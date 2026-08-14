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Victor OsimhenGetty Images
أحمد فرهود

مفاجأة | الصفقة لم تفشل بعد.. فيكتور أوسيمين يضع "شرطًا" أمام الوليد بن طلال للانضمام إلى الهلال

الهلال
فيكتور أوسيمين
سيموني إنزاجي
جلطة سراي
دوري روشن السعودي
الدوري التركي
انتقالات

كواليس مثيرة عن "الصفقة الحلم" في الهلال..

يبدو أن الحديث عن صفقة انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جلطة سراي التركي، إلى عملاق الرياض الهلال؛ سيظل قائمًا ولن ينتهي، حتى إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

اسم أوسيمين ارتبط بالهلال، في العامين الماضيين؛ وها هو يعود بقوة في صيف العام الحالي، خاصة مع رغبة النادي القوية في تدعيم مركز "قلب الهجوم".

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  • Victor Osimhen Al Hilal Goal OnlyGoal AR

    جدل صفقة انتقال أوسيمين إلى الهلال

    في الأيام القليلة الماضية.. تم تداول أخبار محلية وعالمية عديدة؛ تؤكد رغبة عملاق الرياض الهلال، في التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

    هُنا خرج مصدر مقرب من أوسيمين، في تصريحات مع موقع "winwin"؛ ليعلن أن انتقال أوسيمين إلى الهلال في صيف العام الحالي، مستحيل.

    ورغم هذا التصريح؛ فجّرت شبكة "سكاي سبورتس" مفاجأة جديدة، بشأن إصرار عملاق الرياض الهلال على التعاقد مع المهاجم النيجيري.

    وكشفت الشبكة العالمية عن تقديم الهلال - عبر وسيط -، عرضًا ضخمًا إلى نادي جلطة سراي التركي - الذي ينشط فيه أوسيمين -؛ للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 130 مليون يورو.

    وشددت الشبكة على أن جلطة سراي، رفض التخلي عن أوسيمين رغم ضخامة العرض؛ وذلك بسبب صعوبة تعويضه بمهاجم آخر كبير، في الفترة الحالية.

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    فيكتور أوسيمين يرفض التفاوض مع وكيل سيموني إنزاجي

    ووسط هذا الجدل.. خرج الصحفي الرياضي دباس الدوسري ليكشف تفاصيل جديدة؛ بخصوص إمكانية انتقال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، إلى عملاق الرياض الهلال.

    الدوسري كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن أوسيمين يرفض التفاوض مع أي وسيط، أو حتى وكيل أعمال الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم.

    يأتي ذلك في ظل محاولة بعض الوسطاء، بالإضافة إلى وكيل إنزاجي؛ إقناع المهاجم النيجيري بالانضمام إلى الزعيم الهلالي، بشكلٍ رسمي.

    وأشار الدوسري إلى وضع أوسيمين "شرطًا أساسيًا"؛ من أجل الموافقة على التفاوض مع الهلال، للانضمام إلى الفريق الأول في صيف العام الحالي.

  • الكشف عن "شرط" فيكتور أوسمين للتفاوض مع الهلال

    واستكمالًا لخبره.. تحدث الصحفي الرياضي دباس الدوسري، عن شرط المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الأساسي؛ للموافقة على التفاوض مع عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

    هذا الشرط هو أن تكون مفاوضاته المباشرة، مع مالك الهلال الأمير الوليد بن طلال، أو مع رئيس مجلس إدارة النادي الأمير نواف بن سعد.

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  • Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

    فيكتور أوسيمين سيتولى ملف إقناع جلطة سراي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي دباس الدوسري، تطرق إلى نقطة مهمة للغاية؛ في ملف عملاق الرياض الهلال والنيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يشغل جماهير قلعة الزعيم.

    النقطة المقصودة؛ هي تأكيد أوسيمين على أنه إذا تم تلبية شرطه - سالف الذكر -، فإنه سيستطيع إقناع ناديه التركي جلطة سراي بالتخلي عنه.

    بمعنى.. إذا وافق مالك الهلال الأمير الوليد بن طلال، أو رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، على التفاوض المباشر مع أوسيمين، وتم الاتفاق معه على كافة التفاصيل؛ فهو - أي اللاعب نفسه - سيتولى مسؤولية إقناع ناديه بقبول العرض، وتغيير موقفهم الرافض للتخلي عنه.

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