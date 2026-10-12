قدّم ستاد بريستوا 29 عرضًا هجوميًا مبهرًا على ملعب فرانسيس لو بلي، وسحق أنجيه إس سي أو بنتيجة 5-1. واستغل بريست هشاشة دفاع أنجيه، التي تفاقمت بعد طرد أحد لاعبي الفريق الضيف ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 59. وواصل بريست استغلال تفوقه بلا هوادة، ليحقق فوزه الأكثر إقناعًا هذا الموسم.