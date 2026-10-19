قلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز على ستراسبورج ألزاس بنتيجة 3-1 على ملعب دو لا مينو. ومنح جيوفاني رينا ستراسبورج التقدم مبكرًا في الدقيقة 17، وحافظ أصحاب الأرض على أفضليتهم حتى مرحلة متقدمة من الشوط الثاني. لكن إيليا زابارني أدرك التعادل في الدقيقة 77، قبل أن يسجل عثمان ديمبيلي في الدقيقة 85 وديزيري دوي في الدقيقة 90+3، ليحققا لباريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي.