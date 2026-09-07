شهدت الجولة الثالثة من موسم الدوري الفرنسي 2026/27 مفاجآت مدوية، وعروضًا قوية خارج الديار، ووفرة من الأهداف في مختلف أنحاء فرنسا. من فرض موناكو سيطرته على سباق لقب الدوري بفوزه في بارك دي برانس، إلى الانتصار المذهل لباريس إف سي في مرسيليا، واجتياح ستراسبورج لمضيفه تروا بثمانية أهداف، قدمت الجولة الثالثة إثارة لا مثيل لها.
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ملخص الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي: موناكو يصعق باريس سان جيرمان في بارك دي برانس، وباريس إف سي وستراسبورغ يشعلان الجولة
- AFP
باريس سان جيرمان 1–2 موناكو
واصل موناكو بدايته المثالية للموسم بعدما صعق حامل اللقب باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس. واستغل الضيوف الهجمات المرتدة السريعة والانضباط الدفاعي، ليخطفوا فوزًا بنتيجة 2–1 ويحافظوا على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بتحقيقهم ثلاثة انتصارات من أول ثلاث مباريات.
وتترك هذه الهزيمة باريس سان جيرمان من دون أي فوز في أول ثلاث مباريات له.
- AFP
أولمبيك مارسيليا 2–3 باريس إف سي
قدّم لاسين سينايوكو أداءً بطوليًا على ملعب فيلودروم، بعدما فاجأ باريس إف سي الصاعد حديثًا مضيفه مارسيليا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3–2. وسجل سينايوكو مبكرًا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19.
وأحرز أمين غويري هدفين ليبقي مارسيليا في أجواء المنافسة، لكن سينايوكو أكمل الهاتريك من علامة الجزاء في الدقيقة 86 ليحسم انتصارًا تاريخيًا للضيوف.
- AFP
إي إس تروا أيه سي 2–6 آر سي ستراسبورغ ألزاس
استضاف ملعب ستاد دو لوب مواجهة غزيرة بالأهداف بكل معنى الكلمة، إذ سجل ستراسبورغ ستة أهداف في شباك تروا ليحقق فوزًا خارجيًا كاسحًا بنتيجة 6–2. وأثبت الخط الأمامي الهجومي لستراسبورغ أنه لا يمكن إيقافه في التحولات، بعدما مزق دفاع أصحاب الأرض ليؤمن فريقه انتصاره الثاني في الموسم.
- AFP
أولمبيك ليون 3–1 أوكسير
واصل أولمبيك ليون بدايته القوية للموسم بفوز مريح على أرضه بنتيجة 3–1 على أوكسير متذيل الترتيب على ملعب بارك أولمبيك ليونيه. وفرض ليون سيطرته على الاستحواذ وأظهر فعالية في الثلث الأخير، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما بقي أوكسير بلا أي نقطة بعد ثلاث مباريات.
- AFP
آر سي لانس 0–1 إف سي لوريان
حقق لوريان انتصارًا خارج أرضه بشق الأنفس مع الحفاظ على نظافة الشباك في ملعب بولار-ديليليس أمام لانس. وامتص التنظيم الدفاعي للوريان ضغط لانس قبل أن يخطف هدف الفوز، بينما أنهى لانس المباراة بعشرة لاعبين بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع.
- AFP
أنجيه إس سي أو 1-2 ستاد رين الفرنسي
حقق ستاد رين الفرنسي فوزًا مهمًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على أنجيه في ملعب ريموند كوبا. وفرض رين سيطرته مبكرًا في الشوط الثاني، ثم صمد أمام ضغط متأخر من أنجيه ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم بعد ثلاث جولات.
- AFP
لوهافر AC 1-2 ستاد بريستوا 29
حقق ستاد بريست 29 أول انتصار له هذا الموسم في مباراة خارج أرضه حافلة بالأحداث على ملعب ستاد أوسيان. ولعب لوهافر الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ما سمح لبريست باستغلال التفوق العددي وحصد النقاط الثلاث كاملة.
- AFP
تولوز 0-1 ليل
حقق ليل فوزًا احترافيًا صعبًا بنتيجة 1–0 على تولوز على ملعب تولوز. وسمحت ضربة حاسمة وحيدة لليل بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم ومواصلة ملاحقة فرق الصدارة.
- AFP
أو جي سي نيس 1-1 لو مان إف سي
اقتسم نيس ولو مان إف سي النقاط بتعادلهما 1–1 على ملعب أليانز ريفييرا. فرض نيس إيقاعه على المباراة، لكنه افتقد اللمسة الحاسمة، ما أتاح للو مان الصاعد حديثًا حصد نقطة محترمة خارج أرضه.
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