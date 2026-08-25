ملخص الجولة الأولى من الدوري الفرنسي: مارسيليا ينقض إلى الصدارة، وباريس سان جيرمان يتعادل في إثارة شهدت أربعة أهداف، ولانس يبدأ بقوة

استهلّ لو مان إف سي، الصاعد حديثًا، عودته إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بتعادل مثير 2-2 أمام ستاد بريستوا 29 على ملعب ستاد ماري-مارفانغ. ومنح رومان ديل كاستيو التقدم لبريست بعد مرور نصف ساعة، لكن دام غي عاد بالنتيجة إلى التعادل لصالح لو مان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1'). ثم أكمل لويس مافوتا الانتفاضة لأصحاب الأرض في الدقيقة 54، قبل أن يعيد كاموري دومبيا بريست إلى التعادل بعد سبع دقائق، ليُسدل الستار على مواجهة مثيرة انتهت بأربعة أهداف وتقاسم للنقاط.