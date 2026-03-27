Nottingham Forest FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8

مقعد المدرب في توتنهام: دي زيربي قد لا يتولى المنصب إلا في نهاية الموسم؛ وديتش يستعد لتولي المنصب بدلاً من تودور

توتنهام هوتسبير
شون دايتش
روبرتو دي زيربي
إيغور تودور
الدوري الإنجليزي الممتاز

فليُنقذ نفسه من يستطيع: لا يتفوق توتنهام سوى بنقطة واحدة على صاحب المركز الثالث من القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد الهزيمة القاسية بنتيجة 3-0 في المواجهة المباشرة مع نوتنغهام فورست، يفكر النادي جديً في تغيير المدرب للمرة الثانية هذا الموسم.

أصبح وضع إيغور تودور، الذي لم يحقق أي انتصار باستثناء الفوز غير المجدي في مباراة الإياب من دور الـ16 ضد أتلتيكو مدريد، أكثر حساسية بسبب الحزن الذي أصاب المدرب السابق لأودينيزي وفيرونا ويوفنتوس، وهو وفاة والده. ألم قد يؤثر حتماً على تركيز تودور في نهاية الموسم ويجعل من الضروري اتخاذ قرار عاجل.

  دي زيربي، ليس في الوقت الحالي

    كانت خطة توتنهام واضحة، وهي التوجه فوراً إلى روبرتو دي زيربي، الذي أصبح متاحاً بعد انتهاء تجربته مع مرسيليا. ومع ذلك، وفقاً لصحيفة «التلغراف»، ألمح المدرب السابق لفريق ساسولو إلى رغبته في الانتظار حتى بداية الموسم المقبل قبل قبول منصب جديد.

  ديتش جاهز

    وبالتالي، تعود الفكرة إلى التوجه نحو شون دايتش، المدرب البراغماتي والخبير في صراع البقاء الذي بنى مسيرته في بيرنلي، والذي تولى هذا الموسم تدريب نوتنغهام فورست قبل فيتور بيريرا.

سندرلاند
سندرلاند
توتنهام هوتسبير
توتنهام