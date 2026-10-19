فاز سيلتا على ألافيس عصر الأحد في مواجهة بين فريقين من وسط الترتيب. وفي مباريات أخرى بالدوري الإسباني، تغلب أوساسونا على راسينج سانتاندير 2-1، وتعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع ليفانتي 1-1، بينما انتهت مباراتا فياريال مع إلتشي وفالنسيا مع أتلتيك بيلباو بالتعادل السلبي.