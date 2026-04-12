"ملأ خزانَه" - نيمار حظي بإشادة خاصة من مدرب سانتوس بعد أن عاد النجم البرازيلي بفوزٍ في عودته
نيمار يتألق في فوز سانتوس
كان نيمار حاضرًا بقوة طوال المباراة رغم غيابه عن آخر مباراتين لسانتوس بسبب الإيقاف والحاجة إلى الراحة على التوالي. وأظهر أصحاب الأرض انضباطًا تكتيكيًا ممتازًا لحسم المباراة والدفاع عن تقدمهم الضئيل، الذي تحقق في الشوط الثاني عبر هدف سجله البديل مويسيس. ومع ذلك، بقيت الأضواء مسلطة بقوة على نيمار العائد، الذي تحكم في إيقاع اللعب، وصنع الفرص، وقاد فريقه إلى انتصار محلي حاسم.
كوكا يشيد بلياقة نيمار
عقب الانتصار الذي تحقق بشق الأنفس، سارع كوكا إلى تسليط الضوء على حجم العمل البدني الهائل الذي بذله لاعبوه. وشرحًا لتقييمه التكتيكي، قال المدرب: "إنها عملية طبيعية كنا نعمل على تطويرها، وبطبيعة الحال كانوا يقدمون أداءً جيدًا. نيمار ملأ الخزان، كما نقول. وغابيغول [باربوسا] أيضًا. اليوم قدّما أداءً جيدًا في المباراة. لم أرَ أرقامهم البدنية، لكن بالتأكيد لا بد أنها كانت واحدة من أفضل مباريات العام لهم من الناحية البدنية والتنافسية. والاتجاه هو أن يواصل [نيمار] اللعب. ليس بحاجة إلى أن يلعب الأحد والأربعاء، الأحد والأربعاء، تسعين دقيقة طوال الوقت. وبطبيعة الحال يمكن إدارة ذلك بحيث يكون بكامل جاهزيته كل ثلاثة أيام."
تم تحليل إحصائيات مباراة نيمار
تعكس الإحصاءات الأساسية التأثير الهائل لنيمار على مدار 90 دقيقة. سجّل 77 لمسة وأكمل 32 من أصل 44 تمريرة حاول تنفيذها. علاوة على ذلك، نفّذ المهاجم تمريرتين مفتاحيتين وكان مثالياً في توزيعه الطويل، إذ نجح في إيجاد زملائه في جميع محاولاته الخمس. وعلى الرغم من أنه لم يسجّل، مسجلاً حصيلة أهداف متوقعة بلغت 0.26 من إجمالي خمس تسديدات، فإن معدل عمله كان استثنائياً. فاز بـ14 التحاماً أرضياً واستعاد الكرة ثلاث مرات، مثبتاً صحة رأي مدربه بشأن حالته البدنية المميزة وحدّته التنافسية أمام خصوم أقوياء.
طموحات كأس العالم 2026
وبالنظر إلى المستقبل، فإن المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً مصمم على قيادة البرازيل في كأس العالم 2026. وقد صرّح مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي بأن على المهاجم الحفاظ على أفضل حالة بدنية ليحظى بالاستدعاء. ومع تبقّي شهرين على انطلاق البطولة، سيأمل نيمار أن يكون هذا الأداء الأخير نقطة انطلاق.