مفاجأة | "أبلغ الإدارة بقراره ومعروض عليه راتب أعلى من الهلال"!.. جورج جيسوس يستعد للرحيل عن النصر

يبدو أن عشاق نادي النصر، سيكونون على موعد مع صدمة مدوية، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
هذه الصدمة النصراوية؛ تتعلق بمستقبل البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "أبولا" مساء اليوم الجمعة، أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس أبلغ إدارة نادي النصر، برحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
الصحيفة أشارت إلى أن جيسوس، يرى أن مرحلته التدريبية في المملكة العربية السعودية "انتهت"؛ حيث يرغب في خوض تحدٍ جديد، رغم وصوله إلى عمر الـ71.
ورغم ذلك.. أكدت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي، لن يختار وجهته الجديدة رسميًا؛ إلا بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي، والذي بإمكان النصر أن يختمه بالتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "2" ودوري روشن السعودي للمحترفين.
واستكمالًا لخبرها المدوي.. كشفت صحيفة "أبولا"، عن أن هُناك اجتماع مجدول بين المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وأحد الأندية الأوروبية، بنهاية شهر مايو الجاري.
هذا النادي ليس إلا العملاق التركي فنربخشه، والذي أشرف جيسوس على تدريبه سابقًا؛ وتحديدًا موسم 2022-2023، قبل الانتقال إلى نادي الهلال ثم غريمه النصر.
وشددت الصحيفة على أن إدارة فنربخشه، مستعدة لمنح جيسوس أكبر راتب في مسيرته التدريبية بالكامل؛ حيث يفوق مبلغ الـ15 مليون يورو، الذي كان يتقاضاه مع الهلال سابقًا.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "أبولا" تحدثت عن وجهة أخرى محتملة، في مسيرة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ بعد الرحيل عن عملاق الرياض النصر، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
الوجهة المحتملة هي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ حيث يُعد جيسوس الخيار المفضل لبيدرو بروينسا، رئيس اتحاد كرة القدم المحلي.
وأكدت الصحيفة أن بروينسا، يريد التعاقد مع جيسوس؛ حال رحيل الإسباني روبرتو مارتينيز عن تدريب منتخب البرتغال الأول، بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026.
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.