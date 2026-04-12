عقب الانتصار الذي تحقق بشق الأنفس، سارع كوكا إلى تسليط الضوء على حجم العمل البدني الهائل الذي بذله لاعبوه. وشرحًا لتقييمه التكتيكي، قال المدرب: "إنها عملية طبيعية كنا نعمل على تطويرها، وبطبيعة الحال كانوا يقدمون أداءً جيدًا. نيمار ملأ الخزان، كما نقول. وغابيغول [باربوسا] أيضًا. اليوم قدّما أداءً جيدًا في المباراة. لم أرَ أرقامهم البدنية، لكن بالتأكيد لا بد أنها كانت واحدة من أفضل مباريات العام لهم من الناحية البدنية والتنافسية. والاتجاه هو أن يواصل [نيمار] اللعب. ليس بحاجة إلى أن يلعب الأحد والأربعاء، الأحد والأربعاء، تسعين دقيقة طوال الوقت. وبطبيعة الحال يمكن إدارة ذلك بحيث يكون بكامل جاهزيته كل ثلاثة أيام."