ملحق "إنصاف المظلومين" وليس كأس العالم .. من العجوز ليفاندوفسكي إلى انتقام "عدم الاعتراف"!

فازت بولندا بصعوبة على ألبانيا مساء الخميس في نصف نهائي الملحق الأوروبي ولكن المهم هو استمرار الحلم ببلوغ المونديال، وقائد الكتيبة روبرت ليفاندوفسكي هو القائد، حتى لو بدا وكأنه فقد بريقه في برشلونة ويعيش أيامه الأخيرة مع العملاق الكتالوني.
ليفا سجل هدف بلاده الأول برأسية ليصل إلى مجموع 35 هدفًا في في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليحل في المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي تلك المنافسات تاريخيًا، خلف كريستيانو رونالدو (41)، كارلوس رويز (39)، وليونيل ميسي (36).
أما بشكل عام، فقد عزز نجم برشلونة لقبه كهداف تاريخي لمنتخب بولندا رافعًا رصيده لـ89 هدفًا، ليصير بهذا الرقم وصيف قائمة الهدافين التاريخيين دوليًا على مستوى المنتخبات الأوروبية.
قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأوروبية يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 143 هدفًا، يليه ليفاندوفسكي والبلجيكي روميلو لوكاكا بـ89 هدف لكل منهما.
أرقام قوية للنجم المخضرم شئنا أم أبينا، حتى لو كان مستواه في تراجع وفقد الكثير من حاسته التهديفية، ولكن يبقى قادرًا على كتابة التاريخ في الأوقات الحاسمة كما يبدو.