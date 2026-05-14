جناح من أصول لبنانية ومهاجم يمكنه تمثيل الأرجنتين .. القائمة الكاملة للمفاجآت المنتظرة لألمانيا في كأس العالم 2026

في سن الثانية والثلاثين، يعيش ماتياس جينتر مرحلة انتعاش جديدة. لا يزال هذا المدافع المركزي موثوقًا كما كان دائمًا، ويقدم موسمًا رائعًا، وقد لعب دورًا كبيرًا في وصول نادي فرايبورج إلى نهائي الدوري الأوروبي، وفي حصوله على فرصة قوية للتأهل إلى المسابقات الدولية مرة أخرى.

يعد لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مشاركات المنتخب الألماني، من بين أولئك الذين يدعمون جينتر للحصول على مكان في كأس العالم، بينما يصر اللاعب الدولي السابق ماكس كروز على أنه يجب "أخذ الأمر بعين الاعتبار". زميله في الفريق إيجور ماتانوفيتش واضح بنفس القدر: "بصفتي مدرب المنتخب الوطني، سأختاره بالتأكيد. نجاح الفريق يتحدث عن نفسه، وقد كان له دور أساسي".

وكشف جينتر أن ناجلسمان اتصل به قبل مباريات مارس الدولية، لكنه أجل عودته. فهل سيغير المدرب رأيه في الصيف؟ قال المدافع: "حسب ما سمعت، لم يحسم شيء بعد، لذا سنرى".

كان الفائز بكأس العالم 2014، الذي لم يشارك في أي مباراة في البطولة وهو في العشرين من عمره، سيستحق بالتأكيد استدعاءً إلى كأس العالم بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم في مسيرته.

ومع ذلك، لم يختره ناجلسمان أبدًا خلال العامين ونصف العام التي قضاها في منصبه حتى الآن؛ لعب جينتر آخر مبارياته الدولية الـ51 حتى الآن في يونيو 2023 تحت قيادة هانزي فليك.

ومع ذلك، تظل فرصه في الانضمام إلى تشكيلة كأس العالم ضئيلة. من المتوقع أن يمنح ناجلسمان أربعة مقاعد لمدافعي الوسط المعروفين جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك وأنطونيو روديجر وفالديمار أنتون. وهذا يترك المقعد الدفاعي الخامس والأخير فقط، والذي منحه المدرب لمالك تياو في مارس. ما يصب في صالح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من نادي نيوكاسل يونايتد، مقارنةً بجينتر، ليس فقط أن ناجلسمان قد استدعاه ثلاث مرات بالفعل، بل أيضًا أنه، في سن الـ24، أصغر بثماني سنوات من لاعب فرايبورج. لذلك، يتمتع تياو بآفاق مستقبلية أفضل، ويمكن أن يصطحبه ناجلسمان أيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعلم أساسيات اللعبة استعدادًا للسنوات القادمة.

تبقى هناك خيار بديل إذا احتاج ناجلسمان إلى بديل ليوشوا كيميش في مركز الظهير الأيمن، وهو الدور الذي شغله جينتر من قبل مع المنتخب الألماني.