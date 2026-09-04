مفاجأة | قرار غير متوقع من الهلال في مستقبل سيموني إنزاجي.. ورياض محرز يختار بين "العودة للأهلي أو الانتقال إلى الاتحاد"

واستكمالًا لخبره.. تحدث الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن سبب رغبة عملاق الرياض الهلال، في تجديد عقد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
المريسل أوضح أن الهلال بقيادة مالكه الأمير الوليد بن طلال، وضع خطة طويلة الأمد؛ تقوم على الآتي:
* أولًا: بناء الفريق حول إنزاجي؛ من خلال تلبية جميع مطالب المدير الفني الإيطالي، التي تخدم خططه وأفكاره.
* ثانيًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ سواء في الموسم الحالي 2026-2027، أو العام الرياضي التالي مباشرة.
* ثالثًا: ضمان المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ بل والمنافسة على اللقب، وليس مجرد الوصول للأدوار المتقدمة.
وبناء على ذلك.. أكد المريسل أن الهلال يريد "الاستقرار الفني" داخل صفوف الفريق الأول؛ بحيث يكون مشروعه "طويل الأمد" بقيادة شخص واحد فقط، هو إنزاجي.