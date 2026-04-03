مفاجأة في صفوف المدربين في كأس العالم؟ يوجي لوف ينفي التقارير التي تتحدث عن عودة مذهلة

لم يشغل لوف أي منصب تدريبي منذ خمس سنوات. والآن يُتوقع أن يعود إلى خط التماس، في كأس العالم بالذات. لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك بالفعل.

نفى يواكيم لوف، المدرب السابق للمنتخب الألماني، تقريراً إعلامياً أفاد بأنه يجري مفاوضات لتولي منصب مدرب المنتخب الغاني في كأس العالم لكرة القدم. وقال لوف في حديث لـ"سكاي سبورت": "لم يتصل بي أي مسؤول من غانا بشكل رسمي".

  • وكان موقع إلكتروني متخصص في كرة القدم من غانا قد أفاد سابقًا بأن الاتحاد الوطني قد بدأ مفاوضات مع لوف. وجرت هذه المفاوضات في جو إيجابي، وأبدى المدرب الألماني الفائز بكأس العالم "اهتمامًا حقيقيًا" بالمنصب. وكان الاتحاد الغاني قد استغنى عن المدرب أوتو أدو عقب الهزيمة أمام ألمانيا (1-2).

    ولوف، الذي قاد المنتخب الألماني للفوز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، لم يعمل كمدرب منذ استقالته من منصب مدرب الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل حوالي خمس سنوات. وقال المدرب البالغ من العمر 66 عاماً مؤخراً لقناة "سكاي": "لا أريد أن أعتزل العمل إذا كان هناك عرض مثير للاهتمام مرة أخرى، حيث أقول إن هذه فرصة جيدة"، مضيفاً: "بالطبع، سيظل اسمي مرتبطاً بالمنتخبات الوطنية لأنني كنت مدرباً للمنتخب الوطني لفترة طويلة. وبالنسبة لخبرتي، سيكون هذا هو الأفضل بالنسبة لي أيضاً".

    ستلعب غانا في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو إلى 19 يوليو) في مجموعة تضم إنجلترا وكرواتيا وبنما.

    • إعلان

  • يواكيم لوف: الإحصائيات والمسيرة التدريبية

    الناديالمبارياتالنقاط في كل مباراة
    ألمانيا1982,09
    أوستريا فيينا311,71
    إف سي تيرول251,52
    أداناسبور50,40
    كارلسروه180,56
    فنربخشة382,05
    ف.ب. شتوتغارت831,76