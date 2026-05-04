قد يواجه برشلونة قريبًا قرارًا مصيريًا، وسط مزاعم بأن الدوري السعودي للمحترفين يستعد لتقديم عرض محتمل بقيمة 90 مليون يورو لضم رافينيا. وعلى الرغم من الإغراء المالي، فإن الجناح البرازيلي يركز حاليًا على البقاء في إسبانيا، لكن على برشلونة أن يوازن بين طموحاته الرياضية والضغوط المالية المستمرة.
لا يستبعد حدوث مفاجأة: برشلونة ينتظر عرض السعودية "الضخم" للتعاقد مع رافينيا!
عرض سعودي ضخم من أجل رافينيا
أفادت صحيفة "ماركا"، بأن أندية الدوري السعودي للمحترفين مستعدة لاختبار عزيمة برشلونة من خلال تقديم عرض انتقال يتخطى حاجز الـ90 مليون يورو (77 مليون جنيه إسترليني) لضم رافينيا.
ويتوقع أن يتضمن العرض السعودي، أيضًا، عقدًا شخصيًا مربحًا يتجاوز بكثير راتب اللاعب البرازيلي الحالي في كتالونيا. ورغم ذلك، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، لا يفكر في الرحيل، خاصة أنه وقع في مايو 2025، على تمديد عقده مع برشلونة حتى عام 2028.
المقارنة بين القيمة الرياضية والواقع المالي
أدى أداء رافينيا إلى جعله أحد أكثر لاعبي برشلونة إنتاجية في الهجوم هذا الموسم. فقد سجل 19 هدفًا وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 31 مباراة، إلى جانب توفيره مرونة تكتيكية في خط الهجوم. ومع ذلك، أعاقت الإصابات مسيرته هذا الموسم، مما أجبره على عدم المشاركة في 23 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.
وبالتالي، فإن إدارة برشلونة تقف بين الحفاظ على لاعب رئيسي والتعامل مع القيود المالية المستمرة، كما ذكرت صحيفة "ماركا" قبل تحليل الوضع؛ حيث لا يريدون التكهن أو التسرع في أي سيناريو لحين استقبال العرض الرسمي من السعودية، وعندها سيقومون بتحليل الإيجابيات والسلبيات.
بشكل عام، يفضل برشلونة عدم بيع رافينيا، لكنه لا يستطيع استبعاد ذلك تمامًا، في محاولته لتحقيق التوازن المالي من أجل التعاقدات الخاصة به في فترة الانتقالات الصيفية.
"رافا يبذل 100% من جهده في الملعب"
أكد هانزي فليك، مدرب برشلونة، مرارًا وتكرارًا على أهمية رافينيا للفريق؛ فقد أصبح الجناح السابق لفريق ليدز يونايتد، شخصية أساسية في كتيبة فليك، كما أنه يحظى باحترام كبير في غرفة الملابس.
وقال فليك قبل فوز فريقه (2-1) على أوساسونا في الدوري الإسباني: "رافا هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يبذلون دائمًا 100٪ من جهدهم على أرض الملعب وفي التدريبات. موقفه دائمًا هو نفسه: إنه يبذل قصارى جهده. لقد عانى هذا الموسم، لكن من المهم بالنسبة لنا أن يعود".
برشلونة ينتظر وصول عرض رسمي
من المتوقع أن ينتظر برشلونة تلقي عرض رسمي مكتوب من السعودية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل رافينيا. ورغم أنه لا يُعتبر من اللاعبين الذين يُرغب في بيعهم على وجه السرعة، فإن الحصول على مبلغ 90 مليون يورو سيشكل ربحًا كبيرًا مقارنةً بالمبلغ الذي دفعه برشلونة إلى ليدز يونايتد في عام 2022، والذي بلغ 58 مليون يورو.
ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، قد يضطر النادي في النهاية إلى تحديد ما إذا كانت الأولوية للأهمية الرياضية أم للحاجة المالية.