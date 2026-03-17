قد يكون للجدل الذي دار حول رافائيل ليو في ملعب أوليمبيو في روما مساء الأحد تداعيات خطيرة على مستقبل اللاعب البرتغالي في نادي ميلان. هذا ما ذكرته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت».
مفاجأة في ميلان بشأن رافائيل ليو الغاضب؟ قد يأتي البديل من الدوري الألماني
وبناءً على ذلك، لم يعد ليو لاعبًا غير قابل للبيع في صفوف الروسونيري، وسيتم النظر في أي عروض قد ترد بشأنه خلال الأشهر المقبلة. كما أن التمديد المبكر المقترح لعقده حتى صيف 2030 أصبح موضع شك، وحتى لو تم تنفيذه، فإنه لا يضمن بقاء ليو فعليًا في مدينة الموضة بعد انتهاء الموسم الصيفي.
اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي تم التداول بشأن انضمامه إلى بايرن ميونيخ عدة مرات، هو الأعلى أجرًا في ميلان بعد تمديد عقده الأخير في صيف 2023. ويقال إنه يكسب حوالي 6.5 مليون يورو صافي سنويًا، وتبلغ قيمة انتقاله المحددة 170 مليون يورو.
رافائيل ليو يفقد أعصابه بعد استبداله في مباراة لاتسيو
أشرك مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري المهاجم الجناح ليو في مركز الهجوم خلال المباراة ضد لاتسيو. لكن لاعبه قدم أداءً ضعيفًا. وفي الدقيقة 67، استبدله أليجري بنيكلاس فولكروغ. فكان رد فعل ليو غاضبًا، وخرج من الملعب ببطء شديد لدرجة أن الحارس مايك ماينان اضطر إلى تهدئته. وعندما وصل إلى خط التماس، حاول أليجري معانقة ليو مرتين، لكن الأخير دفعه برفق وشكا بإيماءات حادة. وفي وقت لاحق، أفرغ غضبه على عدة زجاجات مياه، قبل أن يدخل في مشادة مع لاعب الدوري الألماني السابق كريستيان بوليسيتش في غرفة الملابس.
ثم وجه قائد ميلان السابق ماسيمو أمبروسيني انتقادات له على قناة DAZN قائلاً: "الإحباط الذي يظهره عند استبداله، من الأفضل أن يظهره وهو على أرض الملعب. فهو يترك انطباعاً بأنه يفتقر إلى الطموح. في الدقيقة 34، لم يلمس الكرة سوى أربع مرات، من بينها ضربة رأس واحدة. يبدو أنه يحتاج دائمًا إلى التشجيع وكأنه يفتقر إلى هذه الإرادة بداخله."
ووصف أمبروسيني ليو بأنه "هدر" في مركز المهاجم، وشدد على أنه كان يفضل وضع هذا الفنان في المراوغة على الجناح.
في غضون ذلك، حاول أليجري التخفيف من حدة الموقف. "كان ليو منزعجًا بعض الشيء لأنه كان يتمنى الحصول على مزيد من الدعم في بعض المواقف"، قال المدرب. "لذلك كان غاضبًا قليلاً. لكن هذه الأمور يمكن أن تحدث أثناء المباراة."
ميلان: هل سيحل أنطونيو نوسا محل رافائيل ليو؟
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ليو للانتقاد بسبب لغة جسده المثيرة للجدل وسلوكه داخل الملعب، فقد حدث ذلك له عدة مرات في السنوات الماضية. وفي الموسم الحالي، تتأرجح مستويات أدائه، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة رسمية.
وإذا انفصلت بالفعل طرق فريق المركز الثاني في الدوري الإيطالي عن نجمه بعد انتهاء هذا الموسم، فيبدو أن هناك بالفعل مرشحًا لخلافته: وفقًا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، فإن اسم الجناح أنطونيو نوسا لاعب فريق آر بي لايبزيغ مدرج على قائمة المسؤولين في ميلان. ويُقال إن اللاعب الدولي النرويجي متاح مقابل 35 مليون يورو.
قصة انتقال رافائيل لياوس:
السنة النادي السابق النادي الجديد قيمة الانتقال 2018 سبورتينغ لشبونة OSC ليل 20.20 مليون يورو 2019 لييل ميلان 49,5 مليون يورو