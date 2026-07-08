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محمد سعيد

مقصلة كونسيساو وغرفة المتمردين .. ملامح النهاية الإجبارية لمسيرة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
سيرجيو كونسيساو
جورج جيسوس
البرتغال
كأس العالم

سيناريوهات الفرصة الأخيرة للدون مع البرتغال

دموع دالاس لم تكن النهاية، بل بداية الصراع الأكبر! رونالدو يرفض الاعتزال دوليًا بعد وداع مونديال 2026، لكن مع ظهور اسم سيرجيو كونسيساو ضمن قائمة المرشحين لقيادة البرتغال قد يفرض عليه القرار الأصعب.

كريستيانو غادر ملعب دالاس بدموع تؤكد أنها لقطة النهاية الحزينة لمسيرته في كأس العالم، والتي على مدار 6 نسخ فشل فيها من تحقيق اللقب الذي استعصى عليه، بينما حققه غريمه الأزلي ليونيل ميسي، لكنه رغم ذلك لم يعلن اعتزاله الدولي.


بين صرامة مدرب لا يرحم، وغرفة ملابس متمردة، وجورج جيسوس الذي يمثل طوق النجاة الأخير.. يستكشف "Goal.com" كيف ستبدو رقصة كريستيانو رونالدو الأخيرة؟"

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عهد "الجنرال".. هل يكتب كونسيساو نهاية رحلة رونالدو؟

    بعد الوداع الدرامي لمنتخب البرتغال من كأس العالم 2026 إثر الهزيمة أمام إسبانيا، دخلت الكرة البرتغالية في مرحلة تستسلم الإحلال والتجديد، من أجل تصحيح المسار.

    ومع تأكيد رحيل روبرتو مارتينيز عن منصبه رسميًا، بات اسم سيرجيو كونسيساو يتردد بقوة كخيار أول لخلافته، لأن مدرب ميلان وبورتو السابق معروف بشخصيته الصارمة وأسلوبه الذي لا يعترف بالأسماء بقدر ما يعترف بالجهد البدني والانضباط التكتيكي، يمثل "الكابوس" المحتمل لكريستيانو رونالدو.

    رغم أن صاحب الـ41 عامًا لم يعلن اعتزاله الدولي رسميًا، مؤكدًا أنه سيأخذ وقتًا للتفكير مع عائلته، إلا أن قدوم مدرب بصرامة كونسيساو قد يعني نهاية "الاستثناء" لرونالدو.

    بالنسبة لكونسيساو، لا مكان للعاطفة؛ فبناء فريق للمستقبل يتطلب إعادة صياغة الهوية الهجومية التي عانت من "الجمود" في المونديال، وهو ما قد يدفع المدرب البرتغالي لاتخاذ قراره الأول والأصعب: الإطاحة بأسطورة الفريق لبدء عهد جديد يرتكز على الشباب والسرعة.

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  • غرفة الملابس المتمردة تفقد الدون غطاء الحماية

    لا يقتصر الخطر على رونالدو في فكر كونسيساو التكتيكي فحسب، بل تمتد الأزمة إلى ما خلف الكواليس. تزايدت الشائعات في الأوساط البرتغالية حول وجود تململ داخل غرفة الملابس، حيث يرى البعض أن الاعتماد الدائم على رونالدو بات عائقًا أمام تطور المواهب الشابة وتنوع الحلول الهجومية.

    لقد أوضحت التقارير بعد خروج البرتغال، أن هناك حالة من "الانقسام الصامت"؛ فبينما يظل رونالدو أيقونة تاريخية، يرى جيل جديد من اللاعبين أن تواجده كلاعب أساسي يحد من قدرات الفريق التكتيكية، خاصة بعد تراجع معدلاته البدنية التي رصدتها التحليلات خلال البطولة.

    فالدون الذي سجل 3 أهداف فقط في البطولة، بواقع ثنائية في مرمى منتخب أوزبكستان "الضعيف" وركلة جزاء أمام كرواتيا، لم يقنع الجمهور تمامًا بمستواه الفردي، كذلك افتقد إلى الانسجام مع زملاءه وخصوصًا برونو فيرنانديش.

    في المقابل، كونسيساو، الذي يقدس الانضباط الجماعي، لن يتردد في اتخاذ قرارات جراحية لإنهاء حالة "الاعتمادية" على القائد، وإذا كان التجديد هو عنوان المرحلة المقبلة، فقد يجد رونالدو نفسه خارج الحسابات تمامًا، في خطوة قد يراها البعض قاسية، لكنها ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل يورو 2028.

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    طوق النجاة.. "جيسوس"

    في ظل هذا المشهد القاتم، يبدو أن طوق النجاة الوحيد لرونالدو للبقاء في المنتخب هو وصول مدرب يعرفه جيداً ويقدر قدراته، وهنا يأتي اسم جورجي جيسوس كخيار "عاطفي" وتكتيكي مثالي.

    العلاقة التي جمعت الثنائي في نادي النصر السعودي، والتي توجت بالنجاحات المحلية، قد تمنح رونالدو "قبلة الحياة" الدولية.

    جيسوس، الذي يعرف كيف يوظف رونالدو بعيدًا عن صراعات الجري والالتحامات البدنية المرهقة ويستفيد من آلته التهديفية التي لا ترحم، قد يكون المدرب الوحيد الذي يملك الجرأة والخبرة لإدارة ملف رونالدو بذكاء، معتمدًا عليه في أدوار محددة تخدم الفريق ولا تكشف عيوبه.

    بالنسبة لرونالدو، فإن حلم الاستمرار لم يعد مرتبطًا بالمستوى الفني فقط، بل بالمدرب الذي سيجلس على مقعد القيادة؛ فبين صرامة كونسيساو التي قد تنهي الرحلة، وتفهم جيسوس الذي قد يطيل أمدها، يبقى مستقبل "الدون" الدولي معلقًا في يد اتحاد الكرة البرتغالي وتوجهه في اختيار خليفة مارتينيز.

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