معتز الجمال

مفارقة لياو.. أرقام ميلان في غياب النجم البرتغالي تتوجه بطلًا للدوري الإيطالي!

رافائيل لياو
في 9 مباريات بدون النجم البرتغالي، حصد الروسونيري معدل 2.44 نقطة: هل يمكن التفكير في بيعه هذا الصيف؟

في الوقت الذي يعاني فيه ميلان لتأمين مقعده المنشود في دوري أبطال أوروبا، برزت إحصائية رقمية مفاجئة تثبت أن كتيبة "الروسونيري" تحقق نتائج أفضل وتلعب بفاعلية أكبر في غياب نجمها رافائيل لياو.


  • 7 انتصارات من أصل 9

    لغة الأرقام لا تكذب. فقد خاض الروسونيري 9 مباريات كاملة في بطولة الدوري هذا الموسم بدون رافائيل لياو. وهو رقم مثير للاهتمام كونه يمثل - عملياً - ربع الموسم.

    في هذه المباريات التسع التي لعبها الفريق بدون البرتغالي، حصد ميلان 7 انتصارات، وتعادل وحيد، وهزيمة واحدة فقط.

    بمعدل نقاط يوازي أرقام إنتر بطل "الاسكوديتو": 2.44 نقطة في المباراة الواحدة. إيقاع يليق بأصحاب الصدارة المطلقة، وبفريق يكاد يكون مثالياً في استمرارية نتائجه.

    ليتشي (خارج الديار)، بولونيا (على أرضه)، أودينيزي (خارج الديار)، فيرونا (على أرضه)، بولونيا (خارج الديار)، تورينو (على أرضه)، وجنوى (خارج الديار): هذه هي حصيلة انتصارات الروسونيري دون أن يلعب لياو دقيقة واحدة في الملعب.

    مباريات تضاف إليها الهزيمة المدوية في الجولة الأولى بملعب سان سيرو أمام كريمونيزي، والتعادل على أرضه 2-2 أمام ساسولو. 22 نقطة من أصل 27 ممكنة.


  • ماذا يعني ذلك؟

    هذه الإحصائية تثير الفضول لأنها، بطبيعة الحال، قابلة للعديد من التفسيرات. لعل التفسير الأكثر سطحية هو تحويل هذا الرقم إلى لائحة اتهام فورية ضد اللاعب البرتغالي. لأن النقطة الأساسية ليست أن ميلان يلعب "بشكل أفضل" بدون لاعبه الأكثر موهبة - فميلان عانى بشكل عام لتقديم أداء جيد طوال العام بغض النظر عن قوة الخصوم - بل على العكس، هنا أيضاً تألق بشكل متناقض أمام الكبار أكثر من الصغار. لكن بيت القصيد قد يكمن في الجانب التكتيكي للأزمة. بمعنى آخر، يبدو أن ميلان وجد استمرارية أكبر في النتائج عندما توقف عن المحاولات المهووسة لتكييف لياو مع أسلوب لعب لا يناسبه كثيراً.

  • ليس رأس حربة

    فكرة استخدام لياو بالقرب من المرمى، كمهاجم وهمي تقريباً، نبعت من حاجة ملحة أكثر من كونها ابتكاراً تكتيكياً: ألا وهي إيجاد رأس حربة لميلان. وهو المهاجم الصريح الذي ظل أليجري يبحث عنه طوال العام دون جدوى. خيمينيز لم يكن ذلك المهاجم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإصابة الطويلة التي دمرت موسم اللاعب المكسيكي منذ البداية - وهذا بصرف النظر عن الصعوبات الأولية. بوليسيتش لم يكن ذلك المهاجم أيضاً. أو بالأحرى: كان كذلك في الأشهر الأولى. ثم تاه اللاعب الأمريكي في أفكاره، وتراجع مستواه بسرعة بعد الأداء الاستثنائي في مرحلة الذهاب.

    نكونكو وفولكروج لم يكونا مهاجمين صريحين أيضاً، بل مجرد قطع ثانوية في الفكرة التكتيكية لميلان تحت قيادة أليجري. وبالتأكيد لم يكن رافا لياو هو ذلك المهاجم الصريح، رغم أنه - في ذهن المدرب على ما يبدو - كان يجب أن يكون كذلك. تقليل ركضه على الأطراف ومحاولة دفعه للتمركز داخل منطقة الجزاء، ربما بدت تجربة مثيرة للاهتمام على الورق. ولكن في واقع كرة القدم، فإن هذا الخيار الذي أصر عليه أليجري لفترة طويلة هذا الموسم، لم ينجح بكل بساطة. فقد أدى تجريد البرتغالي من طبيعته وتقييده بمهام لا تتناسب مع ميوله إلى نتيجتين: لم يقتصر الأمر على ضعف المردود الفني لنجم الفريق النظري، بل المفارقة أن ميلان حصد نقاطاً أكثر بكثير في غياب لياو عن أرض الملعب.

  • لقد تحمل جزءاً من المسؤولية

    لأن النجم البرتغالي يبقى لاعباً يتنفس في المساحات المفتوحة، والانطلاقات السريعة، والعزلة على الأطراف، والحرية الفوضوية. ومطالبته بلعب دور المحطة الهجومية المركزية، ومحاولة تحويله إلى "مهاجم صندوق"، كان يعني بطريقة ما "وضعه في قفص". إن تضييق مساحاته، وكبح غريزته، وتحويل عدم توقع تحركاته إلى وظيفة نمطية، كان - والأرقام تثبت ذلك - أمراً بنتائج عكسية على كلا الطرفين. ثم بالطبع، أضاف لياو لمسته الخاصة، مستعيداً في بعض الأحيان ذلك الكسل الطبيعي الذي رأيناه في بدايات مغامرته مع الروسونيري؛ والذي نجح بيولي بطريقة ما في محوه، محولاً إياه ليس فقط إلى سلاح فتاك، بل وجعله الأصل الأكثر أهمية في قائمة ميلان.

  • هل يستحق الأمر بيعه؟

    لأن المعضلة بالنسبة لميلان اليوم تكمن أيضاً في: ما هي القيمة السوقية في 18 مايو 2026 للاعب الذي يعتبر نظرياً الأقوى في الفريق؟ بالتأكيد لا تقترب من 175 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده. ربما تبلغ ثلث هذا المبلغ. وبعد موسم كهذا، لسنا متأكدين تماماً من ذلك حتى.

    تأملات تقودنا إذن إلى النقطة التالية: ماذا نفعل الآن؟ لأن الفرق الكبرى لا تتخلى عن أبطالها. بل تجد طريقة لدمجهم بشكل فعال ومستدام داخل المنظومة. حاول أليجري فعل ذلك بطريقته، ولكن إذا استمر المدرب المولود في ليفورنو على مقاعد بدلاء الروسونيري في العام المقبل - وإذا استمر في الاعتماد على خطة 3-5-2 - فهل من المنطقي الاستمرار في تجربة أنتجت، على مدار ربع موسم، ميلاناً أكثر نجاحاً إحصائياً بدون لياو مقارنة بوجوده؟

  • لابد من المحاولة

    هل يمكن حقاً اعتبار هذه الإحصائية مجرد شذوذ عن القاعدة في موسم واحد، أم أن ميلان نفسه قد استفاد فعلياً وبشكل متناقض من عدم الاضطرار إلى اللجوء الانعكاسي التلقائي للبحث المستمر عن النجم البرتغالي لحل مشاكله الهجومية؟

    أسئلة سيتعين على شخص ما محاولة الإجابة عليها، لأن فهم كيفية تحويل موهبة فريدة من نوعها إلى عنصر يعود للارتقاء بالأداء الجماعي - دون إجباره على فقدان هويته الكروية - يمثل بلا شك إحدى أولويات ميلان للموسم المقبل. ففي النهاية، يبدو أن تهميش لياو واعتباره مجرد "رفاهية لا فائدة منها" - خاصة في المشهد التكتيكي الجاف للدوري الإيطالي - يمثل إهداراً حقيقياً لموهبته.

