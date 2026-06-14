عادت التقارير الصحفية لتربط اسم النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بنادي ريال مدريد الإسباني، وسط أنباء تؤكد وجود مفاوضات سرية يجريها وكيل أعماله منذ شهرين، ما يمهد لصدام جديد يثير غضب إدارة تشيلسي الإنجليزي بسبب رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال للنادي الملكي.
مفاوضات سرية منذ شهرين.. إنزو فيرنانديز يتحدى تشيلسي ويقترب من ريال مدريد بعد كأس العالم
عودة المفاوضات وموقف ريال مدريد
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وشبكة "ESPN" الأرجنتينية، أن فيرنانديز عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان النجم الأرجنتيني قد تراجع في حسابات النادي الملكي سابقًا، إلا أن التطورات الأخيرة أعادت اسمه للواجهة مرة أخرى، خاصة بعد تحول بوصلة الخيارات البديلة؛ حيث كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يستهدف التعاقد مع ماتيوس فيرنانديز نجم وست هام البالغ من العمر 21 عامًا، لكن اللاعب بات أقرب لمانشستر يونايتد، مما جعل إدارة الميرينجي توجه بوصلتها نحو "إنزو" مجددًا لتدعيم صفوف الفريق بطلب من الإدارة الفنية.
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كواليس المفاوضات السرية
تشير التطورات القادمة من الأرجنتين عبر شبكة "إي إس بي إن" إلى أن وكيل أعمال فيرنانديز لم يتوقف عن العمل خلف الكواليس، حيث يتفاوض مع إدارة ريال مدريد بشكل مستمر منذ أكثر من شهرين لترتيب الصفقة المرتقبة.
ولا يقتصر الأمر على المحادثات الرسمية فحسب، بل بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في إرسال إشارات غير مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تؤكد رغبته في الرحيل، وكان آخرها تفاعله بالإعجاب مع الأنباء التي نشرها الصحفي فابريزيو رومانو حول زميله مارك كوكوريلا (بشأن ارتباطه بريال مدريد)، وهو تصرف يعكس رغبته في الضغط على إدارة تشيلسي الإنجليزي لتسهيل خروجه، مما قد يتسبب في أزمة جديدة داخل أروقة النادي اللندني.
شروط مالية معقدة
لن تكون عملية نقل النجم الأرجنتيني إلى ملعب سانتياجو برنابيو مفروشة بالورود، نظرًا للمطالب المالية الضخمة التي يشترطها مسؤولو ستامفورد بريدج.
ويرتبط فيرنانديز بعقد طويل الأجل مع تشيلسي يمتد حتى عام 2032، وهو ما يمنح النادي الإجنبي قوة تفاوضية هائلة في مواجهة الراغبين في ضمه؛ حيث حددت الإدارة مبلغًا تعجيزيًا يصل إلى حوالي 140 مليون يورو للموافقة على بيعه هذا الصيف.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الصفقة منافسة شرسة من داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يسعى مدرب مانشستر سيتي المنتظر الإيطالي إنزو ماريسكا لإقناع الإدارة بضم اللاعب لصفوف السيتيزنز، مما يزيد من تعقيد المهمة أمام إدارة فلورنتينو بيريز.
- JUAN MABROMATA / AFP
ترقب حسم الصفقة
تترقب الجماهير ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، حيث تشير كافة المؤشرات إلى أن الإعلان الرسمي عن حسم الصفقة سيتأجل إلى ما بعد نهاية المونديال، إذ وجهت الشبكة الأرجنتينية رسالة واضحة قائلة: "ترقبوا هذه الصفقة بعد كأس العالم!". وسيكون على فيرنانديز الحفاظ على تركيزه الدولي مع منتخب الأرجنتين، في الوقت الذي ستشتعل فيه المعركة التفاوضية بين ريال مدريد وتشيلسي لتحديد مستقبله الاحترافي بشكل نهائي.