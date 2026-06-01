"مقترحاته مدمرة".. بيريز يهاجم ريكيلمي بشدة قبل انتخابات ريال مدريد!
وقال: "لا يمكنني السماح لهم بالسيطرة على النادي مرة أخرى. إنهم نفس الأشخاص: الأبناء والأصدقاء والأخوة." وقد أثارت محاولات ريكيلمي لكسب أصوات الناخبين بوعود انتقالات طموحة غضب رئيس ريال مدريد الذي شغل المنصب لفترة طويلة. "هل يشك أحد بجدية في أن أفضل اللاعبين في العالم سيستمرون في الانضمام إلى ريال مدريد تحت قيادتي؟" رد بيريز عندما سُئل عن تكتيكات المعارضة. في هذا النقاش، يعتمد بيريز على تاريخ النادي.
وكان ريكيلمي قد خاطر مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة ABC اليومية بشأن أنشطة الانتقالات في حال انتخابه. "لقد وقعنا مع نجمين دوليين"، تفاخر البالغ من العمر 37 عامًا. "لدي اتفاق مع نجمين كبيرين للعب في ريال مدريد إذا أصبحت رئيسًا — نجمين ضروريين للمشروع الرياضي على المدى القصير والمتوسط والطويل."
ورفض الكشف عن اسمي اللاعبين، لكنه أصدر حكماً قاسياً على القيادة الحالية للنادي، مدعياً أن ريال مدريد فقد هويته: "بصفتي مشجعاً لريال مدريد، يجب أن أقول إن هذا النادي يفتقر حالياً إلى القيادة والمهنية والقيم والإحساس بما يميز ريال مدريد حقاً. كل ذلك مفقود إلى حد ما".
- Getty Images
هل من الممكن أن يصبح ريال مدريد قريبًا ناديًا مملوكًا للمستثمرين؟ "قد تكون هذه هي الانتخابات الأخيرة!"
كما وجه اتهامات خطيرة لخطط بيريز الخاصة بالخصخصة. وقال ريكيلمي: «إنهم يريدون انتزاع النادي من الأعضاء». ويُقال إن بيريز يسعى إلى فتح أبواب النادي – الذي يملكه الأعضاء بالكامل – أمام المستثمرين، وإن كان ذلك للحصول على حصة لا تتجاوز 5 إلى 10 في المائة فقط. "قد تكون هذه هي الانتخابات الأخيرة؛ هذا ما يعتقده الكثيرون في ريال مدريد! لأن الخصخصة قادمة"، قال ريكيلمي.
ورد بيريز مؤكداً: "إنهم يكذبون. ريال مدريد سيظل دائماً ملكاً لأعضائه". كما أشار إلى أنه "خاطر بثروته الخاصة لإنقاذ النادي".
- Getty Images
ريال مدريد يغرق في الفوضى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القرارات التي اتخذها بيريز.
أدى موسم ريال مدريد الخالي من الألقاب، والذي شابته اضطرابات داخلية، إلى تعرض الرئيس فلورنتينو بيريز لانتقادات لاذعة. فقد جاء قرار إقالة تشابي ألونسو بعد ستة أشهر فقط من توليه المنصب، ثم تعيين ألفارو أربيلوا، بنتائج عكسية. ففي عهد أربيلوا، اندلعت صراعات علنية داخل الفريق، وبحلول نهاية الموسم كان النادي غارقًا في الفوضى والخلافات العلنية.
يؤكد بيريز الآن أن خليفة أربيلوا يجب أن "يتماشى مع ثقافة ريال مدريد" ويستخرج أفضل ما لدى نجوم النادي. وهو متفق منذ فترة طويلة مع جوزيه مورينيو، الذي سيعود لفترة ثانية في العاصمة الإسبانية إذا فاز بيريز في انتخابات 7 يونيو.
كما ألقى بيريز باللوم في معاناة الفريق هذا الموسم على جدول المباريات المرهق في بداية الموسم: "كأس العالم للأندية قضى علينا. بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، كان لدينا 28 لاعباً مصاباً في الفريق الأول".