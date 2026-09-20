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مفاجأة فليك أمام إشبيلية.. ليفاكوفيتش يكشف دور داني أولمو في ظهوره الأول "المثالي" بقميص برشلونة
فليك يمنح الكرواتي مشاركة أساسية مفاجئة في إشبيلية
واصل برشلونة زحفه المستمر نحو صدارة جدول ترتيب "الليجا" بأداء حاسم في إقليم الأندلس، لكن العناوين الرئيسية قبل المباراة تركزت على خيارات فليك بين الخشبات الثلاث. وعلى الرغم من تلميحاته السابقة بأن تشيزني هو الخيار الثاني المعتمد خلف جوان جارسيا، اختار المدرب الألماني منح ليفاكوفيتش ظهوره الرسمي الأول بالقميص "البلوجرانا".
وفي حين أوضح المدير الفني لاحقاً أن هذا الاختيار كان قراراً تكتيكياً خاصاً وليس تغييراً دائماً في التسلسل الهرمي لحراس المرمى، استغل ليفاكوفيتش فرصته بكلتا يديه. وتأمل الدولي الكرواتي في المجهود الجماعي الذي بُذل لاختراق دفاعات إشبيلية العنيدة، خاصة بعد الاستراحة.
- ZUMA Press Wire
ثمار العلاقة مع دينامو زغرب
وفي معرض حديثه عن أول ظهور رسمي له مع النادي، أعرب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عن فخره الكبير بأن تطأ قدماه أرض الملعب أخيراً بألوان البارسا. وفي حديثه لوسائل الإعلام، أكد ليفاكوفيتش على المجهود الجماعي المطلوب لحصد النقاط الثلاث في الأندلس، وقال وفقاً لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد حققنا انطلاقة مثالية للموسم وعلينا أن نستمر على هذا النحو".
قد يكون التكيف مع الضغوط الفريدة للعب في برشلونة مهمة شاقة لأي وافد جديد، لكن ليفاكوفيتش تمتع بأفضلية كبيرة تمثلت في وجود داني أولمو. إذ يتشارك اللاعبان تاريخاً طويلاً، حيث أمضيا عدة سنوات ناجحة معاً في دينامو زاجرب قبل أن تتخذ مسيرتهما مسارات مختلفة في أنحاء أوروبا.
وسارع ليفاكوفيتش إلى الإشادة بوجود صديق موثوق به في الفريق، مما جعل انتقاله أمراً في غاية السلاسة. وأوضح الحارس: "منذ اليوم الأول وداني أولمو متواجد معي. لعبت معه في دينامو زاجرب قبل ست أو سبع سنوات. لقد كان الأمر سهلاً لأنهم شباب رائعون ونبدو كعائلة واحدة؛ من السهل جداً التأقلم هنا".
الإشادة برافينيا ووحدة حراس المرمى
وبينما حافظ حارس المرمى الكرواتي على استقرار الخط الخلفي، كان رافينيا هو من خطف الأضواء في الطرف الآخر من الملعب بتسجيله ثلاثية مذهلة (هاتريك). وأبدى ليفاكوفيتش إعجابه الكبير بمعدل ركض وعمل اللاعب البرازيلي، مشدداً على أن مساهمته تتجاوز مجرد إنهاء الهجمات. وكان حريصاً على الانضمام إلى جوقة المشيدين بقائد الفريق، قائلاً: "تهانينا لرافينيا الذي سجل هاتريك، إنه أمر لا يُصدق!".
وعلى الرغم من الطبيعة التنافسية لمركز حراسة المرمى، تحدث ليفاكوفيتش أيضاً بحرارة عن العلاقة التي بناها مع منافسيه على القميص رقم واحد. ومن الواضح أن الاحترام المتبادل بين الحراس قد خلق بيئة تدريب إيجابية، حيث أضاف: "كذلك مدرب حراس المرمى، وجوان جارسيا، وتيك (تشيزني) هم رجال رائعون. لقد تحدث تيك معي كثيراً اليوم، وكذلك فعل المدرب. لقد جعلوا مهمتي سهلة".
- AOP.Press
نظرة مستقبلية على معركة حراسة المرمى
أضاف وصول ليفاكوفيتش عمقاً كبيراً لبرشلونة، وهو ما كان يفتقده الفريق بوضوح في المواسم السابقة. وفي سن الحادية والثلاثين، لا يزال الحارس في قمة عطائه البدني، ويقدم ثروة من الخبرة الدولية بفضل إنجازاته مع المنتخب الكرواتي.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة على دقائق اللعب بين ليفاكوفيتش وتشيزني إحدى أكثر القصص الفرعية إثارة للاهتمام في موسم البارسا. يدرك كلا المخضرمين أن الفرص قد تكون عابرة خلف جارسيا الأساسي، إلا أن وجودهما يدفع الحارس الشاب للحفاظ على مستوياته العالية.
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