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"مقارنات طفولية" .. مدرب البرتغال يفسر مشاركة رونالدو كأساسي!
مارتينيز يدافع عن مشاركة رونالدو
رفض روبرتو مارتينيز فكرة إراحة كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن مقارنة الاحتياجات البدنية لقائده باحتياجات ميسي أو هالاند ستكون «طفولية».
ولعب رونالدو المباراة كاملةً لمدة 90 دقيقة خلال تعادل البرتغال 0-0 مع كولومبيا، وهي النتيجة التي جعلت «السيليساو» يحتل المركز الثاني في المجموعة K.
وأكمل اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا الآن جميع الدقائق الـ270 لمباريات منتخب بلاده في مرحلة المجموعات، حتى في الوقت الذي اختارت فيه دول أخرى إجراء التناوب بين نجومها استعدادًا لمباريات الأدوار الإقصائية.
وفي حين اختارت النرويج والأرجنتين منح هالاند وميسي فترة راحة، يظل مارتينيز مصممًا على أن نجمه "عقليًّا وجسديًّا" قادر على قيادة الهجوم دون الحاجة إلى الراحة.
- AFP
لا مجال للمقارنة مع ميسي وهالاند
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في ميامي جاردنز، سارع مارتينيز إلى قطع الأسئلة المتعلقة بأسباب عدم إشراك رونالدو بالتناوب.
وقال المدرب الإسباني: «نحن لا نقارنه بلاعبين من فرق أخرى. فهذا تصرف طفولي. كريستيانو معتاد على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب. الأمر يتعلق أكثر بالقوة الذهنية والالتزام الدائم بالموقع، وفتح المساحات دائمًا في أنماط هجومنا».
وأوضح المدرب كذلك أن عملية اختياره تعتمد على البيانات الفردية وليس على الروايات الخارجية. وأضاف: «ليس هناك مشكلة في أن يلعب كريستيانو 90 دقيقة، لكن ربما نحتاج في المباراة التالية إلى إجراء تغيير، وهذا ينطبق على أي لاعب آخر. لقد استخدمنا 21 لاعباً في الميدان، لذا فإننا نوزع دقائق اللعب بالتساوي»، مشدداً على استراتيجيته في إدارة التشكيلة طوال البطولة.
قرارات تستند إلى البيانات لمنتخب البرتغال
استخدمت البرتغال عدة تبديلات تكتيكية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع كولومبيا، لكن رونالدو ظل العنصر الثابت الوحيد على أرض الملعب. وأشار مارتينيز إلى أن مناطق أخرى من الملعب تتطلب تبديلات أكثر تواتراً بسبب المتطلبات البدنية لأدوار محددة. وقال: «اليوم، أشركنا جواو نيفيس وروبن نيفيش لمدة 45 دقيقة، وفعلنا الشيء نفسه مع ديوجو دالوت وجواو كانسيلو لأن المراكز المختلفة لها احتياجات مختلفة».
يُعد تحديد من يبدأ المباراة ومن يجلس على مقاعد البدلاء علمًا بحد ذاته بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب البرتغالي. وشدد مارتينيز على أهمية المقاييس الداخلية التي يعتمدون عليها، مشيرًا إلى أنه: «هناك بعض اللاعبين الذين لم يصلوا إلى كامل لياقتهم البدنية، لكن جميع البيانات التي نجمعها مهمة جدًا في مساعدتنا على اتخاذ تلك القرارات». وعلى الرغم من عدم مشاركة رونالدو في تسجيل الأهداف أو صنعها في مباراة كولومبيا، لا يزال المدرب واثقًا من اللياقة البدنية لقائده.
- AFP
المرحلة الإقصائية تنتظر البرتغال
بعد التعادل مع كولومبيا، يتعين على البرتغال الآن الاستعداد لمواجهة كرواتيا في دور الـ32 بمدينة تورونتو يوم الخميس المقبل.
وقد يؤدي فشل الفريق في احتلال صدارة المجموعة إلى مواجهته المحتملة مع إسبانيا، الفائزة ببطولة يورو 2024، في الجولة التالية، لكن مارتينيز يركز على التطور الفوري لفريقه مع دخوله المرحلة الحاسمة من البطولة.
وأوضح مارتينيز: «حان الوقت الآن للتكيف والتحسن وتوجيه المباريات في الاتجاه الذي نريده، من خلال زيادة الاستحواذ على الكرة وتحسين السيطرة عليها. هذا جزء من كأس العالم، وجزء من التكتيكات الحالية، وكما قلت، كنا بحاجة إلى هذه المباريات الثلاث للوصول إلى أفضل مستوى لدينا. كانت مباراة قيّمة للغاية. نريد أن نبقى هنا لثماني مباريات، وقد أصبحت البطولة مختلفة الآن».