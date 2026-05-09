بارتوميو يكشف: فينيسيوس جونيور اتفق بالفعل على الانضمام إلى برشلونة قبل التوقيع لريال مدريد!
برشلونة توصل سابقًا لاتفاق مبدئي بضم فينيسيوس
أوضح بارتوميو أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لضم فينيسيوس حينما كان الجناح الشاب لا يزال يلعب في البرازيل. وبيّن رئيس البارسا السابق أن برشلونة أجرى بالفعل محادثات مع ممثلي اللاعب وعائلته، حيث اعتبر النادي الكتالوني النجم البرازيلي الصاعد واحداً من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، وسعى جاهداً لحسم الصفقة مبكراً، إلا أن هذه الخطوة لم ترَ النور قط.
بارتوميو يشرح كيف حسم مدريد السباق
في نهاية المطاف، تدخل ريال مدريد وأبرم صفقة مع نادي فلامنجو في مايو 2017 للتعاقد مع اللاعب الذي كان يبلغ من العمر حينها 16 عاماً، على أن يصبح الانتقال رسمياً بمجرد بلوغه سن 18 عاماً في يوليو 2018. وأكد بارتوميو أن برشلونة كان قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات قبل أن ينجح مدريد في الظفر بخدمات اللاعب.
وقال بارتوميو في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن ديبورتيس": "لقد كان فينيسيوس جونيور يحظى باهتمامنا في البارسا. تحدثنا مع عائلته ومع وكلائه، وكان هناك بالفعل اتفاق مبدئي. ولكن ربما قدم مدريد عرضاً أفضل من البارسا واقتنص فينيسيوس".
فرصة ضائعة شكلت ملامح المنافسة
منذ ذلك الحين، تطور فينيسيوس ليصبح واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في صفوف ريال مدريد. وخلال مواسمه الثمانية مع الفريق الأول، سجل الجناح البرازيلي 127 هدفاً وقدم 100 تمريرة حاسمة في 372 مباراة خاضها في مختلف المسابقات. كما لعب دوراً محورياً في العديد من تتويجات الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بما في ذلك تسجيله الهدف الوحيد في نهائي عام 2022 أمام ليفربول. إن صعوده اللافت من مراهق واعد إلى نجم عالمي رسّخ مكانته كأحد أخطر المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.
مواجهة كلاسيكو تضع اللقب على المحك
يتربع فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب هانز فليك، حالياً على صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة في الدوري الإسباني مع تبقي أربع مباريات. وتكفي نقطة واحدة من هذه المواجهة المرتقبة لضمان التتويج بلقب الدوري. وتلوح الآن أمام النادي الكتالوني "البلوجرانا" فرصة ذهبية لحسم اللقب رسمياً عندما يستضيف غريمه ريال مدريد في ملعب كامب نو في الجولة المقبلة.