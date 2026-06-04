مفاجأة | الاتحاد يبدأ التفاوض مع جورج جيسوس.. وثورة إدارية تشمل "جاليات" وأسماء كبيرة!

وأخيرًا.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن اتخاذ شركة نادي الاتحاد مجموعة من القرارات المهمة؛ لضبط العمل الإداري والمالي، على النحو التالي:

* أولًا: الاستغناء عن عدد من الموظفين التابعين لـ"جالية معينة" في النادي؛ وجلب العنصر السعودي ذو الكفاءة بدلًا منهم.

* ثانيًا: تخفيض فاتورة الرواتب الضخمة في النادي؛ من خلال الاستغناء عن بعض الإداريين الذين لا يقدمون أي إضافة.

* ثالثًا: القضاء على المحسوبيات نهائيًا داخل النادي؛ والتي أثرت على جودة العمل الإداري.

وشدد البكيري على أنه لن يتواجد في الاتحاد، خلال الفترة القادمة، سوى الشخص الذي يتمتع بالجودة فقط؛ من أجل إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية، من جديد.