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mbappe gilGetty Images
علي رفعت

"مغرور وقبيح ويدعي أنه فرنسي".. عنصرية وحرق لدمى مبابي في باراجواي بعد الخسارة من فرنسا!

باراجواي ضد فرنسا
باراجواي
فرنسا
كأس العالم
كيليان مبابي

هجوم عنصري وحرق دمية مبابي في باراجواي عقب أزمة المونديال.

تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى حملة هجوم شرسة تضمنت عبارات عنصرية صادمة وأفعالًا عدائية واسعة من قبل جماهير ومسؤولي دولة باراجواي، وذلك على خلفية الأحداث المشحونة التي شهدتها مباراة فرنسا وباراجواي في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026.

تجاوزت الردود اللاتينية حدود الرياضة لتتحول إلى ممارسات عنصرية وتصرفات جماهيرية غاضبة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي.


  • سيناتورة في برلمان باراجواي تشن هجومًا عنصريًا مقززًا

    فجرت السياسية البارجوايانية وعضو مجلس الشيوخ، سيليستي أماريا، عاصفة من الغضب الدولي بعد توجيهها عبارات عنصرية مقززة وصادمة ضد مبابي عبر حسابها الرسمي.

    وقالت سيليستي أماريا: "هذا الهمجي لم يتعلم حتى الكتابة، وبدلًا من حليب أمه، رضع من جوز الهند، وأكثر الكائنات ثقافة سمع عنها على الإطلاق كانت الشمبانزي".

    وأضافت متوجهة بالحديث لحارس مرمى منتخب بلادها أورلاندو خيل: "كان يجب أن ترفع له إصبعك الأوسط يا أورلاندو خيل، أنا أفعل ذلك في مجلس الشيوخ ولا يحدث شيء".

    وعن الأصول الأفريقية للاعب الفرنسي قالت: "كاميروني مستعمر، يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، محدث نعمة، مغرور وقبيح، لقد كان متوترًا وخائفًا حتى الموت طوال المباراة مع فريقه بأكمله، ولم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، بل فازوا بضربة حظ، والشيء الوحيد الذي يأخذه الكثير منا على منتخبنا هو عدم توجيه صفعة كاملة له في نهاية اللقاء".


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  • حرق دمية مبابي في مهرجان "سان خوان" 

    لم يتوقف الأمر عند الهجوم اللفظي السياسي، بل امتدت الهجمة العدائية إلى الشوارع اللاتينية لتمتزج بالمهرجانات الشعبية التقليدية، وبحسب ما ظهر في مقطع الفيديو المنتشر فقد اختارت الجماهير في باراجواي مجسمًا يمثل كيليان مبابي ليكون شخصية "يهوذا كاي" التي يتم حرقها وسط النيران خلال الأنشطة الاحتفالية خلال مهرجانات "سان خوان" المحلية، في تعبير صريح عن الكراهية والعداء الجماهيري الشديد الذي بات يحمله الشارع الرياضي هناك ضد قائد الديوك الفرنسية.


  • mbappe gilGetty Images

    مواجهة طاحنة

    تأتي هذه الردود العدائية العنيفة كرد فعل على المشاحنات والاشتباكات اللفظية والبدنية التي طغت على مواجهة فرنسا وباراجواي في الدور ثمن النهائي.

    حيث اتهم مبابي لاعبي باراجواي باللعب القذر ومحاولة استفزاز فريقه، قبل أن تنجح فرنسا في خطف بطاقة العبور بهدف نظيف أحرزه مبابي نفسه من ركلة جزاء إثر عرقلة زميله دزيري دوي داخل المنطقة من قبل المدافع دييجو جوميز، ليتأهل الديوك بصعوبة بالغة ويسدل الستار على مغامرة باراجواي المونديالية وسط أجواء مشحونة للغاية.


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  • مسار البطولة

    وكانت باراجواي قد حسمت وصافة مجموعتها برصيد أربع نقاط قبل أن تفجر مفاجأةً كبرى بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة أربع ركلات مقابل ثلاث ركلات عقب التعادل بهدف لمثله في الدور الماضي.

    في حين تصدرت فرنسا المجموعة التاسعة بتسع نقاط كاملة من ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال والعراق والنرويج، ثم تخطت السويد بثلاثية نظيفة، وتقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي في دور ربع النهائي المقبل أمام منتخب المغرب، الذي تأهل تاريخيًا على حساب هولندا وكندا.


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فرنسا
فرنسا
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المغرب
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