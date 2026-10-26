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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP
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ملخص الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي: مارسيليا يتغلب على لوهافر في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف، ورين يكتسح ستراسبورج ولانس يفوز بصعوبة على باريس إف سي

الدوري الفرنسي
مارسيليا
رين
لانس
القنوات الناقلة
نيس
موناكو
ليل
باريس سان جيرمان
ليون
باريس
أوكسير
لو مان
بريست
تولوز
أنجييه
لوريان
لو هافر
ستراسبورج

مراجعة شاملة لمباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الثامنة، وأبرز أحداثها، والأداء الفردي اللافت، والمباريات المثيرة الغزيرة بالأهداف، قبل انطلاق الجولة المقبلة.

شهدت الجولة الثامنة من موسم 2026/27 للدوري الفرنسي إثارة من البداية إلى النهاية في مختلف أنحاء فرنسا. ونجا أولمبيك مارسيليا من مواجهة مضطربة شهدت سبعة أهداف أمام لوهافر على ملعب فيلودروم، بينما تجاوز ستاد رين ستراسبورغ بسهولة بفضل أداء مبهر من سيباستيان شيمانسكي، وأوقف لانس زخم باريس إف سي في مواجهة متكافئة على ملعب بولار ديليليس.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    أولمبيك مارسيليا 4-3 لوهافر

    شهد متفرجو ملعب فيلودروم مباراة كلاسيكية مثيرة، حسمها أولمبيك مارسيليا أمام لوهافر بنتيجة 4-3. افتتح سي جي إيغان رايلي التسجيل بعد أربع دقائق فقط، ثم سجل تيم وياه في الدقيقة 32 وإيغور بايشاو مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49. وقلّص حماد عبدلي الفارق للضيوف في الدقيقة 54، قبل أن يسجل جوش ماجا هدفين في الدقيقتين 76 و 88، إلى جانب هدف للامين ندياي في الدقيقة 85، لتشتعل الدقائق الأخيرة. وصمد مارسيليا أمام الضغط طوال 12 دقيقة من الوقت بدل الضائع ليحصد النقاط الثلاث.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-STRASBOURGAFP

    ستاد رين 3-0 راسينغ ستراسبورغ الألزاسي

    قدّم رين عرضًا مهيمنًا على أرضه في ملعب روازون بارك، وتغلب على ستراسبورغ 3–0 دون أن تهتز شباكه. افتتح بولاي ديا التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يتألق صانع الألعاب البولندي سيباستيان شيمانسكي. ضاعف شيمانسكي التقدم قبيل نهاية الشوط الأول (40')، ثم سجل هدفه الثاني عند الدقيقة 60 ليؤكد فوز رين المقنع.

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    لانس 2-1 باريس إف سي

    ألحق لانس بباريس إف سي المتألق هزيمة بنتيجة 2–1 أمام جماهير متحمسة في ملعب بولار ديليليس. ووضع لوكا كوليوشو الضيوف في المقدمة فور استئناف اللعب (46). لكن لانس عاد بقوة بهدف التعادل الذي سجله فلوريان توفان (62)، قبل أن يحرز تورجان هازارد هدف الفوز في الدقيقة 82، ليكمل عودة أصحاب الأرض.

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    موناكو 1-1 ليل

    التقى فريقان ينافسان على اللقب في ملعب لويس الثاني، حيث تعادل موناكو وليل 1-1 في مباراة قوية. تقدم ليل بهدف إيثان مبابي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك إيدان ديوب التعادل لموناكو في الدقيقة 73. واضطر ليل إلى خوض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد تانجي نيانزو كواسي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 66، ليخرج كل فريق بنقطة.

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    ستاد بريستوا 29 1–2 أو جي سي نيس

    حقق نيس فوزًا مهمًا خارج أرضه، بتغلبه على ستاد بريستوا 29 بنتيجة 2-1 على ملعب فرانسيس لو بليه. وافتتح لودوفيك أجورك التسجيل لبريست مبكرًا في الدقيقة 14. وعاد نيس في الشوط الثاني، ليتعادل عبر إيلي واهي بعد ساعة من اللعب (الدقيقة 60)، قبل أن يسجل سفيان ديوب هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 82.

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    إيه جيه أوكسير 1-1 لو مان إف سي

    تعادل إيه جي أوكسير ولو مان إف سي 1-1 على ملعب آبي ديشان. ومنح لوكاس بواديز لو مان الصاعد حديثًا التقدم بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة (الدقيقة 48). وردّ أوكسير بعد ثماني دقائق، حين سجل كاميرون آرتشر هدف التعادل الذي أكدت صحته تقنية حكم الفيديو المساعد (الدقيقة 56)، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-TROYESAFP

    تولوز إف سي 0-0 إي إس تروا إيه سي

    تعادل تولوز وتروا دون أهداف بنتيجة 0-0 على ملعب ستاديوم دو تولوز. وصمد دفاع الفريقين في مباراة اتسمت بالالتحامات البدنية وشهدت إشهار ثماني بطاقات صفراء، فيما ندرت فرص التسجيل الواضحة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LORIENTAFP

    أنجيه 0-0 لوريان

    انتهت مواجهة أنجيه إس سي أو وإف سي لوريان بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة طغى عليها الصراع التكتيكي على ملعب ريمون كوبا. وأعطى الفريقان الأولوية للتنظيم والانضباط الدفاعيين، فعطّل كل منهما لعب الآخر في التحولات ليتقاسما النقاط.

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    باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون

    تُقام المواجهة الأبرز في الجولة بين باريس سان جيرمان حامل اللقب وأولمبيك ليون على ملعب بارك دي برانس يوم الإثنين 26 أكتوبر، لتختتم منافسات الجولة الثامنة.