"مقارنات طفولية" .. مدرب البرتغال يفسر مشاركة رونالدو كأساسي!

رفض روبرتو مارتينيز فكرة إراحة كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن مقارنة الاحتياجات البدنية لقائده باحتياجات ميسي أو هالاند ستكون «طفولية».

ولعب رونالدو المباراة كاملةً لمدة 90 دقيقة خلال تعادل البرتغال 0-0 مع كولومبيا، وهي النتيجة التي جعلت «السيليساو» يحتل المركز الثاني في المجموعة K.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا الآن جميع الدقائق الـ270 لمباريات منتخب بلاده في مرحلة المجموعات، حتى في الوقت الذي اختارت فيه دول أخرى إجراء التناوب بين نجومها استعدادًا لمباريات الأدوار الإقصائية.

وفي حين اختارت النرويج والأرجنتين منح هالاند وميسي فترة راحة، يظل مارتينيز مصممًا على أن نجمه "عقليًّا وجسديًّا" قادر على قيادة الهجوم دون الحاجة إلى الراحة.