بفوزه 2-0 على أنجيه إس سي أو في ملعب ريمون كوبا. وفرض نيس سيطرته على معركة وسط الملعب، وسجل في لحظات حاسمة، بينما تلقى لاعبو أنجيه ثلاث بطاقات صفراء خلال محاولاتهم إيقاف اندفاع الضيوف الهجومي.
- AFP
لوهافر 0-2 لوريان
حقق لوريان فوزًا خارج أرضه على لوهافر بنتيجة 2–0 على ملعب ستاد أوسيان، مستغلًا فرصه بكفاءة. وسجل لوريان هدفَيه من هجمات مرتدة حاسمة، ودافع بصلابة عن منطقة جزائه طوال الدقائق الثماني من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
- AFP
أوكسير ٠-١ باريس إف سي
واصل باريس إف سي مشواره اللافت في دوري الدرجة الأولى بفوز شاق خارج أرضه على أوكسير بنتيجة 1-0، على ملعب آبي ديشان. واكتفى نادي العاصمة بهدف واحد لتحقيق الفوز، بعدما صمد أمام الضغط البدني وحافظ على تقدمه ليتقدم أكثر في جدول الترتيب.
- AFP
تولوز 3–1 ستراسبورج الألزاسي
افتتح تولوز إف سي منافسات عطلة نهاية الأسبوع مساء الجمعة بفوز ممتع بنتيجة 3-1 على آر سي ستراسبورج ألزاس في ستاديوم دو تولوز. وبدا خط هجوم تولوز حادًا منذ البداية، إذ سجل ثلاثة أهداف ليجعل العودة في النتيجة بعيدة المنال، رغم تقليص ستراسبورج الفارق في الشوط الثاني.
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