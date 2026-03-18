في المباراة ضد الإيطاليين، دخل أوفلي الملعب في الدقيقة 56 ليحل محل لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش، وساهم بعد لحظات قليلة في تسجيل الهدف الثالث.
مفاجأة في نادي بايرن ميونيخ! لاعبان موهوبان يظهران لأول مرة في صفوف الفريق الأول في مباراة ضد أتالانتا بيرغامو
استحوذ اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على الكرة في الجانب الأيسر ومررها مباشرة إلى هاري كين. ثم انتقلت الكرة عبر لويس دياز إلى لينارت كارل، الذي حافظ على رباطة جأشه أمام حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتييلو وسجل الهدف.
أما بالنسبة لبافيتش، فقد استغرق الأمر حوالي 20 دقيقة إضافية قبل أن يتمكن من خوض أول دقائق له كلاعب محترف مع بطل ألمانيا. في الدقيقة 72 من المباراة، دخل المدافع الموهوب البالغ من العمر 16 عامًا، والذي تم اختياره لأول مرة في تشكيلة المدرب فينسنت كومباني لمباراة بيرغامو، بديلاً عن جوزيب ستانيسيتش.
بريسكوت موجود أيضًا في التشكيلة، لكن أوربيغ يمكنه اللعب
بالإضافة إلى ذلك، كان فينسنت مانوبا ضمن تشكيلة دوري أبطال أوروبا. وقبل بضعة أسابيع، خاض مايكون كاردوزو أول تجربة له في عالم الاحتراف خلال مباراة الدوري الألماني ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.
انتقل بافيتش في عام 2019 من نادي SV فالدبيرلاخ إلى أكاديمية النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وشارك هذا الموسم مع فريق بايرن تحت 17 عامًا. كما شارك مرة واحدة في دوري الشباب الأوروبي.
وكان ليونارد بريسكوت، البالغ من العمر 16 عامًا، لاعبًا آخر في تشكيلة ميونيخ، والذي كان مرشحًا في الأيام الماضية للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. لكن بما أن الحارس جوناس أوربيغ تعافى في الوقت المناسب من إصابته بارتجاج في المخ التي تعرض لها في مباراة الذهاب في بيرغامو، فقد بقيت ترشيحه ضمن التشكيلة فقط.
