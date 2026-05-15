مفاجأة | "أبلغ الإدارة بقراره ومعروض عليه راتب أعلى من الهلال"!.. جورج جيسوس يستعد للرحيل عن النصر

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "أبولا" مساء اليوم الجمعة، أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس أبلغ إدارة نادي النصر، برحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الصحيفة أشارت إلى أن جيسوس، يرى أن مرحلته التدريبية في المملكة العربية السعودية "انتهت"؛ حيث يرغب في خوض تحدٍ جديد، رغم وصوله إلى عمر الـ71.

ورغم ذلك.. أكدت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي، لن يختار وجهته الجديدة رسميًا؛ إلا بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي، والذي بإمكان النصر أن يختمه بالتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "2" ودوري روشن السعودي للمحترفين.