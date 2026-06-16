أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، بعد ساعات من كشف الصحفي الشهير رومان مولينا عن تحركات عاجلة داخل أروقة الاتحاد التونسي لكرة القدم لإسناد مهمة تدريب الفريق له خلفًا لصبري لموشي، الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مشوار المونديال.
رسميًا.. تونس تعيد هيرفي رينارد إلى كأس العالم للمرة الثالثة!
تعاقد حتى نهاية كأس العالم
أكد الاتحاد التونسي أن التعاون مع رينارد سيكون لنهاية كأس العالم بنفس الشروط المالية للمدرب السابق، قبل أن يوضح في بيانه أن التفاوض سيعود بعد كأس العالم من أجل تمديد التعاقد لاحقًا.
وسيعود رينارد بموجب هذا الاتفاق المرتقب إلى أجواء المونديال للمرة الثالثة في تاريخه التدريبي بعد تجربتيه السابقتين مع المغرب والسعودية.
سقوط مدوٍ أمام السويد
تأتي هذه التحركات السريعة لإنقاذ الموقف بعد الصدمة الكبيرة والمدوية التي تلقاها الشارع الرياضي التونسي إثر الهزيمة القاسية أمام منتخب السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
وهي النتيجة الكارثية التي جرت أحداثها على ملعب مونتيري في المكسيك وعجلت بالإطاحة الفورية بالمدرب صبري لموشي من منصبه بعد أن ظهر الفريق دون أي هُوية فنية أو قدرة على مجاراة المنافس الأوروبي.
مواجهات حاسمة لنسور قرطاج
ينتظر المنتخب التونسي اختباران في غاية الصعوبة ضمن منافسات المجموعة السادسة للبطولة، حيث يتعين على المدرب الجديد تصحيح المسار سريعًا قبل المواجهة المقبلة والحرجة أمام منتخب اليابان والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم 19 يونيو.
على أن يختتم نسور قرطاج مشوار دور المجموعات بملاقاة منتخب هولندا في مباراة مصيرية يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو.