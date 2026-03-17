مفاجأة في ميلان بشأن رافائيل ليو الغاضب؟ قد يأتي البديل من الدوري الألماني

أشرك مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري المهاجم الجناح ليو في مركز الهجوم خلال المباراة ضد لاتسيو. لكن لاعبه قدم أداءً ضعيفًا. وفي الدقيقة 67، استبدله أليجري بنيكلاس فولكروغ. فكان رد فعل ليو غاضبًا، وخرج من الملعب ببطء شديد لدرجة أن الحارس مايك ماينان اضطر إلى تهدئته. وعندما وصل إلى خط التماس، حاول أليجري معانقة ليو مرتين، لكن الأخير دفعه برفق وشكا بإيماءات حادة. وفي وقت لاحق، أفرغ غضبه على عدة زجاجات مياه، قبل أن يدخل في مشادة مع لاعب الدوري الألماني السابق كريستيان بوليسيتش في غرفة الملابس.

ثم وجه قائد ميلان السابق ماسيمو أمبروسيني انتقادات له على قناة DAZN قائلاً: "الإحباط الذي يظهره عند استبداله، من الأفضل أن يظهره وهو على أرض الملعب. فهو يترك انطباعاً بأنه يفتقر إلى الطموح. في الدقيقة 34، لم يلمس الكرة سوى أربع مرات، من بينها ضربة رأس واحدة. يبدو أنه يحتاج دائمًا إلى التشجيع وكأنه يفتقر إلى هذه الإرادة بداخله."

ووصف أمبروسيني ليو بأنه "هدر" في مركز المهاجم، وشدد على أنه كان يفضل وضع هذا الفنان في المراوغة على الجناح.

في غضون ذلك، حاول أليجري التخفيف من حدة الموقف. "كان ليو منزعجًا بعض الشيء لأنه كان يتمنى الحصول على مزيد من الدعم في بعض المواقف"، قال المدرب. "لذلك كان غاضبًا قليلاً. لكن هذه الأمور يمكن أن تحدث أثناء المباراة."