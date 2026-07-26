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"مقتنع بأن ذلك سيحدث".. زميل سابق لمهاجم مانشستر سيتي لهالاند يتوقع انتقاله إلى ريال مدريد!
"سيصل إلى مستوى أعلى في مدريد"
أثبت هالاند نفسه كأحد أخطر المهاجمين في عالم كرة القدم خلال فترة وجوده في مانشستر سيتي، لكن التكهنات بشأن انتقاله المستقبلي إلى ريال مدريد لا تزال تتردد. ويعتقد إيكريم، الذي شهد تطور المهاجم في بدايات مسيرته الاحترافية في نادي مولدي، أن المهاجم سيرتدي القميص الأبيض الشهير في نهاية المطاف.
وفي حديثه مع صحيفة «دياريو آس»، أعرب إيكريم عن ثقته في حدوث هذا الانتقال قائلاً: «أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحدث تماماً. في الواقع، أنا مقتنع بأنه سيحدث يوماً ما. لن أقول إنني متأكد تماماً، لكنني أرى العديد من الاحتمالات. إن قوة جاذبية ريال مدريد في جميع أنحاء العالم هائلة، وعلى الرغم من أنه يلعب في نادٍ عظيم مثل مانشستر سيتي، أعتقد أنه سيصل إلى مستوى أعلى في ريال مدريد».
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مشاركة المسرح مع النجوم الكبار
نجح ريال مدريد في تشكيل تشكيلة قوية تزخر بالمواهب الهجومية، وتضم أسماءً مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام. ورغم أن دمج نجم كبير آخر في تلك التشكيلة قد يبدو أمراً معقداً، إلا أن إيكريم يؤكد أن هالاند لن يواجه أي صعوبة في التكيف مع اللعب جنباً إلى جنب مع هؤلاء اللاعبين المتميزين في العاصمة الإسبانية.
وتحدث نجم فريق الشباب السابق في مانشستر يونايتد بالتفصيل عن شخصية مواطنه قائلاً: «أفضل اللاعبين في العالم يلعبون هناك، وهالاند أحدهم. أعتقد أنه سيسجل عدداً هائلاً من الأهداف، وسيندمج جيداً، وسيكسب قلوب الجماهير، وسيستمتع باللعب محاطاً بالعديد من النجوم العظماء الذين لا يقلون عنه براعةً».
ترك غروره عند الباب
على الرغم من صعوده الصاروخي ومكانته كرمز عالمي عقب مشاركته الناجحة مع منتخب النرويج في كأس العالم، لا يزال هالاند متواضعًا. وسلط إيكريم الضوء على تواضع المهاجم وحضوره المتميز في غرفة الملابس باعتبارهما من الأسباب الرئيسية التي تجعل انتقاله إلى إسبانيا أمرًا سلسًا.
وقال إيكريم: «أنا متأكد من أنه سيتأقلم جيدًا. هالاند لا يسبب أي مشاكل. إنه شخص متواضع يعمل بجد، ولا يسعى إلى احتكار الأضواء، ولديه علاقة جيدة مع زملائه في الفريق، ويتكيف مع أي موقف. إنه شخص يتحلى بالتعاطف وذو شخصية طيبة. أنا متأكد من أنه لن تكون هناك مشاكل متعلقة بالغرور، على الأقل من جانبه».
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ما هو المستقبل الذي ينتظر هالاند؟
يظل هالاند ملتزمًا تمامًا بمانشستر سيتي للموسم 2026-27، ويركز على حصد المزيد من الألقاب تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا.
ورغم أن إتمام صفقة انتقال ضخمة إلى ريال مدريد يبدو مستبعداً للغاية هذا الصيف بسبب الإنفاق الكبير الذي قام به النادي مؤخراً، إلا أن النادي الإسباني معروف تاريخياً بملاحقته الدؤوبة لأهدافه الرئيسية. وسيتابع المشجعون عن كثب وضع المهاجم مع تقدم المواسم لمعرفة ما إذا كان هذا الانتقال المتوقع سيتحقق أم لا.
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