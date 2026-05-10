مفاجأة .. توتنهام رفض التعاقد مع رونالدو

في كشف من شأنه أن يترك مشجعي توتنهام يتساءلون عما كان يمكن أن يكون، أوضح روني روزنتال، مهاجم توتنهام السابق، بالتفصيل كيف حاول جلب رونالدو المراهق إلى وايت هارت لين. وقبل وقت طويل من أن يصبح النجم البرتغالي أيقونة عالمية في مانشستر يونايتد وريال مدريد، كان روزنتال قد اكتشف موهبته الهائلة خلال أيامه الأولى في سبورتنج لشبونة.

وفي حديثه عن الخطأ التاريخي في التعاقدات الذي ارتكبه النادي، قال روزنتال لموقع Flashscore: "رأيت كريستيانو في مباراته الثانية أو الثالثة مع الفريق الأول لسبورتنج، وأبلغت توتنهام على الفور، لكنهم لم يتابعوا الأمر".

وتعد الفرصة الضائعة للتعاقد مع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق بمثابة حبة مريرة يصعب على مشجعي توتنهام ابتلاعها، خاصة وأن النادي يجد نفسه الآن في وضع حرج بالقرب من قاع الجدول.

وأضاف روزنتال: "كنت أدرك بالفعل أن السرعة ستكون هي السمة المميزة للعبة. لهذا السبب اكتشفت لاعبين مثل صامويل إيتو وكريستيانو رونالدو وفينسنت كومباني وبيير-إيميريك أوباميانج وغيرهم الكثير، لأنني كنت أبحث عن أسرع اللاعبين في كرة القدم".