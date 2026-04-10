Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro League
مفاجأة | النصر أحد الأسباب!.. الأهلي يستعد لـ"قرار صادم" في مستقبل إيفان توني

الأهلي
إيفان توني
النصر
الفيحاء
دوري روشن السعودي

توني يقدّم مستويات أكثر من رائعة مع الأهلي.. ولكن!

رغم مُساندة مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد أحداث مواجهة نادي الفيحاء؛ إلا أن الأمر يبدو مختلفًا تمامًا، مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

لأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا للغاية؛ حيث تم حرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المُختصين -، مع مزاعم بأن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان طالب نجوم الفريق بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري".

    الأهلي يستعد لـ"قرار صادم" في مستقبل إيفان توني

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء يوم الجمعة، عن وجود توجه قوي من إدارة النادي الأهلي؛ للاستغناء عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، في الميركاتو الصيفي القادم.

    الموقع أكد أن الإدارة الأهلاوية، تسعى لـ"تسويق" عقد توني؛ الذي يمتد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028.

  • سبب رغبة الأهلي في الاستغناء عن إيفان توني

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. موقع "365Scores" أوضح أن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، في الاستغناء عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ ليس له أي علاقة بمستواه الفني، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وأعلن الموقع أن الرغبة في الاستغناء عن توني؛ تعود إلى مشاكله العديدة داخل وخارج أرضية الملعب، وآخرها تصريحاته عن عملاق الرياض نادي النصر.

    توني صرح بعد مباراة الأهلي والفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ أن الحكام يتعمدون الإضرار بالراقي، لخدمة "المُتصدر" - أي النصر -.

    مشاكل إيفان توني العديدة في 2025-2026

    المثير في الأمر أن تصريحات الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعد مواجهة نادي الفيحاء؛ ليست الأزمة الأولى التي يُشعلها اللاعب، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ونتذكر لقطة توني "المُشينة" مع المغربي جمال حركاس، نجم نادي ضمك، في المباراة المؤجلة من الجولة 10 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    كذلك.. كان النجم الإنجليزي مهددًا بالإيقاف؛ وذلك بسبب احتفاله المثير أمام "الراية الركنية"، في ديربي جدة أمام نادي الاتحاد.

    وأخيرًا.. جاءت تصريحات إيفان توني عن عملاق الرياض النصر والتحكيم، بعد مباراة الفيحاء؛ لتجعل اللاعب مُهددًا مرة أخرى، بالإيقاف لفترة طويلة.


    مشوار إيفان توني مع النادي الأهلي منذ 2024

    النجم الإنجليزي إيفان توني البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ قادمًا من صفوف نادي برينتفورد الإنجليزي، صيف 2024.

    صفقة توني كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ42 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2028.

    ومنذ الانضمام للراقي.. لعب المهاجم الإنجليزي 84 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 66 هدفًا، وصانعًا 16 آخرين.

    وقاد توني فريقه الأهلاوي؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، إلى جانب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.