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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
ترجمه

ملخص الجولة العاشرة من الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق برشلونة المتصدر بفضل براعة مورينيو التدريبية

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد
راسينج سانتاندير
ريال مدريد
برشلونة
كيليان مبابي

استعراض شامل لأبرز لحظات الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. نسلط الضوء على النتائج، وأهم الأحداث، وأبرز العروض الفردية، وغيرها، وعلى رأسها فوز ريال مدريد المتأخر على برشلونة.

أظهر جوزيه مورينيو براعة تدريبية في توقيت حاسم، بعدما تغلب ريال مدريد على برشلونة، الذي لم يكن قد تعرض للهزيمة قبلها، في الكلاسيكو يوم الأحد. نستعرض تلك المباراة وأبرز أحداث نهاية الأسبوع الأخرى في الدوري الإسباني.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    برشلونة 1-2 ريال مدريد

    حقق ريال مدريد أبرز نتائج عطلة نهاية الأسبوع بفوزه 2-1 خارج أرضه على غريمه اللدود برشلونة في كامب نو. افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 41، وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة بعد مرور ساعة بقليل، قبل أن يقتنص مبابي هدف الفوز في الدقيقة 87. وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات برشلونة منذ بداية الموسم، فيما عاد ريال مدريد إلى سباق اللقب، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن برشلونة.

  • Athletic Club v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    أتلتيك بلباو 4-0 خيتافي

    اكتسح بلباو خيتافي، الذي لعب بعشرة لاعبين. وتألق أليكس بيرينجير بتسجيل هدف وصناعة هدفين. وبهذه النتيجة، صعد بلباو إلى المركز الثامن، بينما بقي خيتافي على بُعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط.

  • رايو فاييكانو 0-3 إلتشي

    في المراكز القريبة من قاع جدول الترتيب، حقق إلتشي فوزاً ثميناً بنتيجة 3-0 على مضيفه رايو فاييكانو، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على منافسه في صراع الهبوط.

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  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREALAFP

    فالنسيا 1-2 فياريال

    نتيجة سيئة أخرى لفالنسيا، الذي خسر على أرضه أمام فياريال بنتيجة 1-2 في مباراة مشحونة على ملعب ميستايا. تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 38، لكن الغواصة الصفراء أدركت التعادل في الدقيقة 69 عن طريق الظهير الأمريكي أليكس فريمان، قبل أن يسجل البديل جورج ميكوتادزه هدف الفوز في الدقيقة 96 بتمريرة حاسمة من البديل الآخر ألبرتو موليرو. ولا يزال فالنسيا في منطقة الهبوط برصيد ست نقاط فقط بعد 10 مباريات.

  • Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    راسينغ سانتاندير 2-1 إسبانيول

    وفي مواجهة أخرى بين فرق قاع الترتيب، تغلب راسينج سانتاندير على إسبانيول، ليبقى الفريق الكتالوني الضيف في منطقة الهبوط بعد 10 مباريات.

    وفاز أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو لا كورونيا 1-0 ليواصل ملاحقة برشلونة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. وحقق أتلتيكو بذلك فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني بفضل هدف جوليان ألفاريز. وشهدت النتائج الأخرى تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ملقة 1-1، وسيلتا فيجو مع ريال بيتيس 0-0.