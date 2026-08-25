انطلق موسم 2026/27 من الدوري الفرنسي بغزارة في الأهداف، ومعارك تكتيكية، وبدايات درامية في مختلف أنحاء فرنسا. ومن فوز مارسيليا اللافت على ملعب فيلودروم إلى مهرجان أهداف لانس وتعادل باريس سان جيرمان في مواجهة مثيرة كلاسيكية، حملت الجولة الأولى الكثير من القصص.
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ملخص الجولة الأولى من الدوري الفرنسي: مارسيليا ينقض إلى الصدارة، وباريس سان جيرمان يتعادل في إثارة شهدت أربعة أهداف، ولانس يبدأ بقوة
- AFP
أولمبيك مارسيليا 4-0 آر سي ستراسبورغ ألزاس
استفاد مارسيليا بالكامل من مباراته الافتتاحية على ملعب فيلودروم. وبعد شوط أول انتهى من دون أهداف، طُرد سامير المرابط، لاعب وسط ستراسبورغ، في الدقيقة 59. وافتتح أمين غويري التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 قبل أن يسجل ركلة جزاء في الدقيقة 68. وأضاف البديل كيليان عبد الله الهدف الثالث في الدقيقة 89، ثم اختتم بيير-إيميل هويبيرغ الانتصار 4-0 في الوقت بدل الضائع (90+6) ليضع مارسيليا في صدارة الترتيب بفارق الأهداف.
- AFP
آر سي لانس 5–2 أيه جي أوكسير
استهل لانس مشواره بفوز كبير بنتيجة 5-2 على ملعب بولار-ديليليس. وافتتح فلوريان توفان التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة 12. وتحوّلت المباراة في الدقيقة 35 عندما تلقى مدافع أوكسير، كريست ماكوسو، بطاقة حمراء مباشرة بسبب عرقلة وهو آخر مدافع. واستغل لانس الموقف مباشرة بعد الاستراحة، إذ وسّع الفارق عبر فرانيو إيفانوفيتش (49')، وسعود عبد الحميد (54')، وإسمايلو غانيو (66'). وقاتل أوكسير للعودة بهدفين عن طريق ركلة جزاء نفذها داني ناماسو بنجاح (61')، وتسديدة من لامين سي (69')، لكن توفان أكمل ثنائيته بتسجيله ركلة الجزاء الثانية في الدقيقة 88.
- AFP
ستاد رين 2-2 باريس سان جيرمان
فرّط حامل اللقب في نقطتين في ليلة الافتتاح بعد أن تأخر بهدفين على ملعب روازون بارك. وافتتح سيباستيان شيمانسكي التسجيل لرين في الدقيقة الثامنة بتسديدة من مسافة بعيدة، ثم ضاعف إيستيبان ليبول تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 37. وردّ باريس سان جيرمان بعد الاستراحة، إذ أعاد البديل بين الشوطين فيران توريس الفريق الباريسي إلى أجواء المباراة بهدفين في الشوط الثاني (70، 81) لينقذ تعادلاً 2-2.
- AFP
تولوز 0–2 أولمبيك ليونnais
استهل ليون مشواره المحلي بأداء صبور خارج أرضه على ملعب تولوز. وبعد ساعة أولى متكافئة، صنع البديل بافيل شولتس هدف التقدم لنوح نارتي في الدقيقة 68. ثم ضاعف ماليك فوفانا تقدم ليون في الدقيقة 85 بعد تمريرة من كورنتان توليسو، ليحسم الفوز بنتيجة 2–0 ويحافظ على شباكه نظيفة خارج أرضه.
- AFP
أنجيه 0-2 ليل
حصد ليل ثلاث نقاط خارج أرضه على ملعب ستاد ريمون كوبا. وسجل المهاجم أوليفييه جيرو الهدف الافتتاحي في الدقيقة العاشرة، ثم وسّع المدافع تياغو سانتوس الفارق إلى 2-0 في الدقيقة 30. وأحكم ليل إغلاق هجوم أنجيه في الشوط الثاني ليحافظ على نظافة شباكه.
- AFP
لوهافر 0–1 موناكو
حقق موناكو فوزًا صعبًا بنتيجة 1–0 خارج أرضه على ملعب ستاد CMA CGM أوسياني. وسجل المدافع إريك داير هدف الحسم في الدقيقة 13، بضربة رأسية سكنت شباك حارس لوهافر. ونجح موناكو في إدارة المباراة وسط ضغط متأخر في الشوط الثاني ليحقق أول انتصار له هذا الموسم.
- AFP
لو مان إف سي 2-2 ستاد بريستوا 29
استهلّ لو مان إف سي، الصاعد حديثًا، عودته إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بتعادل مثير 2-2 أمام ستاد بريستوا 29 على ملعب ستاد ماري-مارفانغ. ومنح رومان ديل كاستيو التقدم لبريست بعد مرور نصف ساعة، لكن دام غي عاد بالنتيجة إلى التعادل لصالح لو مان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1'). ثم أكمل لويس مافوتا الانتفاضة لأصحاب الأرض في الدقيقة 54، قبل أن يعيد كاموري دومبيا بريست إلى التعادل بعد سبع دقائق، ليُسدل الستار على مواجهة مثيرة انتهت بأربعة أهداف وتقاسم للنقاط.
- AFP
أو جي سي نيس 0-0 إف سي لوريان
هيمن التنظيم التكتيكي على مجريات اللعب في أليانز ريفييرا. سيطر نيس على الاستحواذ، لكن التنظيم الدفاعي للوريان حدّ من الفرص التهديفية عالية الجودة. ولم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك قبل صافرة النهاية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في افتتاح مشوارهما.
- AFP
إي إس تروا إيه سي 0–0 باريس إف سي
شهد ملعب ستاد دو لوب مباراة متكافئة ومحتدمة. وركّز كل من تروا وباريس إف سي على الصلابة الدفاعية، ما أدى إلى مواجهة بدنية شهدت عدداً قليلاً من التسديدات على المرمى. واكتفى الفريقان بالتعادل 0–0 وحصد نقطة لكل منهما.
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