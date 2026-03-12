Goal.com
Bodo/Glimt
مفاجأة كبيرة في دوري أبطال أوروبا: "المدحلة الصفراء" تواصل إثارة القلق في أوروبا

بعد الجولة التالية من "القطار البخاري الأصفر" السريع، تسود النرويج حالة من الحماس الشديد حول فريق FK Bodö/Glimt الذي أحدث ضجة في دوري أبطال أوروبا.

احتفت وسائل الإعلام في الدولة الاسكندنافية بفريق المدرب كييتيل كنودسن بعد فوزه 3-0 (2-0) في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد سبورتنج لشبونة.

  • "بودو/جليمت حول سبورتينج إلى باكالهاو في أسبميرا مساء الأربعاء"، كتب تلفزيون TV2 في إشارة إلى الطبق الوطني البرتغالي: "سيطر الفريق الأصفر على معظم المباراة وخلق فرصًا متتالية".

  • Bodö/GlimtGetty Images

    بودو/غليمت قوة على أرضه

    أثبت بودو/جليمت مرة أخرى قوته المذهلة على العشب الصناعي المحلي، وأصبح الآن لديه فرص كبيرة للتأهل إلى ربع النهائي. وقال اللاعب السابق في فرانكفورت ينس بيتر هاوج: "لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن النتيجة رائعة. ستكون أسبوعًا مثيرًا".

    ستتحدد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل في لشبونة.

