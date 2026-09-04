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Riyad Mahrez Simone Inzaghi Goal OnlyGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

مفاجأة | قرار غير متوقع من الهلال في مستقبل سيموني إنزاجي.. ورياض محرز يختار بين "العودة للأهلي أو الانتقال إلى الاتحاد"

الهلال
الأهلي
الاتحاد
سيموني إنزاجي
رياض محرز
دوري روشن السعودي
انتقالات

في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة..

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبل على مفاجآت من العيار الثقيل؛ بخصوص بعض اللاعبين والمديرين الفنيين، في الأندية الكبيرة.

كرة القدم السعودية تشهد ثورة كبيرة، انطلقت منذ بداية عام 2023؛ بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليعقبه قدوم العديد من النجوم الكبار.

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    الهلال يخطط لـ"تجديد عقد" سيموني إنزاجي

    وفي هذا السياق.. فجّر الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مع عملاق الرياض الهلال.

    إنزاجي انضم إلى الهلال صيف عام 2025، ولكنه تعرض لانتقادات عنيفة بسبب سوء الأداء الفني؛ قبل أن يتحسن الفريق بشكلٍ كبير وواضح، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأعلن المريسل في تصريحات لبرنامج "زخم" عبر "نبض طويق"، وجود نية حقيقية من إدارة الزعيم الهلالي؛ لتجديد عقد المدير الفني الإيطالي، حتى عام 2029.

    المريسل شدد على أن هذه المعلومة المفاجئة، وصلت إليه من داخل نادي الهلال نفسه؛ بعدما سأل عن سبب عدم إقالة إنزاجي في الفترة الماضية، والتي عانى فيها الفريق تحت قيادته.

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  • سبب رغبة الهلال في "تجديد عقد" سيموني إنزاجي!

    واستكمالًا لخبره.. تحدث الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن سبب رغبة عملاق الرياض الهلال، في تجديد عقد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    المريسل أوضح أن الهلال بقيادة مالكه الأمير الوليد بن طلال، وضع خطة طويلة الأمد؛ تقوم على الآتي:

    * أولًا: بناء الفريق حول إنزاجي؛ من خلال تلبية جميع مطالب المدير الفني الإيطالي، التي تخدم خططه وأفكاره.

    * ثانيًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ سواء في الموسم الحالي 2026-2027، أو العام الرياضي التالي مباشرة.

    * ثالثًا: ضمان المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ بل والمنافسة على اللقب، وليس مجرد الوصول للأدوار المتقدمة.

    وبناء على ذلك.. أكد المريسل أن الهلال يريد "الاستقرار الفني" داخل صفوف الفريق الأول؛ بحيث يكون مشروعه "طويل الأمد" بقيادة شخص واحد فقط، هو إنزاجي.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رغبة سعودية قوية للإبقاء على رياض محرز

    ومن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ انتقل الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل للحديث عن النجم الجزائري رياض محرز، الذي رحل عن عملاق جدة الأهلي رسميًا.

    الأهلي أعلن فسخ عقد محرز، في صيف العام الحالي؛ وذلك بعد 3 مواسم قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وحقق فيها العديد من الإنجازات.

    وكشف المريسل عن أنه وصلته معلومتين بخصوص محرز، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هُناك رغبة قوية من المسؤولين السعوديين؛ للإبقاء على محرز في دوري روشن للمحترفين.

    * ثانيًا: محرز إذا استمر في السعودية؛ سيكون بين ناديي الاتحاد والأهلي وليس الشباب.

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  • رياض محرز "يختار" بين الأهلي والاتحاد!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل واصل مفاجآته، بخصوص مستقبل النجم الجزائري رياض محرز.

    وقال المريسل: "الذي أعرفه؛ هو أن نجوم النادي الأهلي يضغطون على الإدارة حاليًا، من أجل إعادة محرز من جديد".

    ليس هذا فقط؛ المريسل كشف عن أن النجم الجزائري لا يُمانع العودة إلى الفريق الأهلاوي، وبنفس الراتب الذي كان يتقاضاه سابقًا دون أي زيادة.

    ولفت الصحفي الرياضي إلى أن محرز، يفضل العودة إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بدلًا من الانضمام إلى عملاق جدة الآخر الاتحاد، في صيف العام الحالي.