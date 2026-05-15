مفاجأة .. نوير يعود من الاعتزال للمشاركة مع ألمانيا في كأس العالم 2026!

تحولت احتمالية عودة مانويل نوير لحراسة مرمى المنتخب الألماني مرة أخرى من مجرد تكهنات إلى حقيقة واقعة.

وفقًا لـ«سكاي سبورت»، تم تسجيل الفائز بكأس العالم 2014 رسميًا ضمن القائمة الأولية للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) المكونة من 55 لاعبًا والتي تم تقديمها إلى الفيفا. وتعد هذه القائمة شرطًا إلزاميًا، حيث لا يحق إلا للاعبين المدرجين فيها أن يتم اختيارهم ضمن التشكيلة النهائية للبطولة.

نوير، الذي خاض 124 مباراة دولية قبل اعتزاله المنتخب الوطني بعد يورو 2024، أجرى محادثات خاصة مع المدرب ناجلسمان. وتركزت هذه المحادثات على عودة نوير ليس فقط كعضو في التشكيلة، بل كحارس مرمى أساسي في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية.