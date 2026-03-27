فليُنقذ نفسه من يستطيع: لا يتفوق توتنهام سوى بنقطة واحدة على صاحب المركز الثالث من القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد الهزيمة القاسية بنتيجة 3-0 في المواجهة المباشرة مع نوتنغهام فورست، يفكر النادي جديًّ في تغيير المدرب للمرة الثانية هذا الموسم.

أصبح وضع إيغور تودور، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن باستثناء الفوز غير المجدي في مباراة الإياب من دور الـ16 ضد أتلتيكو مدريد، أكثر حساسية بسبب الحزن الذي أصاب المدرب السابق لأودينيزي وفيرونا ويوفنتوس، وهو وفاة والده. وهو ألم قد يؤثر حتماً على تركيز تودور في نهاية الموسم ويجعل من الضروري اتخاذ قرار عاجل، قد يأتي في بداية الأسبوع المقبل، مع العلم أن عطلة عيد الفصح ستكون مخصصة لكأس الاتحاد الإنجليزي وليس للدوري.