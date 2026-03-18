مفاجأة في نادي بايرن ميونيخ! لاعبان موهوبان يظهران لأول مرة في صفوف الفريق الأول في مباراة ضد أتالانتا بيرغامو

بالإضافة إلى ذلك، كان فينسنت مانوبا ضمن تشكيلة دوري أبطال أوروبا. وقبل بضعة أسابيع، خاض مايكون كاردوزو أول تجربة له في عالم الاحتراف خلال مباراة الدوري الألماني ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.

انتقل بافيتش في عام 2019 من نادي SV فالدبيرلاخ إلى أكاديمية النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وشارك هذا الموسم مع فريق بايرن تحت 17 عامًا. كما شارك مرة واحدة في دوري الشباب الأوروبي.

وكان ليونارد بريسكوت، البالغ من العمر 16 عامًا، لاعبًا آخر في تشكيلة ميونيخ، والذي كان مرشحًا في الأيام الماضية للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. لكن بما أن الحارس جوناس أوربيغ تعافى في الوقت المناسب من إصابته بارتجاج في المخ التي تعرض لها في مباراة الذهاب في بيرغامو، فقد بقيت ترشيحه ضمن التشكيلة فقط.