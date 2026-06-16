رسميًا.. تونس تعيد هيرفي رينارد إلى كأس العالم للمرة الثالثة!

أكد الاتحاد التونسي أن التعاون مع رينارد سيكون لنهاية كأس العالم بنفس الشروط المالية للمدرب السابق، قبل أن يوضح في بيانه أن التفاوض سيعود بعد كأس العالم من أجل تمديد التعاقد لاحقًا.

وسيعود رينارد بموجب هذا الاتفاق المرتقب إلى أجواء المونديال للمرة الثالثة في تاريخه التدريبي بعد تجربتيه السابقتين مع المغرب والسعودية.



