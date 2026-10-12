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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
ترجمه

ملخص الجولة السادسة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يحقق فوزه الثالث تواليًا، وبريست يسحق أنجيه ورين يكتسح أوكسير

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
رين
بريست
القنوات الناقلة
موناكو
لانس
ليل
ليون
مارسيليا
نيس
لوريان
ستراسبورج
تولوز
أوكسير
لو مان
أنجييه
لو هافر
باريس
تروا

مراجعة شاملة لمباريات عطلة نهاية الأسبوع السادسة في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة السادسة، وأبرز أحداثها، والتألق الفردي اللافت، والمباريات المثيرة الغزيرة بالأهداف، قبل انطلاق مواجهات الجولة السابعة.

شهدت الجولة السادسة من موسم 2026/27 للدوري الفرنسي أداءً هجوميًا مثيرًا، ومواجهات بارزة، وتحولات حاسمة في مسار المنافسة. وحقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فوزه الثالث على التوالي، واكتسح ستاد بريست 29 فريق أنجيه في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف، فيما استعاد مارسيليا توازنه بفوز مقنع خارج أرضه.

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    باريس سان جيرمان ٣-١ لو مان إف سي

    مدّد باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته إلى ثلاث مباريات متتالية، بفوزه 3-1 على لو مان إف سي، الصاعد حديثًا، على ملعب حديقة الأمراء. وبعد أن عاد لو مان وأدرك التعادل في الشوط الثاني، أظهر باريس سان جيرمان جودته، إذ سجل كفيتشا كفاراتسخيليا وماغنيس أكليوش ليضمنا النقاط الثلاث لفريق لويس إنريكي.

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    ستاد بريستوا 29 5-1 أنجيه إس سي أو

    قدّم ستاد بريستوا 29 عرضًا هجوميًا مبهرًا على ملعب فرانسيس لو بلي، وسحق أنجيه إس سي أو بنتيجة 5-1. واستغل بريست هشاشة دفاع أنجيه، التي تفاقمت بعد طرد أحد لاعبي الفريق الضيف ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 59. وواصل بريست استغلال تفوقه بلا هوادة، ليحقق فوزه الأكثر إقناعًا هذا الموسم.

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    ستاد رين ٤-١ أوكسير

    قدّم ستاد رين أداءً حاسمًا على أرضه في ملعب روازون بارك، واكتسح أوكسير 4-1. وفرض رين سيطرته مبكرًا في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف دون رد، تاركًا لأوكسير فرصة ضئيلة للعودة في المباراة.

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    لانس 2-1 أولمبيك ليون

    حقق لانس فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على أولمبيك ليون في ملعب بولار ديليليس. وتقدم لانس بهدفين قبل أن يواجه انتفاضة متأخرة من ليون. ورغم حصول أصحاب الأرض على بطاقة حمراء في الدقيقة 84، صمدوا خلال الوقت بدل الضائع ليحصدوا النقاط الثلاث.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    تروا 0-2 أولمبيك مارسيليا

    أوقف أولمبيك مارسيليا سلسلة نتائجه السلبية الأخيرة بفوزه خارج أرضه على إي إس تروا إيه سي 2-0، على ملعب ستاد دو لوب. وافتتح أمين حارث التسجيل في الدقيقة 50، قبل أن يحسم هيماد عبدلي الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (90+8).

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-TOULOUSEAFP

    موناكو ٢-٢ تولوز

    اضطر موناكو إلى اقتسام النقاط مع تولوز بعد تعادلهما المثير 2-2 على ملعب لويس الثاني. وصنع موناكو فرصًا عديدة، لكنه لم يتمكن من حسم المباراة، ليعود الضيوف في النتيجة وينتزعوا نقطة ثمينة خارج أرضهم.

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    أو جي سي نيس ٢-١ آر سي ستراسبورج ألزاس

    حقق أو جي سي نيس فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 على آر سي ستراسبورغ ألزاس في ملعب أليانز ريفييرا. وسيطر نيس على مناطق مهمة من الملعب في الشوط الثاني، ليتفوق على ستراسبورغ في مباراة متكافئة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREAFP

    ليل ١-٠ لوهافر

    حقق لوسك ليل فوزًا احترافيًا على أرضه أمام لوهافر بنتيجة 1-0 على ملعب ديكاتلون أرينا. ولعب لوهافر الدقائق الثلاثين الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 61، ما أتاح لليل الحفاظ على تقدمه والخروج بشباك نظيفة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PARIS FCAFP

    لوريان 1-0 باريس إف سي

    فاز لوريان على باريس إف سي 1-0 في ملعب دو موستوار، محافظًا على نظافة شباكه. ودافع لوريان عن تقدمه المبكر بهدف وحيد أمام باريس إف سي، الذي لعب بحماس وتلقى خمسة إنذارات خلال شوط ثانٍ متوتر.